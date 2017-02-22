Глава республики Рустэм Хамитов считает, что нашу молодежь надо вовлекать в активную спортивную жизнь, отрывать от компьютеров.

Глава республики Рустэм Хамитов считает, что нашу молодежь надо вовлекать в активную спортивную жизнь, отрывать от компьютеров.

Сделать ставку на семью и работать с ней как с активным и ответственным партнером намерены в ближайшей и более отдаленной перспективе власти республики. Эта идея заложена как одна из основных в Стратегии-2030, проект которой сейчас обсуждается. О главных моментах стратегической инициативы «Сохранение и развитие человеческого потенциала» рассказала в интервью «РБ» научный сотрудник Института стратегических исследований республики, доцент Башкирского госуниверситета Наталья ЛАВРЕНЮК.

Снять неопределённость



— Наталья Михайловна, поясните для непосвященных: для чего вообще нужна Стратегия?



— Основная миссия Стратегии заключается в том, чтобы снять неопределенность. Она всегда пугает людей. Когда мы знаем, куда нам идти, что для этого нужно и где мы будем через 12 — 15 лет, это дает уверенность, и идти по жизни становится легче. С официальной точки зрения, задача у нас однозначная: войти в топ-5 регионов России, быть лидерами по выбранным целевым показателям.



— То есть речь идет о конечном продукте, а о сегодняшних проблемах в Стратегии ничего не сказано?



— Работа над Стратегией началась в 2015 году со стратегического анализа. Были привлечены как местные специалисты, хорошо знающие свой регион, так и эксперты московской школы управления «Сколково». Исследования проводились по нескольким направлениям. Были определены сильные и слабые стороны региона, возможности, ограничения и общий посыл минимакса. То есть мы должны минимизировать ущербы и максимизировать выгоды и, отвечая на вызовы извне, постараться решить вопросы внутри республики.



Конечно, все проблемы решить невозможно — ресурсы ограничены. Но можно найти реперные точки, воздействуя на которые, мы активизируем решение остальных вопросов.



— Вы руководите проектной группой, занимающейся человеческим потенциалом. Почему в качестве базового понятия выбрана семья?



— Прежде всего установку дал глава республики Рустэм Хамитов: ставку надо делать на повышение рождаемости. Чем больше будет крепких молодых семей, тем больше будет детей и более жизнеспособным станет наш регион. Второй момент обозначил президент «Сколково» Андрей Шаронов. Он сказал, что не бывает плохих или хороших стратегий, бывают свои и чужие.



Для того чтобы Стратегия-2030 стала «своей», мы решили отталкиваться от ценностей. Семья и дети в нашей республике всегда входили и входят в первую тройку ценностей, объединяющих общество. Это подтверждают исследования Академии наук с 2006 года.



Аналогичным оказалось и экспертное мнение извне. В прошлом году Высшая школа экономики провела исследование, о чем говорят в социальных сетях. Так вот, в нашей республике — о семье, детях, хобби. Через семью преломляются практически все процессы — экономические, социальные, культурные, от нее многое зависит. Плюс ко всему семья — это ответ на серьезные вызовы: депопуляцию, старение населения, рост нагрузки на трудоспособных граждан.



Мы разработали яркий визуальный образ семьи, такой, какой она должна быть. Этот образ стал нормативно-целевой моделью государственной семейной политики республики, ориентиром работы региональной и муниципальной власти.



Идеальная семья



— Но ведь сейчас, наоборот, семья терпит кризис: кто-то вообще не хочет ее заводить, кто-то не хочет детей. Традиционно ставку делали все-таки на личность. А уже потом личности заводили семьи.



— Могу с вами не согласиться: просто семья модифицируется, а связи с родственниками у нас всегда были крепкими.



— То есть семья в вашем понимании — не мама, папа и дети, а что-то шире?



— Совершенно верно.



— И все-таки какая она, идеальная семья?



— Образованная, здоровая, ответственная, мотивированная, занятая, духовная и полная. В эти семь направлений мы закладываем богатый ценностный смысл. Если, например, мы говорим о здоровой семье, то это равноправные отношения между ее членами, уважение, здоровый образ жизни. Полная семья — это хорошие, дружеские отношения не только между родителями и детьми, но и между дедушками, бабушками, дядями, тетями, другими родственниками. Ответственная семья — та, в которой каждый отвечает за себя и за других, занимает активную социальную позицию, занимается общественно-полезной работой, знает и отстаивает свои права.



Открою вам маленький секрет. Есть перспективные наработки управления человеческими ресурсами в корпорациях. Одно из передовых направлений — пиар-продвижение, позиционирование, имидж работодателя. Чтобы привлекать высококлассных специалистов, создается яркая ценностная модель, отличительное преимущество, ради которых люди придут в эту корпорацию и будут в ней работать. Аналогичный смысл мы заложили в нашей модели.



Посмотрите, что происходит сейчас за рубежом: идет отказ от ценности семьи, детей, проповедуется личная свобода. И в итоге, с какими проблемами сталкивается сегодня Европа — депопуляцией, старением населения. Это только начало. Мы хотим предупредить подобный процесс. Только сейчас начала меняться модель репродуктивного поведения у наших сельских женщин: традиционно многодетные, они переходят на семью с одним-двумя детьми. Мы хотим сохранить то лучшее, что есть.



Квалифицированные мигранты



— В Стратегии говорится о миграционном приросте: сейчас он отрицательный, а должен стать положительным. Кого вы имеете в виду, говоря о мигрантах?



— Наша система образования ориентирована на индустриальную экономику: у нас сильная система подготовки рабочих кадров, сильное среднее специальное звено. Но если говорить о системе высшего образования, то здесь упущен ряд возможностей. В нашем регионе нет ни федеральных, ни национальных исследовательских университетов. И только один опорный вуз — нефтяной. Республике этого недостаточно.



Установка такая: привлекать высококлассных специалистов, создавая привлекательный образ на основе ценностного ядра, о котором я говорила. Безусловно, нужно создавать высокотехнологичные рабочие места. Если мы говорим о стратегии инновационного развития, переходе на новые технологические уклады, то такие специалисты нам очень нужны.



— Но пока что ситуация обратная: люди из республики уезжают.



— Потому мы и ставим перед собой такую задачу. Она амбициозная и сложная. Вместе с нами над Стратегией работали и другие группы: по решению общих вопросов, развитию реального сектора экономики, эффективному государству, территориальному развитию. Мы рассчитываем на мультиплексный эффект от всех реализованных к 2030 году инициатив и проектов.



— Люди уезжают в основном потому, что зарплата маленькая. В той же Москве она в три-четыре раза больше.



— Мы отлично знаем, что зарплата в республике неконкурентоспособна по сравнению со многими другими регионами, куда и идет отток. Поэтому и был разработан такой проект, как «Семейное предпринимательство». Здесь будут большие вопросы, потому что традиционному обществу предпринимательство не так свойственно. Компетенции у населения пока недостаточно. Но вместе с тем немало желающих заняться семейным бизнесом, в основном малым и средним.



— Но разве можно далеко уехать на малом бизнесе — парикмахерских, шиномонтажках?



— Смотря какой бизнес. Сейчас это действительно «гаражный» вариант, не высокоинтеллектуальный, не высокотехнологичный. Поэтому мы и говорим, что нам нужны высококлассные специалисты. В какой регион вы бы поехали при равной оплате труда — туда, где все размеренно и традиционно, или где интересная, насыщенная событиями жизнь? Из этого посыла родился проект «Развитие индустрии семейных событий». С одной стороны, это позволит развивать семейное предпринимательство, с другой — делать акцент на креативных формах бизнеса. Это интересно для молодежи.



— Пример можно?



— Ивент-индустрия — досуг и развлечения для детей, семьи. За рубежом это очень развито: в Испании, например, каждое воскресенье — день семьи, в Италии проводят соревнования по пряткам. Если вы хотите интересно отметить день рождения ребенка, удивить его, то должны быть разные варианты, как провести этот праздник, чтобы он запомнился. В той же сельской местности таких возможностей не так много.



Одновременно мы прививаем детям высокий уровень культурных запросов: если они проводят досуг интересно, это становится привычкой и входит в жизнь как норма. Таким образом, будет формироваться среда, где человек стремится к самореализации, раскрытию своего потенциала. Научить увидеть свои возможности — тоже задача, которую мы перед собой ставим.



Одним из проектов этого направления станет развитие семейного олимпийского движения, которое предполагает участие семей с особыми детьми. Целевая аудитория — от одного года, верхнего ограничения нет. Кроме традиционных видов спорта предполагаются соревнования по пейнтболу, квесты. Планируем также запустить проект «Тропами шежере» и ряд других.



Подвижная структура



— Разрабатывать и осуществлять инициативы будет проектный офис. Что он собой представляет?



— Сама идея проектного офиса родилась в июле прошлого года. Шел поиск модели, формата реализации наших проектов. Было понятно: если каждый проект отдать на реализацию отдельному министерству, ситуация навряд ли существенно изменится. Нужна командная работа, межведомственная координация всех усилий как на региональном, так и на муниципальном уровне. Плюс ко всему мы должны подключить сюда НКО, активную молодежь, социально ответственный бизнес.



Работа начата не на пустом месте. Уже действуют проектные офисы правительства республики, есть интересный опыт у нашего министерства культуры — «Сельский клубОК»: реализовано 25 проектов одного формата по созданию досугово-развлекательных заведений.



— И все-таки, проектный офис — это что?



— Надеемся, что наш проектный офис «Семья РБ-2030» будет подвижной структурой, представленной в муниципальных образованиях. Есть команда, которая будет встречаться с некой периодичностью, есть площадка онлайн, где можно обмениваться информацией. Но что я наблюдаю как руководитель проектной группы: все загружены, очень сложно «выдернуть» людей из решения текущих вопросов.



Как конкретно будет организована работа проектного офиса, станет известно после принятия Стратегии.



Экспериментальные площадки



— Предполагается ли создание экспериментальных площадок для апробации проектов?



— Как отметил глава республики Рустэм Хамитов, идей много, и сложно сразу все их реализовать. Поэтому он за экспериментальные площадки. Скорее всего это будут два города и два района. Хотим показать, что наши проекты работают в разных условиях.



— Можете назвать основные из них?



— Уже подписано соглашение о запуске пилотного проекта «Молодая семья». Высокая готовность у проекта «Социальная обеспеченность жильем». Хотим апробировать проект «Семейное предпринимательство» — он должен показать людям возможности наполнения семейного бюджета разным образом, в том числе выходя в онлайн-пространство.



Рассчитываем на запуск в республике российских приоритетных проектов для стимулирования рынка непрерывного образования. Социсследование показало: 45 процентов экономически активного населения недовольно уровнем своего образования, им не хватает квалификации. Они готовы платить, чтобы получить знания и навыки и быть конкурентоспособными на рынке труда. Спрос в первую очередь должна удовлетворить система повышения квалификации.



Еще одна интересная инициатива — развитие семейной социальной ответственности. Если человек регистрирует брак, он официально заявляет, что берет на себя ответственность за свою вторую половину и будущих детей. А если браки распадаются, значит с ответственностью что-то не так. Ну и, конечно, семейная ответственность должна начинаться с ответственности человека за самого себя — за свое образование, здоровье, образ жизни.



Повлиять на ситуацию



— А что вы можете сказать о таком «модном» сейчас направлении, как волонтерство?



— Как показывает социологическое исследование, наш регион не является примером участия всего населения в добровольческой деятельности. Люди считают, что не могут повлиять на то, что происходит во дворе, на улице, в селе, не говоря уже о республике и стране. В других регионах показатели выше. С этим нужно что-то делать. Надежда на молодежь, которая активно вливается в волонтерские движения.



— А что можно с этим сделать?



— Вопрос сложный. Общая идея работы с семьей — помочь сформироваться новому поколению детей, для которых станет нормой ответственность за себя и за тех, кто рядом — родителей, родственников, друзей. Как это эффективно реализовать? Будем признательны за любые конструктивные предложения.



Радует, что изменения все-таки происходят. Есть, к примеру, проект поддержки муниципальных инициатив, который призван сделать более комфортной среду проживания. При этом финансирование предполагается совместное: Всемирного банка, бюджетов республики, муниципалитетов и местных сообществ.



Наш регион в этом проекте ярко представлен. Это хороший знак: значит, население готово вести себя ответственно по отношению к среде, в которой живет. Люди коллективно решают, на что подать грантовую заявку — на освещение, ограждение, детские и спортивные площадки. Это стартовый капитал для формирования ответственного поведения и солидарного сообщества.



Хочу подчеркнуть, что все эти проекты стратегические, «долгоиграющие». Это большая работа не только проектного офиса, но и многих других людей. Чем больше будет вовлеченных и увлеченных, тем лучше. На первоначальном этапе, пользуясь правилом Парето, хотим вовлечь в эту деятельность 20 процентов семей с наибольшим потенциалом, наиболее конструктивно мыслящих. Остальные 80 процентов потянутся за ними и будут включаться в проекты, после того как увидят, как это может быть.



Общими усилиями



— Откуда возьмутся средства на реализацию проектов? Государство поможет или есть другие источники?



— Сложные проекты всегда имеют составной бюджет. Думаю, это будут и федеральные, и региональные, и муниципальные средства. Рассчитываем и на социально ответственный бизнес. Свою роль также должны сыграть инвестпроекты, разработанные в рамках Стратегии.



— Можно назвать конкретные суммы?



— Пока известны лишь примерные суммы, поэтому называть их не буду. Могу только сказать, что из всех разработанных проектов самый дорогостоящий — «Социальная обеспеченность жильем».



Сейчас в республике почти 90 тысяч очередников, нуждающихся в жилье. И это не все нуждающиеся, а только те, кто проходит по нормам. Проект рассчитан до 2025 года и предлагает различные варианты решения жилищной проблемы. Основные из них — ипотека с господдержкой, социальная ипотека, помощь в найме жилья с правом последующего выкупа.



Пилотные проекты будут реализованы в Уфе, Салавате, Бирске и Уфимском районе, где наибольшее число очередников. К 2025 году очереди на жилье быть не должно. Задача эта амбициозная, и должны быть амбициозные возможности ее решения.



И последнее, что хочу сказать: в развитие человеческого потенциала республика инвестирует очень много — до 80 процентов бюджета идет на социальное развитие. Но этого недостаточно. По индексу развития человеческого потенциала Башкирия до 2005 года входила в пятерку лидеров. Сейчас мы замыкаем двадцатку. Это значит, что другие регионы используют свои возможности и инструменты более эффективно. Изменить ситуацию можно сообща, консолидируя усилия государственных и муниципальных органов, науки, бизнеса, общества. Главное — не упустить время.