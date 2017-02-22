"Resbash"-Cоциум - Корпорация монстров
НОВОСТИ
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24.02.17 13:00
В Башкирии на трассе М-5 столкнулись три грузовика. Есть жертвы
24.02.17 12:51
Агентство Moody’s Investors Service повысило прогноз по рейтингу Республики Башкортостан
24.02.17 10:00
В Уфе столкнулись два пассажирских автобуса
23.02.17 16:06
В Уфе опять прорвало водопровод
23.02.17 10:45
В Уфе мужчина упал с крыши
23.02.17 10:37
Рустэм Хамитов возложил цветы к мемориалу в парке Победы
23.02.17 09:15
В Уфе открыли бюст пожарного Анаса Гумерова
23.02.17 09:08
Сити-менеджер Уфы отчитался о работе администрации города
23.02.17 08:58
В Башкирии уменьшился прожиточный минимум
23.02.17 08:58
"Салават Юлаев" проиграл в Казани "Ак Барсу" - 1 : 2
23.02.17 08:30
В Караидели юбилей района отметили лыжным фестивалем
22.02.17 17:26
Рустэм Хамитов поздравил жителей Башкирии с Днём защитника Отечества
22.02.17 15:23
В Зилаирском районе директор школы баловал себя премиями
22.02.17 14:57
В Башкирии сельхозпредприятие погасило долг по зарплате после вмешательства прокуратуры
22.02.17 14:47
В Стерлитамаке задержан сбытчик с крупной партией гашиша
22.02.17 13:06
В Башкирии сельчанин ударил топором соседа из-за сломанного черенка лопаты
22.02.17 12:34
Ильгиз Кызыргулов назначен ректором БАГСУ
22.02.17 11:02
В Уфе в выходные пройдут сельхозярмарки
22.02.17 11:01
Уфимских чиновников подозревают в превышении полномочий при расселении ветхого жилья
22.02.17 10:57
В Уфе родственники женщины, угодившей под колёса авто, взыскали с водителя 150 тысяч
22.02.17 10:52
Житель Кармаскалинского района осуждён за продажу пиратского ПО
22.02.17 09:50
В России отзыву подлежат более 135 тысяч «хонд»
21.02.17 16:41
Реку Стерлю почистят и углубят
21.02.17 16:25
В Башкирии вырос объем инвестиций
21.02.17 15:50
В Башкирии стало больше субъектов малого и среднего бизнеса
21.02.17 14:38
Башкирия вошла в топ-10 самых популярных у туристов регионов России
21.02.17 14:27
Жители Башкирии смогут оформить пособия через региональный портал госуслуг
21.02.17 14:17
В Уфе «моржи» устроят суточный заплыв
21.02.17 14:17
В Уфе на Масленицу пройдут гуляния
21.02.17 14:13
Певица Альфия Каримова выступила в Лондоне с сольным концертом
21.02.17 14:07
Житель Башкирии зарезал 89-летнюю женщину
21.02.17 13:37
В Уфимском районе водитель «Дастера» погиб в столкновении с «Мицубиси»
21.02.17 13:32
В прошлом году доходы республики были больше расходов
21.02.17 12:34
В Башкирии может появиться представительство посольства Узбекистана
21.02.17 12:16
Константин Толкачёв обсуждал в Афинах вопросы миграционной политики
21.02.17 11:32
В Башкирии снизилось количество и повысилась раскрываемость преступлений
21.02.17 11:26
Уфа получит федеральные средства на благоустройство парка «Кашкадан» и набережной Уфимки
21.02.17 11:25
В Уфе инвалид-колясочник добился оборудования пандуса через суд
21.02.17 10:55
В Салавате задержали злоумышленников, за ночь совершивших три грабежа
21.02.17 10:40
В Башкирии пассажирка «Гранты» погибла в столкновении с «Пассатом»
21.02.17 10:25
Сибай вышел на финишную прямую по переселению горожан из аварийного жилья
20.02.17 15:53
Уфимец заявил об угоне, чтобы не давать машину жене
20.02.17 15:51
Уфимец предстанет перед судом за выкуренный вместе со знакомым наркотик
20.02.17 15:31
В Уфе на женщину упал с крыши снег
20.02.17 15:30
В День защитника Отечества на аэродроме «Забельский» пройдёт фестиваль «Патриот»
20.02.17 13:49
Отцовская любовь по-баймакски
20.02.17 13:45
В прошлом году жители республики сдали более 300 единиц незаконного оружия
20.02.17 13:14
В Благовещенске автоворы вскрыли «Оку», чтобы угнать «Жигули»
20.02.17 12:50
В школах Башкирии пройдут экоуроки
20.02.17 12:22
В Уфе на лошадях и пони будут катать по правилам
20.02.17 12:12
В Уфе директор фирмы получил полтора года колонии за махинации с поставками пиломатериалов
20.02.17 12:01
В Башкирии мужчина взял в аренду «Киа Церато» и продал её в Беларуси
20.02.17 11:44
В Башкирии Росреестр начал консультировать онлайн
20.02.17 11:43
В Давлеканово свадебный гость попал в ДТП на угнанной иномарке
20.02.17 11:01
Opel Meriva попал под отзыв
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