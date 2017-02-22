Танцовщица Айседора Дункан, привыкшая мыслить образами, сказала как-то: «Тело танцора — это светящееся проявление его души». Именно эта фраза да еще андерсеновская Русалочка приходят на память, когда речь идет о народной артистке РСФСР Гузель Сулеймановой. Тот же идущий из глубины бурный всплеск чувств. Та же до смертельной тоски короткая жизнь. Будто залетело к нам ненароком создание с планеты, где разговаривают языком танца, и пропало в глубинах Вселенной.

Принцы и принцессы военного поколения



Когда по улицам неистово кружил шальной февраль, на свет появилась та, для кого танец станет судьбой, любовью, счастьем, — Гузель Сулейманова. Ее отец, Шагали-агай, родом из села Исламбахты Ермекеевского района, мать, Габида Кудашева, — из села Кляшево Чишминского района. Все, верно, неслучайно в этом мире. Исламбахты, Кляшево — не их ли ветер, уютно свернувшийся среди холмов, нашептывал на ухо свои истории писателям, имена которых вошли в золотой фонд литературы, — Мустаю Кариму и Явдату Ильясову. А девочке из рабочей семьи, переехавшей в Уфу, — мечту о пленительном свете рампы, о бесконечном пространстве сцены, когда ты уже не ты — а Жизель, Раймонда, Одетта, которая летит над замершим залом, затаившим дыхание.



Будущая Китри, Эсмеральда, Джульетта девятилетней девочкой попала на просмотр комиссии из Ленинграда, которая ежегодно приезжала в Уфу для отбора талантливых детей на башкирское отделение хореографического училища. Гузель попала в лучшую в мире балетную школу, где уже учились Зайтуна Насретдинова, Тамара Худайбердина, Халяф Сафиуллин, Фаузи Саттаров. Превращение хрупкой девочки в принцессу балетной сцены становилось реальностью. Гузель только окончила пятый класс, как началась война, разлучившая с любимой преподавательницей Натальей Камковой. Уфимцев срочно отправили домой, в балетную труппу молодого музыкального театра — в военные годы искусство, хоть на время дающее возможность забыться измученным, старающимся выжить людям, было необходимо как никогда. Выпускникам доверили сольные партии, а Гузель с «незаконченным хореографическим образованием» шлифовала мастерство, танцуя в кордебалете, в оперных спектаклях.



В те годы Башкирия стала родным домом для бесприютных, лабораторией для эвакуированных ученых, творческой мастерской для покинувших подмостки разбомбленных театров актеров. Не было бы счастья... У Гузель появился новый, не менее одаренный педагог — Антонина Васильева, балерина эвакуированного Киевского театра оперы и балета. Она даже подготовила с юной ученицей сольную партию подруги Сванильды из «Коппелии» — первого балетного спектакля, поставленного на башкирской сцене. Но в 1943 году маленькая балерина уезжает в Пермь, где ее ждут родное ленинградское хореографическое училище и любимая Наталья Камкова. Будущие принцы и принцессы жили совсем не по-королевски: стараясь укрыться от зимней стужи 43-го года, по двое, по трое укладывались в одну кровать, пытались забыть о голоде.



Танец как прощание



Гузель вернулась в Уфу. Повод был отрадный: она участвовала в балете «Журавлиная песнь», посвященном 25-летию Башкирской автономии. Учеба закончилась лишь в 1947 году. Но к тому времени юную балерину уже никак нельзя было назвать ученицей. Ее имя было на слуху у любителей танца: роли в «Коппелии» и «Журавлиной песне», Мария в «Бахчисарайском фонтане» — партия, с которой Сулейманова дебютировала на уфимской сцене в победном 45-м году. «Бахчисарайский фонтан», полный страсти и ревности, отчаяния и нежности, — это и дебют как балетмейстера Фаузи Саттарова, станцевавшего в нем одного из главных героев — Вацлава, а позднее, не менее талантливо, хана Гирея. Смертельно жгучее сплетение человеческих эмоций породило на свет один из самых незабываемых актерских дуэтов и в жизни, и на сцене — Гузель Сулейманова и Фаузи Саттаров.



«Как бы трудны ни были эти поиски, блуждания на ощупь, в них есть та сладость, ради которой можно все начать сначала, — считала Гузель Галеевна. — Но проходит премьера, и в глубине души начинает копошиться сомнение: а не обыкновенный ли холмик та выпуклость, которую ты приняла за вершину?». Зрителей сомнения не мучили: секрет до сих пор непреходящего восхищения ее искусством прост — Гузель Сулейманова обладала не только классической пластикой выпускницы знаменитой Вагановки, но и редким для танцовщицы даром драматической актрисы.



Светлана Борисова, театралка с 60-летним стажем, вспоминала: «Мы еще школьницами старались не пропускать ни одного спектакля с участием Гузель Сулеймановой и Фаузи Саттарова. Нам даже не надо было пускать в ход воображение: такой поток сильных чувств шел со сцены в зрительный зал, что слова казались бы лишними. А вечерами мы, девчонки, прячась за кустами парка Матросова, любовались прекрасной парой гуляющих влюбленных, и, казалось, только что увиденная на сцене сказка реальна и так же чудесна, как в мире театра».



Поставив «Элегию» Сергея Рахманинова, Фаузи Саттаров посвятил ее Гузель. Она танцевала ее, даже когда понимала, что уходит, что обречена. Танцевала, как всегда, одухотворенно, нежно, с легкой грустью. Потому что ей всегда светила звезда: звезда любви к танцу, дарящему неповторимое наслаждение полета, к жизни, к своему Прекрасному принцу, с которым не расставалась ни в жизни, ни на сцене.



В этом году ей исполнилось бы 90 лет...

Знаете ли вы, что...