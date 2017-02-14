Каждый многоквартирный дом к 1 июня получит свой индивидуальный норматив ОДН, заявил зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев на брифинге в Уфе.

Напомним, с нынешнего года плата за общедомовые нужды вошла в строку «содержание». Одновременно были введены новые нормативы ОДН. Например, в Уфе жителям стандартной пятиэтажки с марта придется платить по этой статье на 80 рублей больше. Аналогичные изменения произошли и в других муниципалитетах.



Засада в том, что размер платы за содержание определяют сами жильцы (если собрание не проведено, используются рекомендации муниципалитетов). А если они возьмут да и откажутся своими руками поднимать плату?



«При первичном включении в строку «содержание» нового норматива проведение общего собрания жильцов не требуется, — пояснил председатель Госкомжилнадзора Ильдар Шафиков. — Однако затем в конкретных домах норматив может быть изменен до реального значения. Это дома, где занимались снижением ОДН, и он сложился ниже норматива».



Ниже будет норматив и там, где нет технической возможности подключиться к воде в местах общего пользования в силу конструктивных особенностей дома, отметил И. Шафиков. Проще говоря, там, где нет «общих» кранов, плату за воду на ОДН брать не должны.



Впрочем, возможен и обратный вариант, когда жильцы будут платить больше норматива. Но для этого они сами должны решить, что не ограничиваются минимальным перечнем работ и включают в него дополнительные работы по дому.



Проверять, правильно ли определен индивидуальный норматив в том или ином доме, будет Госкомжилнадзор. Туда после 1 июня и следует обращаться, если у жильцов возникнут подозрения, что их надули. А такое вполне возможно: многие управляющие компании сетуют на то, что по этой статье с жильцов берут слишком мало. Между тем, по словам П. Качкаева, норматив ОДН по холодной воде, например, предполагает 30 литров на квадратный метр лестничных клеток при уборке два раза в месяц и столько же по горячей.



Ну и последняя новость: как сообщила и.о. председателя госкомитета по тарифам Светлана Бурдюк, утвержден новый норматив ОДН — по сточным водам. Это удивило даже бывалого Качкаева, заявившего, что никто никогда не видел, чтобы уборщица, помыв подъезд, сливала воду в канализацию.