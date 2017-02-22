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Всего жители обозначили более 500 замусоренных мест, но координаты и данные о них еще предстоит проверить, сообщили активисты ОНФ в РБ на презентации проекта «Генеральная уборка/интерактивная карта».
— Иногда люди ошибаются, указывая местоположение той или иной несанкционированной свалки, поэтому поступившую информацию приходится уточнять, — пояснил координатор проекта в республике Мурад Шафиков. — Первоначально каждая новая точка на карте имеет серый цвет, после проверки она становится красной, а когда берется в работу, желтеет. Если свалка ликвидирована, точка окрашивается в зеленый.
Опубликовано: 24.02.17 (10:22) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
Всего жители обозначили более 500 замусоренных мест, но координаты и данные о них еще предстоит проверить, сообщили активисты ОНФ в РБ на презентации проекта «Генеральная уборка/интерактивная карта».
— Иногда люди ошибаются, указывая местоположение той или иной несанкционированной свалки, поэтому поступившую информацию приходится уточнять, — пояснил координатор проекта в республике Мурад Шафиков. — Первоначально каждая новая точка на карте имеет серый цвет, после проверки она становится красной, а когда берется в работу, желтеет. Если свалка ликвидирована, точка окрашивается в зеленый.
Опубликовано: 24.02.17 (10:22) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
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НОВОСТИ
24.02.17 12:51
Агентство Moody’s Investors Service повысило прогноз по рейтингу Республики Башкортостан
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AHOHC
AHOHC
Электронную подпись получить легко (Вопрос эксперту) 27.08.15 (10:46)
Харасов Рамис Раифович 2017-02-22 10:18:46
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
Саба 2017-02-22 08:25:07
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
прохожий 2017-02-21 23:03:33
Кому в лесу жить хорошо (Экономика) 21.02.17 (10:05)
прохожий 2017-02-21 15:59:55
«С большой признательностью за честные рассказы...» (Культура) 14.02.17 (09:27)
прохожий 2017-02-14 14:56:38
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
наблюдатель 2017-02-13 18:17:35
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
непомнящий 2017-02-13 18:03:06
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
Помнящий!!!!! 2017-02-12 22:24:41
Поддержать рождаемость (Cоциум) 07.02.17 (09:33)
читатель, уфа 2017-02-07 10:12:32
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
Асаба 2017-02-06 09:13:08
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
Вакил 2017-02-05 19:14:24
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
прохожий 2017-02-05 18:01:16