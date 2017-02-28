Фермеры Зианчуринского района продать собственную продукцию в Исянгулово до недавнего времени могли лишь по вторникам и пятницам. Эти дни администрация определила как ярмарочные. Особо предприимчивые «проложили дорожку» в соседнюю Оренбургскую область. Правда, расходы окупались не всегда. Теперь, благодаря проекту «Живое село», сельское предпринимательство вышло на новый уровень.

— У нас тридцать коров, — говорит фермер из деревни Новые Чебенки Руфа Хасанова. — От райцентра живем в двадцати километрах. Каждое утро отправляем в Исянгулово 80 — 90 литров свежего молока, обеспечивая им два магазина. Рассчитываются с нами сразу. Не нужно ждать, пока все продастся.



Девять магазинов дали возможность сельчанам поставлять свою продукцию. Отличить ее от другой несложно. Молочные и мясные продукты, мед, выпечка, растительное масло, полуфабрикаты зианчуринцев обозначены в едином стиле маркировкой «Живое село», кроме того, указан производитель. В расширении продуктовой линейки заинтересован и продавец — ведь он имеет свои 20 процентов торговой наценки.



Одним из первых проект поддержал предприниматель из села Тазларово Фанис Баязитов. Вскоре к нему подключилась и Гульфира Саматова из Исянгулово — ей понадобилось время, чтобы изучить все нюансы. Как признается предпринимательница — хозяйка магазина, прежде чем принять решение о вхождении в проект, она даже побывала на семинаре разработчика проекта. Плюсов оказалось больше.



— О росте товарооборота и прибыли говорить рано. Но факт остается фактом — продукция сельчан не залеживается,— делится опытом Гульфира Саматова. — Зимой самый ходовой товар — свежее молоко. У коров отел только начинается, молока не хватает. Так что ищу новых поставщиков. А так ассортимент продукции разнообразный, меняется в зависимости от сезона. Лично я тоже выставляю свою домашнюю лапшу, варенье.



В Зианчуринском районе девять с половиной тысяч личных подворий, сто пятнадцать фермеров. Двадцать хозяйств уже воспользовались возможностями проекта «Живое село».



— Проекту третий год, и это лишь первые шаги, — говорит начальник отдела экономического развития, инвестиций и предпринимательства райадминистрации Надежда Завалихина. — Кто-то из сельчан сразу активно включился в него, другие присматриваются. Но покупательский спрос очевиден, поэтому есть уверенность в его жизнеспособности. Перед нами стоит задача создать все условия для работы сельчан на себя. «Живое село» ориентировано на становление личных подворий, расширение возможностей фермерских хозяйств. С его помощью район намерен решить вопрос с самозанятостью населения.