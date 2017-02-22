Защищать Родину каждому доводилось по-разному. Например, в лихие 90-е службу в МВД одно время тоже приравняли к военной и даже стали направлять туда через военкоматы. Объяснялось это просто: в стране бушевал криминал, а желающих работать в милиции крайне не хватало. Немало молодежи подалось в бандиты, в торговлю, да и вообще, страна вдруг стала жить «по понятиям», и надевать по своей воле тогда еще милицейскую форму стало непрестижным. Да и платили мало. Тогда по всей стране стали создавать отдельные милицейские роты, которые частично пополнялись призывниками. Впрочем, просуществовали они недолго. В одной из них оказался и я, правда, получил определенный бонус: остался служить в Уфе.

Не знаю, как сейчас, а тогда милицию лихорадили операции «Вихрь-антитеррор». Эти «Вихри» неслись один за другим и порядком нам надоели. Хотя бы потому, что за ними сразу же следовали проверки вышестоящего начальства, а от таких визитов, как известно, только одна головная боль. Причем сразу и для всех — от полковника до младшего сержанта, тогда в системе МВД это было самое низшее звание. Да и службу приходилось нести в усиленном режиме. То бишь бдить с утроенным рвением, а чтобы мы не расслаблялись, начальство с большими погонами придумывало разные «подлянки».



Например, однажды на разводе сообщили, что, по оперативной информации, в Уфу пробирается некий отъявленный террорист, который желает ввергнуть город в адскую пучину. То есть устроить серию взрывов. Личному составу зачитали подробные приметы этого изверга и даже перечислили, во что тот будет одет. При этом дежурный особо подчеркнул, что, возможно, на злодее будет «ярко-желтая футболка с синей надписью английскими буквами».



Но вот каким транспортом он попадет в город, неизвестно, известно лишь, что ждать его следует в ближайшие 12 часов. Поэтому личный состав усиленными нарядами будет нести службу в аэропорту, на авто- и железнодорожном вокзалах, в речном порту и при постах ДПС. Проще говоря, везде, откуда можно въехать в город.



Нашему отделению выпала честь ловить негодяя в аэропорту, однако тот объявился на Южном автовокзале. Как и было обещано, в канареечной майке с синей надписью и с огромным баулом. Остальные приметы тоже совпадали полностью.



Злодей долго бродил по зданию и даже поинтересовался у милиционеров, как попасть на проспект Октября. Ему охотно объяснили, а тот отплатил черной неблагодарностью. Оставил свой баул в туалете и исчез. Через несколько минут уборная огласилась воем сирены, это сработало условное взрывное устройство. Условный террорист, которого коварно заслали из штаба округа, условно взорвал Южный автовокзал. За это все, кто нес там службу, получили вовсе не условную взбучку. Впрочем, не только они, все остальные тоже. Чтобы не теряли бдительность и внимательно слушали на разводе дежурного. Ведь, как выяснилось при «разборе полетов», никто не вникал в его «дежурную болтовню», и даже намеренно подчеркнутое сообщение о ярко-желтой майке все пропустили мимо ушей. А зря…



После «поствзрывных» «репрессий» рота могла служить эталоном рвения. Служебные ориентировки с приметами преступников каждый знал назубок, и ни один «террорист» в Уфу больше проникнуть не смог. Хотя заслать казачков пытались еще не раз.