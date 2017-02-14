Каждый рубль, вложенный сельчанами в программу поддержки местных инициатив, привёл за собой три рубля субсидий

Проект инициативного бюджетирования в Башкирии развивается с 2014 года, но по всей республике распространили его только в прошлом году, когда этой работой занялся Центр изучения гражданских инициатив института стратегических исследований, отметил руководитель центра Эльдар Нуртдинов. В итоге за год каждое второе сельское поселение участвовало в конкурсе и получило финансирование до одного миллиона рублей. Если быть точнее, из 894 сельских поселений в программе поддержки местных инициатив участвовали более 650, сообщают в Центре изучения гражданских инициатив. Из них 458 проектов выиграли и получили финансирование. Всего инициативные сельчане собрали 100 миллионов рублей. К ним республика добавила 300, констатирует эксперт.





В основном инициативы граждан были направлены на строительство детских площадок, обустройство парков и скверов, ремонт дорог и водопроводов, благоустройство сельских клубов и детских садиков и даже на приобретение техники. Проще говоря, сельчане инициировали строительство или ремонт, или приобретение того, что им необходимо и чем они действительно будут пользоваться, отметил Эльдар Нуртдинов. То есть они ощутили себя не просто участниками, но и собственниками проекта. Соответственно, и отношение к таким объектам будет бережливое, констатирует эксперт. И называет это одним из главных плюсов программы. Кроме этого, сельчане, участвующие в ней, начинают активно контролировать процесс распределения бюджетных средств. При таком строгом общественном контроле нарушения обычно не допускаются.

Как решают насущные проблемы...

…в Учалинском районе



Полсотни проектов было реализовано за три года по программе поддержки местных инициатив (ППМИ) в Учалинском районе.



Благодаря этому учалинцы решили целый ряд насущных проблем. В селе Буйда появилась новая детская спортивно-игровая площадка стоимостью более одного миллиона рублей. Жители села Учалы решили вопрос размещения бытовых отходов с помощью установки углубленных подземных контейнеров. Причем в 2014 году этот проект не прошел отбор, и 15 контейнеров установили за счет местного бюджета. В 2015 году сельское поселение снова участвовало в конкурсе, и теперь уже их проект выиграл. В итоге появились еще 17 контейнеров. А жители села Имангулово благодаря программе получили музей и музыкальную школу.



В некоторых деревнях люди не только собирали деньги. Жители деревни Галиахмерово, к примеру, вложили свой труд. Теперь у них есть детская площадка, водозаборные колонки, а улицы освещены современными приборами.



— За три года мы реализовали четыре проекта почти на три миллиона рублей, — говорит глава Уразовского поселения Салават Лукманов. — В 2014 году построили дорогу от улицы Шоссейной до нового микрорайона. Два проекта реализовали в 2015 году: в селе Уразово отремонтировали клуб на сумму более 700 тыс. рублей, в деревне Кутуево благоустроили родник Кутуй, прославившийся неповторимым вкусом воды, ее целебными свойствами. В прошлом году уразовцы одобрили и реализовали проект модернизации уличного освещения, теперь вместо 74 ртутьсодержащих ламп улицы освещают 102 энергосберегающих светодиодных светильника. Это даст существенную экономию.



На сегодня в поселении прошло девять предварительных собраний. Специалисты администрации делают подворный обход, розданы опросники-анкеты. Размещена информация на сайте Учалинского района, в социальных сетях открыта официальная группа «Уразовский сельсовет» и запущено интернет-голосование. С каким проектом уразовцы выйдут на конкурс, покажет итоговое собрание граждан, которое состоится на днях.

Фарит ДАВЛЕТГАРЕЕВ,

глава администрации Учалинского района:

— В том, что проекты успешно реализованы, в первую очередь, заслуга жителей района и предприятий и организаций, которые поверили, поддержали его и деньгами, и делом. Сегодня учалинцы вновь активно участвуют в общих собраниях по выбору проектов на 2017 год, выдвигают свои инициативы и готовят конкурсную документацию. Проявили желание участвовать в ППМИ все без исключения сельские поселения и город Учалы.



…в Зианчуринском районе



Жители деревни Яныбаево давно мечтали отремонтировать клуб, но денег не находилось. Помогла программа поддержки местных инициатив.



На ремонт с каждого двора собрали по 600 рублей. Свою лепту внесли выходцы деревни — артисты Валит Илимбетов и Хаким Муртазин. В общей копилке собралось около девяноста тысяч рублей. Столько же добавил район.



Клуб газифицировали, сделали реконструкцию отопительной системы, отремонтировали крышу, установили новые окна, двери, полы. Обновили сцену, реквизит и костюмы.



— Уже в этом году жители еще двух сел тоже захотели отремонтировать свои клубы за счет программы поддержки местных инициатив, — говорит начальник отдела культуры райадминистрации Айдар Мухамедьянов.



По информации отдела экономики райадминистрации, за три года действия программы отремонтировано 19 клубов и домов культуры, семь кладбищ, водопровод, дорога, трубопереезд, обустроено шесть спорплощадок, приобретен один трактор. Для реализации 36 проектов из бюджета республики привлечено 19 млн рублей. В 2017 году участвовать в программе планируют восемь сельских поселений.



…в Туймазинском районе



— В прошлом году мы сумели выиграть конкурс и войти в программу поддержки местных инициатив, — говорит глава сельского поселения Старотуймазинский сельсовет Радис Валиахметов. — Деньги из республиканского бюджета — 650 тысяч рублей — уже получили. Как потеплеет, будем строить универсальную спортплощадку в деревне Каратово.



Суммарная стоимость проекта составила 868 тысяч рублей, в том числе вклад населения — 48 тысяч. По словам главы поселения, одним из самым сложных моментов было уговорить людей. «Запрыгнуть» в программу удалось буквально в последний день. Да и то лишь потому, что инициативная группа ходила по домам, уговаривала, убеждала.



Довольно сложной Радис Валиахметов называет и бумажную работу: как выяснилось, организаторы предъявляют множество требований вначале к подготовке документов, а затем к отчетности, это отнимает немало времени и сил.



Впрочем, Валиахметов верит, что затраченные усилия того стоят — другим способом построить дорогостоящее спортивное сооружение площадью около 240 кв. метров вряд ли бы удалось.



В этом году, как и в прошлом, заявки по программе поддержки местных инициатив подали 17 сельских поселений Туймазинского района. Но если прежде бюджетные средства получили только два сельсовета, в этот раз на победу в конкурсе претендует большинство.



— Как мы понимаем, проект в первую очередь рассчитан на небольшие населенные пункты, — говорит заместитель главы райадминистрации Руслан Агапитов. — Ведь чтобы выиграть, нужно набрать наибольшее количество баллов. А максимальное их количество как раз и начисляется за то, сколько человек пришло на собрание. Собралось 10 процентов местных жителей — получите максимальные 20 баллов. Понятно, что необходимый кворум проще набрать, к примеру, жителям небольшого села Имангулово, где живут 133 человека, чем многотысячного населенного пункта. Кроме того, небольшому числу людей легче договориться, что они хотели бы сделать на полученные средства.



По словам Руслана Агапитова, не сразу удавалось решить и другой вопрос: какие именно села и деревни на территории одного сельсовета будут претендовать на вхождение в программу. После долгих дебатов решили вкладывать средства в те объекты, в которых заинтересовано большинство местных жителей: школы, дома культуры и т.д. Тем более что в этом случае к софинансированию можно привлечь всех жителей сельсовета.



В нынешнем году Туймазинский район претендует на получение из регионального бюджета 11,76 млн рублей при общей стоимости проектов в 17,6 млн. В каждом сельсовете люди должны собрать от 30 до 200 тысяч рублей.



— Теоретически если населенный пункт вошел в программу и выиграл конкурс, каждый сельчанин должен внести определенную сумму, — продолжает Агапитов. — Но на практике так бывает не всегда. В прошлом году победители стали известны только осенью. В этот раз организаторы перенесли подведение итогов на весну, чтобы поселения-победители начали работы до наступления зимних холодов.



К слову, в прошлом году администрация Туймазов реализовала собственный пилотный проект программы по поддержке местных инициатив. Главным требованием к участникам конкурса было долевое участие в софинансировании проекта: половину необходимой суммы выделял муниципалитет, остальное должны были собрать управляющие компании и жильцы. В результате победили пять УК. Уже осенью на их придомовых территориях появились восемь современных детских игровых площадок на общую сумму в один миллион рублей. Ожидается, что такая работа продолжится и в нынешнем году.

инфографика Дмитрия ФАЙЗУЛЛИНА.

«Инициативный» календарь

Прием заявок на участие в конкурсе по программе поддержки местных инициатив завершается в марте.

До 20 апреля проводится конкурс, определяются победители и начинается финансирование проектов.

Параллельно начинается формирование местных инициатив для конкурса следующего года.

Уфимцам предложат благоустроить «дворики»



Программа «Уфимский дворик» стартует в столице уже в нынешнем году, сообщили в Центре изучения гражданских инициатив (ЦИГИ) Института стратегических исследований.

Методика Всемирного банка ранее была успешно адаптирована в республике — в минувшем году ученые провели более полутора тысяч собраний жителей муниципалитетов. Теперь наработки ЦИГИ планируется применить в Уфе при поддержке администрации города.

На благоустройство двора можно получить до 3 млн рублей при условии софинансирования жильцами не менее пяти процентов от суммы. Главное, чтобы соседи нашли взаимоприемлемое решение, отвечающее их реальным нуждам. Технологии, разработанные ИСИ, позволяют минимизировать конфликтогенность ситуации, когда сталкиваются интересы разных сторон.