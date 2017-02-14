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Проект инициативного бюджетирования в Башкирии развивается с 2014 года, но по всей республике распространили его только в прошлом году, когда этой работой занялся Центр изучения гражданских инициатив института стратегических исследований, отметил руководитель центра Эльдар Нуртдинов. В итоге за год каждое второе сельское поселение участвовало в конкурсе и получило финансирование до одного миллиона рублей. Если быть точнее, из 894 сельских поселений в программе поддержки местных инициатив участвовали более 650, сообщают в Центре изучения гражданских инициатив. Из них 458 проектов выиграли и получили финансирование. Всего инициативные сельчане собрали 100 миллионов рублей. К ним республика добавила 300, констатирует эксперт.
В основном инициативы граждан были направлены на строительство детских площадок, обустройство парков и скверов, ремонт дорог и водопроводов, благоустройство сельских клубов и детских садиков и даже на приобретение техники. Проще говоря, сельчане инициировали строительство или ремонт, или приобретение того, что им необходимо и чем они действительно будут пользоваться, отметил Эльдар Нуртдинов. То есть они ощутили себя не просто участниками, но и собственниками проекта. Соответственно, и отношение к таким объектам будет бережливое, констатирует эксперт. И называет это одним из главных плюсов программы. Кроме этого, сельчане, участвующие в ней, начинают активно контролировать процесс распределения бюджетных средств. При таком строгом общественном контроле нарушения обычно не допускаются.
Как решают насущные проблемы...
…в Учалинском районе
Фарит ДАВЛЕТГАРЕЕВ,
— В том, что проекты успешно реализованы, в первую очередь, заслуга жителей района и предприятий и организаций, которые поверили, поддержали его и деньгами, и делом. Сегодня учалинцы вновь активно участвуют в общих собраниях по выбору проектов на 2017 год, выдвигают свои инициативы и готовят конкурсную документацию. Проявили желание участвовать в ППМИ все без исключения сельские поселения и город Учалы.
инфографика Дмитрия ФАЙЗУЛЛИНА.
«Инициативный» календарь
Уфимцам предложат благоустроить «дворики»
Методика Всемирного банка ранее была успешно адаптирована в республике — в минувшем году ученые провели более полутора тысяч собраний жителей муниципалитетов. Теперь наработки ЦИГИ планируется применить в Уфе при поддержке администрации города.
Опубликовано: 17.02.17 (09:37) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
Проект инициативного бюджетирования в Башкирии развивается с 2014 года, но по всей республике распространили его только в прошлом году, когда этой работой занялся Центр изучения гражданских инициатив института стратегических исследований, отметил руководитель центра Эльдар Нуртдинов. В итоге за год каждое второе сельское поселение участвовало в конкурсе и получило финансирование до одного миллиона рублей. Если быть точнее, из 894 сельских поселений в программе поддержки местных инициатив участвовали более 650, сообщают в Центре изучения гражданских инициатив. Из них 458 проектов выиграли и получили финансирование. Всего инициативные сельчане собрали 100 миллионов рублей. К ним республика добавила 300, констатирует эксперт.
В основном инициативы граждан были направлены на строительство детских площадок, обустройство парков и скверов, ремонт дорог и водопроводов, благоустройство сельских клубов и детских садиков и даже на приобретение техники. Проще говоря, сельчане инициировали строительство или ремонт, или приобретение того, что им необходимо и чем они действительно будут пользоваться, отметил Эльдар Нуртдинов. То есть они ощутили себя не просто участниками, но и собственниками проекта. Соответственно, и отношение к таким объектам будет бережливое, констатирует эксперт. И называет это одним из главных плюсов программы. Кроме этого, сельчане, участвующие в ней, начинают активно контролировать процесс распределения бюджетных средств. При таком строгом общественном контроле нарушения обычно не допускаются.
Как решают насущные проблемы...
…в Учалинском районе
Фарит ДАВЛЕТГАРЕЕВ,
— В том, что проекты успешно реализованы, в первую очередь, заслуга жителей района и предприятий и организаций, которые поверили, поддержали его и деньгами, и делом. Сегодня учалинцы вновь активно участвуют в общих собраниях по выбору проектов на 2017 год, выдвигают свои инициативы и готовят конкурсную документацию. Проявили желание участвовать в ППМИ все без исключения сельские поселения и город Учалы.
инфографика Дмитрия ФАЙЗУЛЛИНА.
«Инициативный» календарь
Уфимцам предложат благоустроить «дворики»
Методика Всемирного банка ранее была успешно адаптирована в республике — в минувшем году ученые провели более полутора тысяч собраний жителей муниципалитетов. Теперь наработки ЦИГИ планируется применить в Уфе при поддержке администрации города.
Опубликовано: 17.02.17 (09:37) Республика Башкортостан
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НОВОСТИ
17.02.17 16:16
В Башкирии сотрудник ГИБДД за 10 тысяч «простил» ДТП пьяному водителю, лишённому прав
17.02.17 15:13
Главное нарушение в учреждениях общепита в Башкирии — неправильные планировки помещений
|
AHOHC
AHOHC
«С большой признательностью за честные рассказы...» (Культура) 14.02.17 (09:27)
прохожий 2017-02-14 14:56:38
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
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непомнящий 2017-02-13 18:03:06
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
Помнящий!!!!! 2017-02-12 22:24:41
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читатель, уфа 2017-02-07 10:12:32
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Вакил 2017-02-05 19:14:24
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
прохожий 2017-02-05 18:01:16
Кто в квартире живёт? (Cоциум) 03.02.17 (09:57)
наблюдатель 2017-02-04 12:25:22
Не водой единой (Cоциум) 02.02.17 (10:56)
житель с аскино 2017-02-04 11:54:43
Стыдная болезнь (Cоциум) 02.02.17 (10:56)
Асаба 2017-02-03 15:14:08
Сыпучие надежды (Экономика) 31.01.17 (10:30)
Асаба 2017-02-02 08:41:03