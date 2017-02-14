Без малого восемь миллиардов рублей понадобится республиканским аграриям на посевную кампанию. Это на пять процентов больше прошлогоднего, заявил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов на совещании по подготовке к весенним полевым работам. Рост затрат небольшой, в пределах инфляции, отмечают в таких случаях экономисты. В прошлом сезоне, по данным минсельхоза, сев дорожал на 15 процентов, а в позапрошлом — на треть. Однако сумма все же приличная, ее нужно еще изыскать за полтора-два месяца, что остались до начала сева.

Министр заверил, что источники финансирования определены.



Почти половину всех требуемых затрат (45%) аграрии покроют за счет собственных средств. Например, от продажи зерна, молока и мяса. Больше трети планируется взять в банках. При этом аграриям хочется, чтобы банкиры были к ним более лояльны. Например, в прошлом году средняя процентная ставка в региональном филиале Россельхозбанка составила 15,43 процента годовых. Как отмечает глава республики Рустэм Хамитов, с такими запредельными цифрами сложно рентабельно вести хозяйство.



По новому механизму льготного кредитования аграрии смогут получать деньги в банках по процентной ставке до 5 процентов годовых. Минсельхоз России уже заключил с банками соглашения, и те начали выдавать льготные кредиты.



— Однако кредитные лимиты весьма ограничены, — отметил Ильшат Фазрахманов. — А механизмы не проработаны.



Ожидается и традиционная господдержка в 930 млн рублей, в том числе на несвязанную поддержку — 500 млн рублей, на молоко — 300 млн рублей, на минудобрения — 80 млн рублей, на элитные семена — 52 млн. За счет этих денег планируется покрыть 12 процентов затрат на сев. Это заметно меньше, чем в прошлом году. Тогда на поддержку сева было заложено полтора миллиарда бюджетных денег. Но нынче возможности бюджета сократились. И потому господдержка теперь обещана в первую очередь эффективным хозяйствам. «Тем, кто разумно строит агробизнес, — отмечает глава региона. — Там, где показатели продуктивности и выработка на одного работника останутся низкими, соответственно поддержка будет минимизирована. Надо учиться работать по законам рынка — грамотно и экономно, получать хороший эффект при наименьших затратах».



Одним словом, ставка с начала сезона делается на сильные сельхозпредприятия, отмечают эксперты. На такие, которые, по словам министра, «в свое время обзавелись сушилками, хранилищами, альтернативными связями с разными покупателями, обновили технику, выстроили свою бизнес-модель и сегодня могут позволить себе почти любое экономическое поведение». Слабым сельхозпредприятиям придется или срочно подтягиваться, или объединяться с сильными.



Уже сейчас, накануне сева, аграриям предложено учитывать принципы районирования. Зачем на северо-востоке выращивать подсолнечник по пять центнеров с гектара, если там прекрасно растет картофель? Пора активнее осваивать возделывание высокомаржинальных культур, а не зацикливаться только на традиционных зерновых. И земли под эти культуры найти можно, уверен глава республики Рустэм Хамитов. В регионе около двухсот тысяч гектаров неиспользуемой земли, ее можно передать эффективным собственникам.



Сезон сам по себе ожидается неплохой, констатируют специалисты. Влаги в почве будет много, состояние озимых культуры пока не хуже, чем в прошлом году. Все это дает неплохие шансы на хороший урожай, если получится грамотно провести сев, а потом и уборку. Целевой ориентир этого года, по словам Ильшата Фазрахманова, 3,5 млн тонн зерна. Эти цифры станут промежуточным итогом. Стратегический план тоже известен — 4,5 млн тонн зерна в 2020 году.