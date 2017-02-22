Улыбчивый и доброжелательный на концертах, таким же он остается и в жизни.

Улыбчивый и доброжелательный на концертах, таким же он остается и в жизни.

В День защитника Отечества может родиться только настоящий мужчина. Пример тому — Айдар Галимов, честно отслуживший два года в Вооруженных силах СССР, в 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Так что 23 февраля по-настоящему его праздник. В этом году к нему прибавилось еще и два юбилея: 30 лет творческой работы и собственное 50-летие.

Поющий десантник



Айдар Галимов родился в Казахстане. Но можно с полным правом сказать: он настоящий уроженец республики. Когда будущему певцу был всего год, семья вернулась в родную деревню Каркалы Миякинского района. Мама Айдара, Бибинур-апа, работала учителем в школе, отец — водителем.



С детства Айдар был заводилой и легко находил со всеми общий язык. И очень любил петь и играть на баяне. В 14 лет уехал покорять столицу республики. Окончил Уфимский автотранспортный техникум, где, кстати, и познакомился с будущей супругой Зилей. Отслужил в ВДВ. Демобилизовавшись, сразу поступил в БашГУ на юридический факультет. А второе высшее образование определило его судьбу: окончил вокальное отделение музыкального факультета Казанского педуниверситета.



В мир музыки с головой ушел в 1989 году, сразу же отличившись: Айдар стал лауреатом радиоконкурса, посвященного 70-летию Башкирской АССР. К эстрадной студии «Айдар» (ныне театр-студия «Айдар») он пришел через ВИА «Азамат» при ДК «Авангард».



Ныне Айдар известный певец, обласканный множеством призов на различных фестивалях, обладающий самой главной наградой творческого человека — любовью и признанием слушателей и безусловным уважением коллег, что, согласитесь, встречается нечасто.



«Народный дедушка»



Но самое большое достижение Айдара — его тыл, его семья. У супруги голос не хуже. Друзья шутят: если бы Зиля пошла на сцену, она была бы популярнее и востребованнее, чем Айдар. Но мудрая Зиля — настоящая хранительница семейного очага, гостеприимная хозяйка, первая помощница. И еще мама троих прекрасных детей, очень творческих личностей — а какими могут вырасти дети в такой семье?



Старшая, Гузель, отучившись в институте права, работала ведущей телепрограмм, сегодня живет с мужем в Москве. В прошлом году у них родилась дочь Сафия. Айдар признается, что звание дедушки для него дороже всех других.



Айгиза с юных лет увлекается музыкой. Поет на разных языках — яркая, с великолепным голосом и необыкновенной энергетикой. Песня «Упкэлэмэгез язмышка», исполняемая на концертах вместе с отцом, стала хитом.



Младший сын Динияр радует родителей необыкновенными математическими и музыкальными способностями. В 5 лет сам научился играть на фортепиано, подбирать и сочинять музыку.



Улыбка петь и жить помогает



Сцена и публичная жизнь забирают много сил. Поэтому можно только удивляться энергии Айдара: 30 лет на сцене, более 120 концертов в год со своим постоянным коллективом, в котором около 30 человек.



Группа каждый год обновляет свою трехчасовую программу, принимает участие в фестивалях и конкурсах. Кстати, стопроцентная отдача на выступлениях — будь то сельский клуб или зал в многомиллионной Москве — отличительная черта театра «Айдар» и его руководителя. А много ли можно назвать артистов, которые гастролируют с постоянной труппой более 20 лет?



В качестве депутата Государственного Собрания — Курултая РБ Айдар старается решить любые проблемы людей, приходящих порой с непростыми просьбами.



Улыбчивый и доброжелательный на концертах, таким же он остается и в жизни (каких это стоит сил, знает только он один).



Не забывает он и родную деревню: то родник обустроит, то вместе с друзьями займется установкой обелиска участникам Великой Отечественой войны или затеет футбольный турнир.



Более 15 лет работал Детский и юношеский театр Айдара Галимова, в котором ребята, занимаясь пением, танцами, нащупывали свой путь в профессию, стали выступать на сцене. Он помог многим людям или стоял у истоков их карьеры, среди них Василя Фаттахова, увы, рано ушедшая из жизни, Ильмир Газизуллин, Рустам Гизатуллин.



Очень немногим удается пройти тернистый творческий путь и остаться человеком с большой буквы. Таким, как Айдар Галимов.



Москва.

Досье



Айдар Галимов — народный артист РТ, народный артист РБ, выступал с гастролями в Узбекистане, Финляндии, Латвии, Эстонии, США, Турции, Казахстане. Ежегодно проходят гастрольные туры по городам Западной Сибири, Урала, Поволжья, Европейского Севера, в Москве и Санкт-Петербурге.



В репертуаре Айдара более 400 песен на татарском, башкирском, русском, английском, узбекском языках, десятки из них вошли в золотой фонд татарской и башкирской эстрадной музыки.

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