|
|
НОВОСТИ
17.02.17 16:16
В Башкирии сотрудник ГИБДД за 10 тысяч «простил» ДТП пьяному водителю, лишённому прав
17.02.17 15:13
Главное нарушение в учреждениях общепита в Башкирии — неправильные планировки помещений
|
Без малого восемь миллиардов рублей понадобится республиканским аграриям на посевную кампанию. Это на пять процентов больше прошлогоднего, заявил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов на совещании по подготовке к весенним полевым работам. Рост затрат небольшой, в пределах инфляции, отмечают в таких случаях экономисты. В прошлом сезоне, по данным минсельхоза, сев дорожал на 15 процентов, а в позапрошлом — на треть. Однако сумма все же приличная, ее нужно еще изыскать за полтора-два месяца, что остались до начала сева.
Министр заверил, что источники финансирования определены.
Опубликовано: 17.02.17 (09:37) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Экономика
Без малого восемь миллиардов рублей понадобится республиканским аграриям на посевную кампанию. Это на пять процентов больше прошлогоднего, заявил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов на совещании по подготовке к весенним полевым работам. Рост затрат небольшой, в пределах инфляции, отмечают в таких случаях экономисты. В прошлом сезоне, по данным минсельхоза, сев дорожал на 15 процентов, а в позапрошлом — на треть. Однако сумма все же приличная, ее нужно еще изыскать за полтора-два месяца, что остались до начала сева.
Министр заверил, что источники финансирования определены.
Опубликовано: 17.02.17 (09:37) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Экономика
«С большой признательностью за честные рассказы...» (Культура) 14.02.17 (09:27)
прохожий 2017-02-14 14:56:38
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
наблюдатель 2017-02-13 18:17:35
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
непомнящий 2017-02-13 18:03:06
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
Помнящий!!!!! 2017-02-12 22:24:41
Поддержать рождаемость (Cоциум) 07.02.17 (09:33)
читатель, уфа 2017-02-07 10:12:32
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
Асаба 2017-02-06 09:13:08
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
Вакил 2017-02-05 19:14:24
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
прохожий 2017-02-05 18:01:16
Кто в квартире живёт? (Cоциум) 03.02.17 (09:57)
наблюдатель 2017-02-04 12:25:22
Не водой единой (Cоциум) 02.02.17 (10:56)
житель с аскино 2017-02-04 11:54:43
Стыдная болезнь (Cоциум) 02.02.17 (10:56)
Асаба 2017-02-03 15:14:08
Сыпучие надежды (Экономика) 31.01.17 (10:30)
Асаба 2017-02-02 08:41:03
В Уфе север и юг соединят трамваи
Пассажир 2017-01-31 19:00:29
В Башкирии учеников на автобусе развозил водитель, лишённый прав
Ку 2017-01-26 23:42:08
Благородных оленей в Башкирии станет больше
Иван 2017-01-19 11:02:22
Благородных оленей в Башкирии станет больше
Дина 2017-01-18 11:40:44
Рустэм Хамитов: «Шульган-Таш» - наше всё. Других таких точек нет
прохожий 2017-01-13 09:29:30
НОВОСТИ
17.02.17 16:16
В Башкирии сотрудник ГИБДД за 10 тысяч «простил» ДТП пьяному водителю, лишённому прав
17.02.17 15:13
Главное нарушение в учреждениях общепита в Башкирии — неправильные планировки помещений
|
AHOHC
AHOHC
«С большой признательностью за честные рассказы...» (Культура) 14.02.17 (09:27)
прохожий 2017-02-14 14:56:38
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
наблюдатель 2017-02-13 18:17:35
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
непомнящий 2017-02-13 18:03:06
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
Помнящий!!!!! 2017-02-12 22:24:41
Поддержать рождаемость (Cоциум) 07.02.17 (09:33)
читатель, уфа 2017-02-07 10:12:32
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
Асаба 2017-02-06 09:13:08
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
Вакил 2017-02-05 19:14:24
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
прохожий 2017-02-05 18:01:16
Кто в квартире живёт? (Cоциум) 03.02.17 (09:57)
наблюдатель 2017-02-04 12:25:22
Не водой единой (Cоциум) 02.02.17 (10:56)
житель с аскино 2017-02-04 11:54:43
Стыдная болезнь (Cоциум) 02.02.17 (10:56)
Асаба 2017-02-03 15:14:08
Сыпучие надежды (Экономика) 31.01.17 (10:30)
Асаба 2017-02-02 08:41:03