Почти две сотни законопроектов рассмотрели башкирские парламентарии в прошлом году.

Почти две сотни законопроектов рассмотрели башкирские парламентарии в прошлом году.

О состоянии законодательства республики в 2016 году на пленарном заседании депутатов проинформировал председатель Госсобрания — Курултая Константин Толкачев.

Наиважнейшей задачей парламента за это время, по словам спикера Госсобрания, стало принятие законодательных актов, нацеленных на формирование институтов гражданского общества, реализацию мер социальной поддержки населения. В качестве примера он назвал базовые законы об участии республики в проектах государственно-частного партнерства, о приемных семьях для пожилых людей и инвалидов.



Во многие сферы законодательства внесены изменения, направленные на улучшение жизни нашего населения, отметил Толкачев.



Так, например, на совершенствование законодательства в сфере экономики Башкирии направлены изменения, внесенные в законы о приватизации госимущества, инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капвложений, о патентной системе налогообложения в республике. Продлен срок предоставления компенсации одиноко проживающим неработающим собственникам жилья, достигшим 75 и 80 лет. На дальнейшую оптимизацию существующей системы социальной защиты населения направлены изменения в законах об охране здоровья граждан, адресной социальной и бесплатной юридической помощи. Для решения приоритетных вопросов развития образования и культуры приняты законодательные акты об изменениях в законах республики о библиотечном деле, научной и научно-технической деятельности, физической культуре и спорте.



Реализуя право законодательной инициативы, в 2016 году парламент Башкирии внес в Государственную Думу 12 законопроектов, направленных на совершенствование федерального законодательства. Четыре из них уже одобрены российским парламентом и обрели статус федеральных законов.



Работа одиннадцати экспертных советов при постоянных комитетах парламента и 23 рабочих групп направлена на оперативное решение вопросов жителей республики, которые наиболее актуальны. Напомним, что в состав этих объединений включено около семидесяти представителей общественности, научного сообщества и высококвалифицированных специалистов-практиков из разных сфер.



— Реализуя представительную функцию парламента, депутаты всех комитетов и фракций защищали интересы жителей республики, осуществляя обратную связь с избирателями, — отметил К. Толкачев.



По его данным, в адрес депутатов, работающих на постоянной основе, в 2016 году поступило около 1 тыс. 200 обращений граждан, что почти на восемь процентов больше, чем в 2015 году. По почте получено более 780 обращений. Традиционно около половины их — почти 560 — поступило из Уфы.



— Анализ показал, что наиболее важными темами для населения по-прежнему являются проблемы обеспечения жильем, оказания жилищных и коммунальных услуг — об этом речь идет почти в 30 процентах обращений, — сообщил председатель Госсобрания. — Вопросы деятельности предприятий промышленности, строительства, связи, торговли, аграрного и финансового секторов, экономических реформ, экологии и природопользования содержатся примерно в 24 процентах, вопросы развития законодательства, госбезопасности, совершенствования порядка проведения выборов, деятельности органов государственной и муниципальной власти, юстиции и внутренних дел — в четверти обращений, проблемы социального обеспечения, образования, здравоохранения, науки, культуры, труда и заработной платы — примерно в 20 процентах.



— Мы можем констатировать, что действующие законы республики становятся важным фактором, способствующим социальному и экономическому развитию нашего региона, — подчеркнул К. Толкачев в заключение своего выступления. В предстоящий период парламент Башкортостана будет руководствоваться положениями послания главы региона Рустэма Хамитова, в котором четко обозначены приоритеты законотворческой работы депутатского корпуса.