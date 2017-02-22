Житель Екатеринбурга написал нам о том, что, побывав на малой родине в Бураевском районе, увидел: имена дорогих его сердцу людей, героически погибших на войне, забыты.

Мой отец, Гиндуллин Фаткулла Гиндуллинович, 1902 года рождения, был инициатором и организатором новой деревни в Бураевском районе на землях, конфискованных у помещиков после революции. Переселенцы — молодые семьи из деревни Новотазларово — на общем собрании назвали ее Арняшево.



Во время сталинской коллективизации здесь был создан колхоз «Металл», первым председателем был избран мой отец. В феврале 1931 года он вступил в ВКП(б), и райком партии стал посылать его в другие деревни в более отсталые колхозы. Он работал председателем в деревнях Карабаево, Челкаково, Юмакаево, Новокизганово, а в 1940 году вернулся в Арняшево и вновь возглавил колхоз.



22 июня 1941 года мой отец как истинный патриот, коммунист подал заявление в райком партии с просьбой отправить его на фронт. Его просьбу удовлетворили в сентябре 1941 года. Он прошел всю войну и умер от ран в медико-санитарном батальоне 19 марта 1945 года, не дожив до победы 50 дней. Награжден орденом Красной Звезды. Был похоронен с воинскими почестями в Восточной Пруссии. Позже останки его были перенесены в братскую могилу советских воинов в г. Ладушкине.



Я родился в 1938 году в деревне Челканово. Детские годы прошли в Арняшево. Моя трудовая деятельность началась в 9 лет в трудное послевоенное время. После службы в армии приехал в Свердловск. Жившие в Арняшево мать и старший брат умерли. Родных там не осталось.



Мне уже скоро 79 лет, и я решил навестить малую родину. Вполне естественно, вначале осмотрел стелу «Никто не забыт. Ничто не забыто», посвященную жителям деревни, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Однако в скорбном списке не обнаружил ни имени своего отца — старшего лейтенанта Фаткуллы Гиндуллина, ни его младшего брата — кадрового офицера Красной Армии, капитана Зинната Гиндуллина, встретившего врага в первый день войны и героически погибшего в тяжелом бою в 1943 году. Как такое могло произойти?



P.S. Редакция «РБ» получила ответ председателя Совета ветеранов Бураевского района Ильдара Шигаева, в котором он сообщает — фамилии отца и дяди Дамира Гиндуллина будут внесены в список обелиска, который обновят к 9 мая 2017 года — 72-летию Великой Победы. Автору письма принесены глубокие извинения.

Зиннат Гиндуллин, 1940 г.