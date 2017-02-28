Государственным Собранием республики предложены изменения в федеральный закон «Об общественных объединениях», которые запрещают вхождение в состав руководящих органов общественных объединений граждан, осужденных или имеющих судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления.

Как сообщили в пресс-центре Госсобрания, действующий закон уже содержит отдельные ограничения. Так, например, не может быть учредителем или участником общественного объединения лицо, осужденное за экстремистскую деятельность, или человек, находящийся в местах лишения свободы.



— Между тем на практике встречаются случаи, когда руководителем общественного объединения становится человек, отбывший наказание за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, — заметил председатель Госсобрания Константин Толкачев, комментируя законодательную инициативу башкирского парламента.



— Формирующееся в стране гражданское общество должно быть максимально безупречным в правовом отношении и защищено от любых рисков возможного криминального воздействия, — заявил спикер. — Из нашей памяти еще не стерлись эпизоды, когда криминальные авторитеты возглавляли общественные организации и их средства получали позитивную легализацию. Подобные факты дискредитируют такой важный элемент гражданского общества, как общественные организации, и вызывают нарекания со стороны граждан, в том числе и членов организаций, которые своевременно не извещены о криминальном прошлом руководителя.