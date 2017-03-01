- Открыл свой магазин, но не могу зарегистрировать кассу. Налоговая отказывается это делать, ссылаясь на изменившиеся правила. Как выйти из этой ситуации?



Равиль АСАДУЛЛИН.

Уфимский район.



— Зарегистрировать кассу старого образца вам не удастся — с 1 февраля на учет можно поставить только контрольно-кассовую технику, обеспечивающую онлайн-передачу данных в налоговую службу через оператора фискальных данных. Исключение сделано только для отдаленных местностей, их перечень утвержден правительством (постановление № 10 от 23.01.2017).



Вам нужно приобрести новый кассовый аппарат или модернизировать имеющийся. Зарегистрировать его можно в любой инспекции или через «личный кабинет» на сайте налоговой службы.



С 1 июля на новый порядок применения кассовой техники обязаны перейти все ее владельцы. Отсрочка предусмотрена при патентной системе налогообложения, едином налоге на вмененный доход, для владельцев торговых автоматов и предпринимателей, оказывающих услуги населению.



Все эти категории перейдут на новые кассы с 1 июля 2018 года.