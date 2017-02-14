Сразу же после ее открытия район накрыли трескучие морозы. По ночам столбик термометра опускался до отметки в 42 градуса, и коллектив опасался непредвиденных ситуаций. Оборудование-то совсем новое, а опыт подсказывал: в такой холод что-нибудь обязательно полетит. Но переживали зря: все работает, как часы. Короче, испытание ферма прошла на «отлично», мужики удивляются до сих пор.





Без галстука коровы засмеют



Впрочем, озадачены они не только тем, что морозы ферма перенесла, как будто их и не было, но и в корне изменившимися условими. Больше всего не могут привыкнуть, что теперь под рукой всегда теплая вода и комфортный туалет. А когда узнали, что скоро еще построят душ, один даже пошутил: «Получается, теперь работать будем, как в кино. Пожалуй, пора на ферму в пиджаке и при галстуке ходить. А то коровы еще за некультурного примут».



Шутки шутками, но именно они ярче всего характеризуют наступившие перемены. Особенно довольны ими доярки. Раньше только на то, чтобы обработать перед дойкой коровье вымя, они тратили уйму времени и сил. По пятьдесят-шестьдесят раз за смену в любую погоду ходили к колонке за водой. Теперь этой проблемы нет. Как, впрочем, и самих доярок. Отныне они называются операторами машинного доения. Доильные аппараты, которых раньше не было, уже освоили.



Интересно, но в отличие от мужской половины коллектива, женщины технику восприняли на ура. А вот мужики пользоваться ею пока не спешат. «Теперь еду буренкам раздают кормораздатчики, — рассказывает заведующий фермой Виктор Груздев. — Но ребята пока работают по старинке, вручную. Говорят: включишь агрегат, а он вдруг да сломается, уж лучше вилами обойдемся. Они еще не привыкли, а справиться с устоявшимися за многие годы стереотипами непросто».



Оценил и взялся



Некогда молочная ферма села Шелканово была передовым предприятием, однако с развалом СССР стала медленно, но верно сдавать позиции. А к 2005 году и вовсе оказалась на грани банкротства. Ситуацию спас нынешний директор фермы Степан Сарбашев, которого в свою очередь надоумил взяться за молочный бизнес отец. Тот всю жизнь был рядовым колхозником, но вид рушащегося на глазах некогда справного хозяйства бередил душу. Старый колхозник переживал за него, как за свое личное, а в один из приездов сына-бизнесмена «сагитировал» его взять ферму в свои руки. Знал, что деньги тот найдет. Также знал и то, что предприятие поднимет: сына бог умом не обидел. Ведь сумел же Степан с «нуля» поднять свой бизнес, не имея никаких капиталов. Окончил нефтяной университет и открыл оценочную компанию. Кстати, теперь она разрослась в известную сеть.



Когда Сарбашев-младший стал хозяином фермы, главным его приобретением были не разваленные корпуса, а земля для посева кормовых. Коров тоже осталось с гулькин нос, большая часть поголовья пошла под нож или каким-то перекупщикам. «Собирали буренок с миру по нитке. Покупали где можно, — говорит он. — Но главное, закупили пятьдесят племенных коров. Нужно бы больше, но финансы… Обновление стада — дело затратное. Тем более что ремонт старой фермы тоже обошелся недешево».



Доись, не боись!



Именно тогда у Степана возникла идея построить по-настоящему европейскую ферму. «У нас в республике хозяйств, претендующих на этот титул более четырехсот, однако подавляющее большинство ему не соответствуют. Они автоматизированы, но, как правило, переделаны из старых ферм советского образца. Тех, что больше всего напоминают армейские казармы, — говорит управляющий Михаил Груздев. — Настоящая евроферма — это нечто другое. У них корпуса гораздо выше, например, наши — девять метров. На обычных российских — два-три, не больше. А раз помещение просторнее, то и микроклимат другой, меньше бактерий и «коровьих» запахов. Кроме того, буренкам создано больше комфорта».



Под комфортом подразумеваются особые «привилегии». Например, воду коровам подают только подогретой до 40 градусов. Доильные аппараты каким-то образом предотвращают появление у них мастита, в доильный зал из коровников стадо идет по специальной галерее. Скоро каждой в ногу вошьют электронный чип с полным досье на животину. Данные будет считывать компьютер. «Коровы скоро начнут персональные компьютеры требовать», — шутят доярки.



Впрочем, новшества коров сперва не впечатлили. Новоселье они восприняли с беспокойством. А когда впервые попали в доильный зал, то вовсе ошалели. Носились, как оглашенные, перепрыгивали через барьеры, в общем, вели себя некультурно. Одна скотиняка даже умудрилась застрять между стойками. Ее выталкивали всем коллективом во главе с управляющим. Теперь животинки попривыкли. Хотя самые консервативные из них все еще косо посматривают на доильные аппараты. Но, как уверяют работники, скоро прелести новой жизни поймут и они.



На строительство еврофермы пришлось брать кредит в 14 млн рублей. «Конечно, легче было бы ее построить по программе «500 ферм», но мы в нее не попали, — говорит Степан Сарбашев. — Причина в бюрократической волоките, пока документы кочевали по кабинетам, программу свернули. Поэтому пришлось идти в банк».



Погасить кредит хозяйство планирует уже скоро. Все просчитано: с каждой дойной буренки намерены брать по пять тысяч литров молока в год. Сейчас она дает примерно четыре с половиной, что по республиканским меркам тоже неплохо. Главная ставка сделана на скорректированный рацион и увеличение поголовья. Предпосылки для этого есть, многие коровы стельные. Поэтому для будущих мамаш вскоре приготовят родильное отделение, однако некоторые из них дожидаться его открытия, скорее всего, не будут.



Корова Майка отелилась буквально за несколько часов до нашего приезда. Увидев новорожденного бычка, фотокорреспондент Ринат Разапов принялся его щелкать со всех ракурсов и нежданно-негаданно натолкнул коллектив фермы на креативную мысль. «Только родился и сразу в газету попал, ишь, позирует, как кинозвезда, — улыбался народ. Назовем теленка Фотокором».



Предложение одобрили, вскоре на Фотокора заведут паспорт, куда вместе с номером впишут оригинальную кличку. Кстати, она имеет европейские корни, и это закономерно. Раз в еврокоровнике Фотокор стал первым новорожденным, то и кличка должна быть под стать.

Прямая речь

Степан Сарбашев,

директор фермы:

— На ферме качество молока определяет специальная аппаратура. Она замеряет жирность, содержание белка и прочие параметры. Сбыт у нас давно налажен, планируем расширять сеть покупателей. При этом себестоимость литра у нас вскоре уменьшится. Это просчитано. Многие скептики утверждают, что как только Запад отменит антироссийские санкции, мы рискуем оказаться у разбитого корыта. Дескать, на прилавки опять хлынет молоко из заменителей. Считаю такие слова «вражеской пропагандой»: Разница в цене будет невелика, а качество — оно и есть качество.