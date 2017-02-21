Караидельцы к выбору инвесторов теперь относятся осторожно. Обожглись уже, говорят. И рассказывают, как с десяток лет назад одна крупная лесопромышленная компания вошла в район с амбициозными планами, обещавшими превратить эти территории в предмет зависти соседей. Планы остались на бумаге, а полученные делянки леса инвестор передал в субаренду другим потребителям. «Такие отношения нас не устраивают, — говорит глава Караидельского района Ильдар Гарифуллин. — Поэтому мы намерены пересмотреть договор». В общем, здесь ждут инвесторов, ответственных за данные обещания.

Топор остаётся главным инструментом



Караидельский район большей частью занят лесами — две трети площади. Неудивительно поэтому, что первый в республике союз лесопромышленников появился здесь. Число предприятий, занятых заготовкой и переработкой леса, исчисляется десятками. Причем караидельцы не без гордости заявляют, что процент переработки у них один из самых высоких в регионе. Кроме традиционных пиломатериалов они делают из заготовленного леса массу полезных и красивых вещей: срубы, мебель, сувениры, блокхаус, евровагонку и многое другое. Мебели, к примеру, продали в прошлом году на 52 млн рублей.



— Мы будем рады инвесторам лесной промышленности, которые займутся глубокой переработкой с применением современных технологий, — говорит Ильдар Гарифуллин. — У нас есть уже предприятия, экспортирующие мебель в Казахстан, Белоруссию, Польшу. Недавно они участвовали во всемирной выставке в Кельне и нашли там ряд партнеров. Но, честно говоря, чтобы выйти на другой уровень, нашим лесопромышленникам не хватает капитала. На допотопной технике конкурировать невозможно, а приобрести новую — деньги нужны. Поэтому мы и выступаем за то, чтобы «лесникам» помогали так же, как и аграриям, — субсидировали часть затрат на приобретение техники. Такое положение республиканский минпром разработал, но оно, к сожалению, пока не работает. А без помощи в приобретении техники в лесу еще долго будет слышен стук топора.



Впрочем, и без новой техники заготовка древесины в Караидельском районе только в прошлом году выросла сразу на четверть. Переработка — на 18 процентов. Это показывает, что в нынешний век пластика и гипсокартона натуральные материалы остаются востребованными. Причем современные технологии позволяют перерабатывать лес без отхода. К примеру, караидельцы вырвались в лидеры по поставкам на крупное предприятие под Уфой нестроевого леса. Или, как говорит Ильдар Гарифуллин, древесного мусора. По 300 кубов ежедневно вывозят его караидельцы.



Караидельские Альпы



Основной поставщик отходов леса на переработку — местное отделение предприятия «Альпийский». Холдинг вошел в район в 2011 году, уже имея за плечами опыт работы. Предприятие поставило перерабатывающие цеха в Магинске, купило только в прошлом году техники на 16,5 млн рублей, говорит нам его представитель в Караидельском районе Азат Ялаев. Альпийцы — самые крупные арендаторы леса в районе. Ежегодно перерабатывают 32 тыс. кубов. Производят из него погонажные изделия, срубы, столы, стулья, скамейки… Для лесного поселка предприятие неоценимо — 55 местных жителей здесь работают.



Сейчас «Альпийский» обеспечивает население и бюджетные организации района дровами — по 8 тыс. кубов в год. Предприятие установило импортную технику — дровокол, и то, что у обычного хозяина занимает неделю времени, два человека в фирменных комбинезонах делают за час. Дрова грузят в машины и увозят потребителям. Пока подойдет следующая, отборные полешки фасуют в сетки. «Они хорошо расходятся в магазинах», — объясняют нам.



Неоднозначная позиция у инвестора по поводу отправки отходов леса под Уфу. «Проблем много с этим, — говорит Азат Ялаев. — Много горючего сгорает, проверки на дорогах, да и дороги не безупречные… Предприятие мечтает перерабатывать отходы прямо на месте, но это требует огромных вложений. Без помощи государства, как в случае с сельхозпроизводителями, не обойтись».

Лесное поле



Основными отраслями экономики, по данным, приведенным нам главой района, являются лесная промышленность, туризм и сельское хозяйство. Несмотря на трудные климатические условия, аграрный сектор стал одним из самых быстрорастущих — инвестиции в основной капитал составили 159 процентов. За счет них запустили пять новых производств, купили новой техники более чем на 30 млн рублей. Все хозяйства района в прошлом году сработали рентабельно. При этом местные аграрии четко представляют, что им еще есть куда расти. Урожайность полей здесь невысокая, а потому главный упор необходимо сделать на животноводство, считают в райадминистрации.



В хозяйство «Зуевское» в прошлом году инвестировали более 100 млн рублей, собираясь довести поголовье крупного рогатого скота до 1,5 тыс. Развивают животноводство и в хозяйстве «Артакульское», вложившем в свое развитие за год 110 млн рублей.



Хозяйство «Нур+Р» создали на средства инвестора — выкупили имущество бывшего СПК «Искра». «По старинке работать уже не могли, — вспоминает руководитель предприятия Альмира Альтдинова. — Поэтому много средств вложили в приобретение породистого скота, обновление ферм и покупку новой техники. Вложения понемногу оправдываются: рентабельность хозяйства превышает 20 процентов». За счет собственных средств и привлеченных кредитов в прошлом году установили сушильное оборудование, без которого хранить зерно невозможно. «В наших северных условиях без него одни убытки, — говорят в хозяйстве. — Поэтому эти траты окупятся».



Продукцию предприятие продает соседям — в Свердловскую область и Пермский край. «Там выгоднее цены», — объясняют такую политику аграрии.



Лучшее место отдыха



И все же основным источником доходов местного бюджета может стать туризм. Места здесь красивейшие, прекрасная экология. Вполне можно конкурировать с уже известными курортами.



— Так и есть, — согласен с нами глава района Ильдар Гарифуллин. — Туризм показал в прошлом году самый высокий темп роста в экономике — почти 203 процента.



При населении района в 25 тыс. человек в прошлом году сюда приезжали отдыхать более 300 тыс. человек. Туристических услуг оказали на 154 млн рублей. И это при том, что сфера эта еще требует своего развития, модернизации, так сказать.



С каждым годом все больше предпринимателей готовы вложиться в этот сегмент рынка. В районе есть программа развития сектора, реализация которой в ближайшие годы позволит увеличить наполняемость местного бюджета сразу более чем на четыре миллиона рублей. Впрочем, в долгосрочной перспективе Ильдар Гарифуллин видит еще большие бонусы. «В десять раз можем увеличить количество стационарных рекреационных баз, — делится он с нами собственным видением будущего. — Сейчас у нас их 13, а свободные площадки есть под 130».



Долгосрочное развитие туристической отрасли — основная задача местных властей. Они даже мечтают привлечь туристов из-за рубежа. Впрочем, для этого нужно сделать еще немало. И в плане улучшения сервиса, и в плане строительства комфортабельных отелей.

Но даже сейчас неизбалованные любители отдыха выбирают Караидельский район — одни на выходные, другие «зависают» здесь неделями.



Комфортная среда



— Малому бизнесу работается у нас комфортно, — уверена председатель Совета предпринимателей района Разида Хатмуллина. Она озадачена моей просьбой вспомнить случай, когда бы местная власть вставляла палки в колеса предпринимателям:



— А зачем это им? У нас были моменты, когда мы разбирали споры — я еще и уполномоченный по правам предпринимателей. Но они происходили между самими предпринимателями. Со стороны администрации мы всегда находим поддержку.



По данным лидера предпринимателей района, малый бизнес в последние годы претерпевает изменения: все больше бывших торговцев начинают заниматься производством. «Одни становятся фермерами, другие занимаются лесом, — говорит она. — Пока эти ниши еще не совсем освоены, поэтому там можно получить прибыль».



По словам Разиды, нет проблем и с подключением предпринимателей к объектам инфраструктуры. Другое дело, из-за неразберихи прошлых десятилетий не всегда быстро можно получить разрешение на приобретение свободной площади. «Раньше сельхозпредприятия не очень обращали внимание на оформление построек, — приводит она пример. — А сейчас требования жесткие. Захочет кто-нибудь купить брошенное здание, а на него нет ни разрешений, ни документов. Но администрация в любом случае старается помочь предпринимателям. Ведь это налоги».



Для создания благоприятной деловой и инвестиционной среды в прошлом году в районе открыли Центр делового сопровождения, который консультирует по вопросам финансовой поддержки, финансового планирования, маркетингового сопровождения, по правовым вопросам. Опрошенные нами предприниматели высоко оценили такую помощь.



В Караидельском районе есть еще немало ниш, свободных для предпринимательства. Местные жители этим активно пользуются. Недаром ведь безработица в районе в прошлом году опустилась ниже уровня 0,8 процента. Но глава района Ильдар Гарифуллин реально оценивает ситуацию:



— У нас есть своя программа до 2030 года, по которой мы запланировали рост экономики в разы. Но уже сейчас можем упереться в нехватку мощностей. Ежегодно растем, и я боюсь, скоро банально может не хватить на всех электроэнергии. Сейчас работаем, чтобы поставить подстанцию, подтянуть ЛЭП. Уверен, все будет хорошо. Главное, мы видим и перспективы, и слабые места. А кто информирован, тот вооружен.



Кстати



Завтра в Караидельском районе торжественно отметят 85-ю годовщину его образования. Он был создан 20 февраля 1932 года в связи с упразднением Байкинского района и разукрупнением Аскинского и Мишкинского районов. Впрочем, 4 июля 1956 года район упразднили, и вновь на карте он появился первого февраля 1963 года. Так что февраль для караидельцев не просто один из месяцев в году — два раза район рождался.



Редакция газеты «Республика Башкортостан» присоединяется к поздравлениям караидельцам и верит, что перспективы у района действительно светлые.