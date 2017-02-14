Еще недавно бизнесмены в общении с властью, особенно местной, воспринимались как сторона просящая, уговаривающая оказать поддержку в организации своего «доходного места». Теперь многое изменилось, все чаще предприниматели не просят, а требуют предоставить им нормальные условия для работы. Тем более что сейчас и законы встают на их сторону. Попробуй чиновник не дать вовремя разрешения на строительство фабрички или магазина — считай, нарушил должностную инструкцию. А там и до штрафных санкций рукой подать.

Светлая сила



Когда четыре года назад крупнейшая энергетическая компания республики предложила законодательно сократить сроки строительства электросетевых объектов и подключения потребителей, что в первую очередь касалось представителей малого и среднего бизнеса, это стало своего рода сенсацией. И вызвало пусть и скрытое, но серьезное противодействие. У многих не укладывалось в голове: как можно такое позволять без кучи согласований и разрешительных виз? А тем более, как считали некоторые, и без личного интереса. Не без труда, потратив чуть ли не два года, энергетики сумели-таки продавить необходимые изменения… Результат не заставил себя ждать. Если раньше на каждую разрешительную процедуру уходило по 30 — 45 дней, то теперь 10 — 15. А «на круг» получается экономия почти в два месяца.



Сегодня подобное сокращение сроков на «путешествие» документов по инстанциям стало, делом почти привычным. У тех же энергетиков фактическая продолжительность сроков подключения к сетям для бизнесменов (а это, как правило, мощности от 15 до 150 кВт) составляет 2 — 2,5 месяца, а количество требуемых для этого процедур фактически снизилось до трех.



— По нашим данным, это заметно отразилось на деловой активности, — говорит председатель Ассоциации организаций предпринимательства республики Алексей Щербацкий. — В этом сегменте число подключений, а это в основном малый бизнес, за прошлый год увеличилось на треть, с 2 тыс. 352 до 3 тыс. 243.



По количеству таких техприсоединений сегодня лидерами в республике стали Уфимские городские, Центральные и Кумертауские электрические сети. Впрочем, в последнее время все активнее развивается малый бизнес на востоке республики, и Белорецкие электрические сети за последний год почувствовали заметное увеличение заявок со стороны предпринимателей.



Всё выше и выше



О необходимости сокращения сроков различных согласительных процедур в последнее время много говорится и на федеральном уровне. В частности, российский вице-премьер Игорь Шувалов на одном из совещаний отметил: 31 января было подписано постановление правительства, в котором на основе лучших региональных практик установлены конкретные нормативы по тем или иным административным процедурам.



— Например, ожидаемые результаты от внедрения целевых моделей: получение разрешения на строительство должно занимать до 80 дней (сейчас 210 дней), подключение к электрическим сетям — не больше 90 дней, постановка на кадастровый учет — 38 дней (сейчас 80 дней), — говорит Игорь Шувалов. — Это конкретные цифры, которые должны быть достигнуты в ходе совместной работы. Конечно, основная ответственность будет лежать на региональных властях, но и мы со своей стороны будем проводить такую работу в постоянном режиме.



Итоги своей деятельности правительство РФ совместно с Агентством стратегических инициатив планирует и дальше ежегодно подводить на Санкт-Петербургском экономическом форуме. В рейтинге инвестиционного климата субъектов Федерации Башкирия стартовала не с самых лучших позиций, но в прошлом году сумела добиться заметного прогресса, улучшив показатели в два раза. И вошла в двадцатку регионов с наиболее благоприятной картиной. А на перспективу власти республики ставят амбициозную задачу — войти в десятку передовых российских регионов. Недаром задолго до выхода федерального нормативного акта в Башкирии уже была принята специальная программа улучшения инвестклимата, где сокращение различных административных барьеров выдвинуто, по сути, на уровень государственной задачи.

А как известно, без воды…



Примечательно, что в части водоснабжения и теплообеспечения постановление, о котором упоминал Игорь Шувалов, начало «генерироваться» в республике еще пару лет назад. Тогда рабочая группа, созданная в министерстве жилищно-коммунального хозяйства РБ, опросила всех инвесторов, застройщиков по поводу наличия у них проблем с реализацией планов, сгенерировала наиболее актуальные предложения.



— Все это позволило нам уже в прошлом году выйти на прямой диалог всех заинтересованных сторон: инвесторов, муниципалитетов и ресурсоснабжающих организаций, — рассказывает начальник отдела техразвития и энергосбережения минжилкомхоза республики Юрий Палтусов. — Для этого специально выезжали на места, занимались проблемами, разъясняли ситуацию. Побывали в Нефтекамске, Стерлитамаке, Баймаке. Не говоря уже про Уфу.



Подобные встречи, по мнению специалистов, кроме разъяснения норм законодательства, имели и другую важную практическую сторону: удалось познакомить застройщиков с руководителями местной администрации, с энергетиками, газовиками, представителями других ресурсных организаций.



Новые нормативы на согласование техусловий отводят 14 дней, на выдачу договора на подключение к сетям водо- и теплоснабжения — 30 дней. В результате мониторинга выяснилось, что в республике имеется достаточный запас прочности, чтобы застройщику без проблем подключиться к воде или теплу. Конечно, в крупных городах бывают «узкие» места. В таких случаях как раз на уровне «тройки» и обсуждается, как решить проблему. В первую очередь речь идет о разработке специальной инвестпрограммы по обеспечению необходимым ресурсом. Недавно, например, таким образом разрулили ситуацию в Демском районе, где для строительства жилого дома не хватало мощности по водоснабжению.



— А вообще в Уфе каждая ресурсная организация имеет свой инвестплан, рассчитанный на несколько лет вперед, — говорит Юрий Палтусов. — Поэтому потенциал в столице хороший, инвесторы и здесь не должны иметь проблем.



В целом по Башкирии за год от крупных застройщиков, по подсчетам специалистов, поступает около 250 заявок на подключение к ресурсам. Инвесторам на селе проще — многие из них, исходя из соображений экономии, бурят собственные скважины, устанавливают мини-котельные. Что же касается городских условий, то сейчас к услугам инвестора в том же минжилкомхозе работает «горячая линия», с ее помощью можно решить любой актуальный вопрос.



— Согласно целевой модели, на подключение к ресурсам, начиная от момента подачи заявки и до ввода сети в эксплуатацию, должно уходить не более 18 месяцев, — подчеркивает Юрий Палтусов. — Впрочем, не только в нашем ведомстве, но и в других организациях в рамках республиканской программы по улучшению инвестклимата идет серьезная работа по сокращению сроков прохождения различных процедур. Думаю, в реальности такие проблемы будут решаться заметно быстрее.