В 1960-е годы журналистов звали «бойцами идеологического фронта». Они к этому званию относились иронически. Сегодня оно звучит, пожалуй, как комплимент. В апреле 2010-го журналисты-шестидесятники потеряли еще одного бойца — Юрия Узикова. Проводить его пришли историки, краеведы, работники Национального музея, журналисты.



Примчался из Канады проститься с отцом разносторонне талантливый —архитектор, художник, писатель — сын: Senior Creative Michael Ouzikov.

Увлечение меняет судьбу



Если воспринимать прошлое только в мрачном свете и рассказывать страшилки молодым людям, родившимся в годы перестройки, отдел партийно-политической работы «Вечерней Уфы» для этих целей самый подходящий. В нем, надо полагать, работали скучные, бескрылые, оболваненные коммунистической идеологией «солдаты» единственной в стране партии.



Конечно, это не так. Достаточно сказать, что один из его сотрудников был… беспартийным.



В первые годы этим отделом в «Вечерке» руководил Юрий Узиков, самый титулованный журналист Бшкортостана, единственный лауреат сразу двух государственных премий: имени Салавата Юлаева и Шагита Худайбердина.



У Юрия Андреевича были все формальные данные, чтобы возглавить отдел: он был первым секретарем Калининградского горкома комсомола, окончил Ленинградскую высшую партийную школу. В единообразных анкетах отдела кадров попадались странные вопросы, например: есть ли родственники за границей? А вот чем увлекается анкетируемый, никто не интересовался. Между тем именно увлечение нередко меняло судьбу человека. Как в случае с Узиковым.



«Архангельский мужик» — башкирский краевед



У Юрия Андреевича были две специальности — кораблестроитель и журналист. В историю журналистики Башкортостана он вошел как… краевед. «Вошел в историю» сказано не ради красного словца: имя Ю. А. Узикова попало в энциклопедию Башкортостана, а его книги — в библиотеку Конгресса США.



В 1965 году Башкирское книжное издательство выпустило в свет книгу Ю. Узикова «60 дней с В. И. Лениным (Из жизни С. П. Желтышева, бывшего солдата Волынского полка, порученца В. И. Ленина)». Девятый номер самого популярного в те годы литературно-художественного журнала «Новый мир» рассказал о ней своим читателям. Для периферийного журналиста случай уникальный.



Среди корреспондентов Узикова были незаурядные, выдающиеся личности. Однажды к нему пришло письмо от Елены Берналь, личного секретаря легендарной Долорес Ибаррури. Она сообщала о том, что Долорес Ибаррури благодарит автора книги «Гвардейцы планеты» за подаренный ей экземпляр и за теплые страницы, посвященные ей и испанским коммунистам.



Много позднее Патриция Томпсон, она же Елена Маяковская, подарила мистеру Узикову свою книгу «с большой признательностью за честные рассказы о матери, рожденной в Башкирии».



Юрий Андреевич располагал к себе жителей Русского Севера: уравновешенный, надежный, даже уютный. Ворочает слегка на «о»: еле заметный говор, не изжитый в Башкирии.



В том, что он, «архангельский мужик», стал башкирским краеведом, нет ничего удивительного. Человеку со стороны нередко открываются такие залежи, которые не замечает тот, кто живет рядом с ними с рождения.



«Человеческое лицо» партийного отдела



Идеологического рвения он особо не проявлял. Заведующим Юрий Андреевич был отменным: никаких начальственных ноток, что противоестественно в творческом коллективе. К сухим, анемичным отчетам с партийных собраний и конференций относился философски, рассматривал их как неизбежные издержки производства.



В первичных организациях Коммунистической партии было немало симпатичных людей, о них можно было честно, безо всяких натяжек писать очерки и зарисовки под рубрикой «Рассказы о коммунистах».



Читатели «Вечерки» не выносили официоза и газетного пафоса. Однажды я был в каком-то строительном тресте на встрече избирателей с кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР генералом армии С. М. Штеменко. В тот день на первой полосе «Вечерней Уфы» была опубликована небольшая заметка о рабочем этого треста. По случайному совпадению он оказался рядом со мной. Надо было видеть, как над ним потешались друзья. «Кто бы мог подумать, Борька, что ты «надежный товарищ, заботливый и чуткий наставник, образец добросовестного, бескорыстного отношения к делу, пример для подражания», — наперебой цитировали они заметку и, конечно, вводили парня в краску.



Мне случалось «проталкивать» подготовленные к публикации материалы, согласовывая их со всевозможными органами. Самыми несговорчивыми были работники обкома КПСС в ранге инструкторов и замзавотделов. Политика партии здесь была ни при чем. Они страховались, боясь за свое служебное положение. Только и всего.



Был, по-моему, 1970 год, осенью Башкирскому комсомолу исполнялось 50 лет. Узиков отправил корреспондента к бывшему управляющему трестом «Башнефтезаводстрой» Герою Социалистического Труда Алексею Старикову записать его рассказ о юности, расспросить, как он относится к своим младшим современникам. Получился живой, откровенный разговор.



В те же дни Э. С. Нуриджанов, исполняющий обязанности редактора газеты «Ленинец», отослал вопросы в Москву министру заготовок СССР З. Н. Нуриеву. Все вопросы сводились к одному: что значил комсомол в вашей жизни? Зия Нуриевич охотно и оперативно ответил на него.



Но рассказ Старикова и интервью Нуриева не были опубликованы. Позднее я узнал: бдительность была проявлена в близком окружении первого секретаря обкома КПСС. У него были какие-то претензии к Старикову, а интервью с Нуриевым могло Хозяину испортить настроение, так как он относился к своему предшественнику весьма ревностно.



Я, помнится, очень кипятился тогда: «Что это за идиотизм: в социалистической стране запрещают печатать Героя Социалистического Труда и министра?!».



Юрий Андреевич слегка порозовел и невнятно что-то пробурчал под нос. Это могло означать: «В каждой профессии есть недостатки, надо относиться к этому спокойно».



Однажды КПСС провозгласила «социализм с человеческим лицом». У партийного отдела «Вечерки» такое лицо было с первых дней ее существования, когда отдел возглавлял Узиков.



Книги пишутся любовью



…Дома я частенько снимаю с полки подаренную Юрой книгу «Уфимских улиц имена». Это настоящий клад. Немного найдется книг, равных этой. Едва ли не 250 интереснейших биографий, судеб собрал не научно-исследовательский институт, а один человек — Юрий Узиков, историк, краевед, журналист.



Чем замечательна книга? Она написана легким, демократичным языком. В ней содержится много ценных сведений. Автор честен и объективен, не подлаживается под модные веяния, избегает крайних оценок и пафоса.



Книга «Уфимских улиц имена» писалась… любовью.



В 1962-м Юра породнился с Уфой и до конца своих дней не расставался с ней, был ей верен. Несколько лет он искал деньги, чтобы издать книгу, которая, на мой взгляд, была бы уместна в каждой уфимской семье. Нашел только на 1000 экземпляров.



Мой энергичный однокашник жил когда-то на улице Лины Одена. Я пытался у него узнать, кто она такая. Через 55 лет ответ нашел у Юры: Лина Одена командовала колонной республиканцев во время гражданской войны в Испании, «чтобы не попасть живой в руки врага, застрелилась».



Не могу не отметить щепетильность Узикова. В своих новеллах он часто ссылается на источник информации, которую использовал.



Как всякая энциклопедия, книга «Уфимских улиц имена» вечно актуальна: и сегодня, и завтра.



Блуждая по интернету, я очень часто встречаюсь с Юрой, с его публикациями. В современном научном мире авторитет ученого определяется, кроме всего прочего, еще и тем, насколько часто его цитируют. По моим наблюдениям, среди местных журналистов самый цитируемый — Юрий Узиков.