11.02.17 Сегодня - Всемирный день больного

11.0.17 Рустэм Хамитов пообещал выплатить 300 тысяч рублей за первого ребенка‍

11.02.17 Башкирия вошла в группу регионов с высоким уровнем открытости бюджетных данных

11.02.17 В Уфе за сданную макулатуру можно получить пригласительный билет в музей