Белорецкий завод третий год не может получить от фирмы-посредника оплату за продукцию

Сначала речь шла о задолженности в 65,5 млн рублей. Благодаря выигранным судебным процессам заводу рессор и пружин удалось сократить задолженность до 40,5 млн рублей. Но все попытки вернуть оставшийся долг пока приводят в тупик.

Пружины, которые производят белоречане, поставляются на один из крупнейших вагоностроительных заводов России — Уралвагонзавод (УВЗ). Сначала поставки шли напрямую, но два года назад ситуация изменилась: тендеры на поставку пружин, проводимые Уралвагонзаводом, с 2015 года начала выигрывать компания «Промышленные технологии». Как отмечает исполнительный директор БЗРП Алексей Пахомов, фактически фирма перепродает УВЗ продукцию других производителей, в том числе и белорецкого завода.



Юрист Иван Борисенко-Мещеряков, представляющий интересы белорецкого предприятия, рассказывает:



— Белорецкий завод либо не допускался к стадии оценки коммерческих предложений (это происходило, как правило, в тех случаях, когда завод предлагал свою продукцию по низкой цене, а порой и по себестоимости), либо после подачи его заявки сразу приходила заявка от ООО «Промышленные технологии», а в последующем от ООО «Трансмашгрупп» (которое имеет признаки аффилированности с «Промышленными технологиями») с ценовым предложением чуть ниже, чем у БЗРП.



По его словам, белоречане неоднократно встречались с менеджерами Уралвагонзавода, которые поясняли, что продукцию теперь необходимо поставлять через компанию-посредника.



Между тем Арбитражный суд Москвы признал «Промышленные технологии» банкротом, ввел процедуру наблюдения, пояснил юрист. Федеральная антимонопольная служба по обращению Белорецкого завода рессор и пружин начала проверку правомерности закупок Уралвагонзавода, в которых участвовали БЗРП, «Промышленные технологии» и «Трансмашгрупп».



Отдел по экономической безопасности и противодействию коррупции по Нижнему Тагилу проверяет правомерность деятельности «Промышленных технологий», утверждает юрист. Выясняется, что, по данным УФНС, на январь 2017 года в одной комнате с этой загадочной фирмой зарегистрированы еще 395 компаний. Все это и многое другое сейчас изучают сотрудники полиции.



Заводчане утверждают, что отказ от оплаты поставленной продукции негативно отразился на работе всего предприятия: люди стали уходить, объемы производства упали.



По словам исполнительного директора БЗРП Алексея Пахомова, из-за недополученных денег завод не смог полностью провести модернизацию производства. Чтобы наверстать потерянные объемы, освоили производство рессор для автомобилей «Хендай», «МАН», «Ивеко», «Форд», «Мерседес». В таких условиях проблема модернизации производства приобретает еще большую актуальность, считает он.



— Мы в своей работе плотно связаны между собой и зависим друг от друга, — продолжает А. Пахомов. — И если один из партнеров подводит, страдают и остальные. На металл у нас приходится 70 процентов себестоимости продукции. Не получили деньги за поставленный товар от «Промышленных технологий» — не смогли вовремя рассчитаться и с нашими поставщиками металлопродукции. Дело чуть не дошло до судебных разбирательств, но в итоге мы свои обязательства, пусть с трудом, но выполнили. Уровень зарплаты сохранили, задержек тоже не было, но это далось очень и очень непросто.



Летом коллектив БЗРП направил коллективное письмо генеральному директору Уралвагонзавода Олегу Сиенко. Ответа белоречане не получили до сих пор...



Справка



100 процентов акций АО НПК «Уралвагонзавод» с 31 января 2017 года принадлежат госкорпорации «Ростех». УВЗ занимается производством машиностроительной продукции, военной техники и железнодорожных вагонов.