На злободневную проблему, связанную с неправомерными действиями при банкротстве предприятий различных форм собственности, обратил внимание депутатов Госсобрания врио министра внутренних дел генерал-майор Виктор Михайлов, выступая с отчетом на заседании парламента.

В прошлом году сотрудники МВД республики выявили 14 преступлений в этой области.



— Практика показывает, что в сфере криминального банкротства наиболее распространена передача имущества во владение иным лицам либо его отчуждение, — рассказал В. Михайлов. — Но с момента возбуждения судом дела о банкротстве и до принятия им окончательного решения проходит порой до двух лет, что влечет за собой истечение сроков давности уголовного преследования. В таких случаях уголовное дело не может быть возбуждено, а если оно возбуждено, то подлежит прекращению, и лицо освобождается от уголовной ответственности, — пояснил врио министра.



По мнению Михайлова, урегулировать такие моменты помогут соответствующие изменения в Уголовном кодексе РФ, в связи с чем он предложил депутатам выйти с законодательной инициативой на федеральный уровень.



Еще один актуальный вопрос, на который обратил особое внимание депутатов полицейский, — проблема безнадзорности и правонарушения среди несовершеннолетних.



— В результате принимаемых мер на 3,3 процента сократилось количество несовершеннолетних, совершивших преступления, на 28,3 процента — число зарегистрированных криминальных посягательств в отношении детей, — сообщил он. — Вместе с тем в 2016 году наблюдалась динамика увеличения преступлений против несовершеннолетних членами их семей, а также в отношении детей-сирот, в том числе проживающих в замещающих семьях.



Основной причиной таких негативных тенденций является, по мнению Михайлова, недостаточное взаимодействие между органами и субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.



— До сих пор должным образом не отработана система взаимодействия органов внутренних дел с органами опеки и попечительства, — заявил полицейский. — В соответствии с Семейным кодексом изъятие детей из семьи при непосредственной угрозе их жизни и здоровью может осуществляться только органами опеки и попечительства. Но нередко возникают ситуации, когда такое решение требуется принять незамедлительно, например, вечером, в выходные или праздничные дни, когда специалисты органов опеки не работают. Получается, что инспекторам по делам несовершеннолетних ради спасения ребенка приходится идти на нарушение закона, а потом нести за это ответственность в соответствии с законодательством, — заметил он.



Одной из проблем представитель МВД назвал непредоставление медиками в органы внутренних дел информации о родителях, страдающих наркотической или алкогольной зависимостью, поскольку эти сведения являются врачебной тайной.



— В законодательстве РФ также отсутствует норма, позволяющая привлекать к уголовной ответственности граждан, жестоко обращающихся с несовершеннолетними без причинения телесных повреждений, которые проживают в семье, но не являются их родителями или иными законными представителями, — сообщил Виктор Михайлов. — То есть органам внутренних дел фактически невозможно привлечь к уголовной ответственности отчима, мачеху, жестоко обращающихся с ребенком, — например, за систематическое лишение сна, пищи, выдворение из дома, оскорбление человеческого достоинства, моральное унижение.



В этой связи МВД республики также предлагает депутатам региона рассмотреть вопрос о внесении изменений в Семейный Кодекс РФ в части, где речь идет о предоставлении права органам внутренних дел самостоятельно принимать решения об изъятии детей из семьи в случаях, когда это нужно делать незамедлительно. Коррективы предлагается внести и в законы, касающиеся информирования органов внутренних дел учреждениями здравоохранения о родителях, страдающих алкоголизмом и наркоманией и имеющих на иждивении несовершеннолетних детей.



Кстати



234 депутатских запроса получило МВД по РБ в 2016 году.