Свыше 80 млрд рублей могут принести в экономику республики соглашения, подписанные на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017». Поэтому работу делегации Башкортостана во главе с руководителем Башкортостана Рустэмом Хамитовым можно назвать плодотворной. Подробнее об итогах форума в следующем номере. Пока лишь два «сочинских» штриха.

Наш опыт изучают в других регионах



Льготы малому и среднему бизнесу имеют скорее психологическое значение, но не экономическое, признал глава Башкортостана Рустэм Хамитов, выступая на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с главами регионов на инвестиционном форуме в Сочи. Он затронул этот вопрос, несмотря на то, что основной темой выступления была межбюджетная политика.



По его словам, опыт республики показывает, что прямой зависимости между льготами и активизацией предпринимательства пока нет. «Бизнес не растет в той мере, в какой мы даем ему льготы. Видимо, нужно время. Но бизнес не уменьшается, это тоже хорошо», — отметил глава Башкортостана.



В то же время он считает эффективной индивидуальную работу муниципалитетов с малым и средним бизнесом на их территории. «Наш опыт министерство финансов страны тиражирует в других субъектах», — пояснил он.



Однако главу республики беспокоит то, что малый и средний бизнес дает лишь 10 процентов налогов в региональный бюджет. В то же время там занято 30 процентов работающих. Рустэм Хамитов отметил: большой эффект дало бы вовлечение тех 20 процентов населения, которые хотят открыть бизнес, но не делают этого по разным причинам. «Это на самом деле золотая жила, которую еще надо вскрывать и с которой надо работать», — резюмировал он.



Крупный банк и «Платон» достроят уфимский тоннель



Башкирская концессионная компания (входит в группу ВТБ) и правительство Башкортостана будут взаимодействовать в реализации концессионного проекта «Восточный выезд» в Уфе. Это предусматривает протокол, который на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписали председатель правления ВТБ Андрей Костин и премьер-министр республики Рустэм Марданов.



Как сообщает пресс-служба главы Башкирии, проект включает в себя финансирование, проектирование, строительство и последующую эксплуатацию платной автодороги регионального значения. Проект рассчитан на 25 лет.



По словам министра транспорта РФ Максима Соколова, строительство будет частично финансироваться за счет системы «Платон». «Проект имеет важное значение не только для Уфы и Башкортостана, он придаст новое качество и федеральной инфраструктуре», — отметил министр. В свою очередь А. Костин считает, что группа ВТБ придет со своим опытом государственно-частного партнерства «в передовой регион».



«Практически начинается реализация важнейшего инфраструктурного проекта, который должен решить транспортные проблемы Уфы, соединив при этом через город две федеральные трассы М-5 и М-7. Это даст мощный толчок социально-экономическому развитию пригородов башкирской столицы», — заявил премьер-министр Башкортостана Рустэм Марданов.



Согласно документу, концессионер должен завершить строительство автодорожного тоннеля протяженностью 1,2 километра, начатого в 1992 году, построить мостовой переход в 2,5 километра, а также 14 километров дороги, примыкающей к трассе М-5 «Урал», и пункты взимания платы.