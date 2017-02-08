Региональный турнир «Золотая студенческая лига» стартовал в Уфе в рамках всероссийского проекта «Мини-футбол — в вузы». Он проходит ежегодно, вовлекая в свою орбиту команды многих высших учебных заведений республики, объединенных в дивизион «Приволжье».

Драгметаллические лиги



В прошлом сезоне в студенческих ристалищах участвовало шесть коллективов. Победу тогда одержали представители БИФК, в финале обыгравшие авиаторов. Теперь команд, пробующих силы в «Золотой лиге», уже семь. При этом отказался от выступлений на этом уровне коллектив УЮИ. Зато вошли в студенческую мини-футбольную элиту дружины из УГНТУ и БГАУ. Турнир мог получить и более широкую географию, но в последний момент от участия в нем отказались представители Челябинска.



Почему элита? Все просто: помимо «Золотой лиги» в рамках проекта, который действует уже девятый сезон, существуют также «Серебряная» и «Бронзовая». Уровень команд здесь пониже, но зато намного больше участников. К примеру, в текущем сезоне в «Серебряной лиге» в нашей республике бьются за медали сразу 14 команд. Цели и задачи все те же — популяризация студенческого спорта, выявление сильнейших, которые будут представлять Башкирию во всероссийском финале. Разница же в лигах, пожалуй, не только в престиже, но и в том, что в «Золотой» за команды могут выступать и профессиональные игроки. Конечно же, при обязательном наличии студенческого билета.



Равнение на БИФК



Состав участников элитных соревнований действительно серьезный. Во многих командах представлены футболисты, в нынешнем сезоне параллельно выступающие за коллективы высшей лиги российского первенства, есть игроки из прошлогоднего состава «АЛГА-Башнефти» — серебряного призера «вышки». И все они являются студентами очного или заочного отделений башкирских вузов.



Два стартовых дня нового сезона обозначили промежуточных лидеров турнира. Команды БИФКа и УГНТУ синхронно одержали по две уверенные победы. Преимущество между ними должно было определить очное противостояние. БИФК, за который выступают сразу несколько спортсменов уфимского «Витязя-ГТУ» во главе с лучшим бомбардиром команды Ильдаром Кашаповым, уже в первом тайме навязал сопернику борьбу. И несмотря на отменную реакцию голкипера нефтяников Фадиса Ганиева, УГНТУ был взят на абордаж — 5:1.



На кону две путевки во всероссийский финал «Золотой лиги». Поэтому во второй половине турнира, которая пройдет в марте, цена гола в каждом матче будет велика. Похоже, БИФК уже обеспечил себе место среди лучших студенческих команд страны. В прошлом сезоне, кстати, коллектив Павла Смильгина занял там итоговое седьмое место. И это достаточно высокий результат. Борьба за второй квиток в финал от республики только начинается. Нефтяники и авиаторы пока имеют по две победы. Представители БГУ, аграрии и педагоги обязательно составят им конкуренцию. Седьмой участник — команда Уральского ГУФКа, может быть, выглядит пока не столь убедительно. Но вполне может помешать кому-либо из соискателей достичь цели.

ПУТЬ НА ЕКАТЕРИНБУРГ

Обе башкирские команды, выступающие в высшей лиге первенства России,

отправились в Екатеринбург, где пройдет шестой тур. Уже завтра «Витязь-ГТУ»

и «КПРФ СШ № 31» проведут его стартовые матчи. Cоперники уфимских коллективов те же — сургутские «СДЮШОР Нефтяник» и «Факел», а также «ДЮСШ-Ямал»

из Нового Уренгоя. Последние две — лидеры первенства. Поэтому матчи «Витязя-ГТУ», также претендующего на призовое место, с этими оппонентами чрезвычайно важны. Екатеринбургский тур продлится три дня. А в конце февраля уфимские болельщики смогут увидеть наши команды — следующий тур для «Витязя-ГТУ» и «КПРФ СШ № 31» будет домашним.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ



Сергей ФЁДОРОВ,

игрок команды БГПУ:

— В первых играх нам достались самые сильные соперники, переиграть которых не удалось. Но третий матч прошел удачно. Теперь нужно набирать свои очки в оставшихся встречах. С моими одногодками, Сергеем Кречетовым и Эриком Салиховым, мы играем с детства, занимались в спортшколе. Теперь вместе и в студенческой команде. Хорошо понимаем друг друга, поэтому достаточно легко на поле. Это должно помочь.



Данил БЕЛОВ,

тренер команды БГУ:

— Даже несмотря на не самый позитивный результат, считаю, в стартовых матчах мы показали хороший футбол. Ребята выступают достаточно ровно и уверенно. Кстати, место в воротах у нас занимает полевой игрок, и получается вполне неплохо.



Фадис ГАНИЕВ,

вратарь команды УГНТУ:

— Цели на турнир изначально не оговаривались, но мы сами хотим попасть во всероссийский финал. В первых двух играх победили. А с командой БИФК пришлось тяжело. Сказалось то, что по субъективным причинам мы выступали неполным составом. Большое спасибо нашим защитникам, которые регулярно помогали мне.



Павел СМИЛЬГИН,

тренер команды БИФК:

— Пока нам удается показывать стопроцентный результат. Хотя каждый из соперников был очень даже непростым. В целом хотелось бы отметить уровень турнира. Он с каждым годом растет. Многие из ребят параллельно с учебой в вузах выступают за взрослые команды в первенстве республики и в других соревнованиях. Участие в «Золотой лиге» — дополнительный опыт, стимул пробиться во всероссийский финал и там показать свои силы.