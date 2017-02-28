|
|
НОВОСТИ
28.02.17 10:33
Башкирия и Сбербанк будут вместе строить дороги, соцобъекты и развивать исламский банкинг
27.02.17 15:47
Рустэм Хамитов возглавил республиканскую делегацию на Российском инвестфоруме «Сочи-2017»
24.02.17 12:51
Агентство Moody’s Investors Service повысило прогноз по рейтингу Республики Башкортостан
|
Фермеры Зианчуринского района продать собственную продукцию в Исянгулово до недавнего времени могли лишь по вторникам и пятницам. Эти дни администрация определила как ярмарочные. Особо предприимчивые «проложили дорожку» в соседнюю Оренбургскую область. Правда, расходы окупались не всегда. Теперь, благодаря проекту «Живое село», сельское предпринимательство вышло на новый уровень.
— У нас тридцать коров, — говорит фермер из деревни Новые Чебенки Руфа Хасанова. — От райцентра живем в двадцати километрах. Каждое утро отправляем в Исянгулово 80 — 90 литров свежего молока, обеспечивая им два магазина. Рассчитываются с нами сразу. Не нужно ждать, пока все продастся.
Опубликовано: 28.02.17 (09:48) Зианчуринский район
Статьи рубрики Экономика
Фермеры Зианчуринского района продать собственную продукцию в Исянгулово до недавнего времени могли лишь по вторникам и пятницам. Эти дни администрация определила как ярмарочные. Особо предприимчивые «проложили дорожку» в соседнюю Оренбургскую область. Правда, расходы окупались не всегда. Теперь, благодаря проекту «Живое село», сельское предпринимательство вышло на новый уровень.
— У нас тридцать коров, — говорит фермер из деревни Новые Чебенки Руфа Хасанова. — От райцентра живем в двадцати километрах. Каждое утро отправляем в Исянгулово 80 — 90 литров свежего молока, обеспечивая им два магазина. Рассчитываются с нами сразу. Не нужно ждать, пока все продастся.
Опубликовано: 28.02.17 (09:48) Зианчуринский район
Статьи рубрики Экономика
Жизнь измеряется делами (Cоциум) 10.10.13 (10:37)
ВЛАД 2017-02-28 11:06:45
Доктор Гуглин прием ведет из ... Америки (Cоциум) 04.05.12 (16:09)
елена 2017-02-27 18:49:49
Трофейная скрипка (Колумнисты) 15.05.14 (10:48)
Владимир Иванович Высоцкий 2017-02-26 08:43:29
Электронную подпись получить легко (Вопрос эксперту) 27.08.15 (10:46)
Харасов Рамис Раифович 2017-02-22 10:18:46
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
Саба 2017-02-22 08:25:07
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
прохожий 2017-02-21 23:03:33
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
прохожий 2017-02-21 15:59:55
«С большой признательностью за честные рассказы...» (Культура) 14.02.17 (09:27)
прохожий 2017-02-14 14:56:38
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
наблюдатель 2017-02-13 18:17:35
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
непомнящий 2017-02-13 18:03:06
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
Помнящий!!!!! 2017-02-12 22:24:41
Поддержать рождаемость (Cоциум) 07.02.17 (09:33)
читатель, уфа 2017-02-07 10:12:32
В Уфе север и юг соединят трамваи
Пассажир 2017-01-31 19:00:29
В Башкирии учеников на автобусе развозил водитель, лишённый прав
Ку 2017-01-26 23:42:08
Благородных оленей в Башкирии станет больше
Иван 2017-01-19 11:02:22
Благородных оленей в Башкирии станет больше
Дина 2017-01-18 11:40:44
Рустэм Хамитов: «Шульган-Таш» - наше всё. Других таких точек нет
прохожий 2017-01-13 09:29:30
НОВОСТИ
28.02.17 10:33
Башкирия и Сбербанк будут вместе строить дороги, соцобъекты и развивать исламский банкинг
|
AHOHC
AHOHC
Жизнь измеряется делами (Cоциум) 10.10.13 (10:37)
ВЛАД 2017-02-28 11:06:45
Доктор Гуглин прием ведет из ... Америки (Cоциум) 04.05.12 (16:09)
елена 2017-02-27 18:49:49
Трофейная скрипка (Колумнисты) 15.05.14 (10:48)
Владимир Иванович Высоцкий 2017-02-26 08:43:29
Электронную подпись получить легко (Вопрос эксперту) 27.08.15 (10:46)
Харасов Рамис Раифович 2017-02-22 10:18:46
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
Саба 2017-02-22 08:25:07
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
прохожий 2017-02-21 23:03:33
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
прохожий 2017-02-21 15:59:55
«С большой признательностью за честные рассказы...» (Культура) 14.02.17 (09:27)
прохожий 2017-02-14 14:56:38
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
наблюдатель 2017-02-13 18:17:35
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
непомнящий 2017-02-13 18:03:06
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
Помнящий!!!!! 2017-02-12 22:24:41
Поддержать рождаемость (Cоциум) 07.02.17 (09:33)
читатель, уфа 2017-02-07 10:12:32