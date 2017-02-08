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Скука и рутина — первейшие враги любви, уверяют нас специалисты по семейным отношениям. Но супругов Шарафутдиновых-Кабировых трудно представить скучающими: о совместных мечтах и планах они говорят наперебой, а порой шутливо подначивают друг друга с задорным блеском в глазах. Вы думаете, это парочка зеленых молодоженов, еще не знающих, почем фунт лиха семейной жизни? Как бы не так! Марат и Назия недавно справили золотую свадьбу.
Встреча за борщом
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Самым долгим в мире браком в Книге рекордов Гиннесса называют семейный союз Карама и Катари Чанд: они прожили в любви и согласии целых 90 лет. Пара поженилась в 1925 году в Индии, а в 1965 году переехала в Англию. Жениху было 20 лет, невесте всего 13. У них 8 детей, 27 внуков и 23 правнука. По мнению Карама, главный секрет семейного счастья — почаще шутить, улыбаться и смеяться вместе. Муж-долгожитель умер лишь в прошлом году в возрасте 110 лет.
Психологи разных стран предлагают свои критерии прочности семейных уз. Вот некоторые из них:
Опубликовано: 09.02.17 (10:37) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
Скука и рутина — первейшие враги любви, уверяют нас специалисты по семейным отношениям. Но супругов Шарафутдиновых-Кабировых трудно представить скучающими: о совместных мечтах и планах они говорят наперебой, а порой шутливо подначивают друг друга с задорным блеском в глазах. Вы думаете, это парочка зеленых молодоженов, еще не знающих, почем фунт лиха семейной жизни? Как бы не так! Марат и Назия недавно справили золотую свадьбу.
Встреча за борщом
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Самым долгим в мире браком в Книге рекордов Гиннесса называют семейный союз Карама и Катари Чанд: они прожили в любви и согласии целых 90 лет. Пара поженилась в 1925 году в Индии, а в 1965 году переехала в Англию. Жениху было 20 лет, невесте всего 13. У них 8 детей, 27 внуков и 23 правнука. По мнению Карама, главный секрет семейного счастья — почаще шутить, улыбаться и смеяться вместе. Муж-долгожитель умер лишь в прошлом году в возрасте 110 лет.
Психологи разных стран предлагают свои критерии прочности семейных уз. Вот некоторые из них:
Опубликовано: 09.02.17 (10:37) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
Баланс будущего (Экономика) 07.02.17 (09:33)
Асаба 2017-02-08 15:31:48
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Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
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Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
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Кто в квартире живёт? (Cоциум) 03.02.17 (09:57)
наблюдатель 2017-02-04 12:25:22
Не водой единой (Cоциум) 02.02.17 (10:56)
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В Уфе север и юг соединят трамваи
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В Башкирии учеников на автобусе развозил водитель, лишённый прав
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Благородных оленей в Башкирии станет больше
Иван 2017-01-19 11:02:22
Благородных оленей в Башкирии станет больше
Дина 2017-01-18 11:40:44
Рустэм Хамитов: «Шульган-Таш» - наше всё. Других таких точек нет
прохожий 2017-01-13 09:29:30
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Ильгиз 2017-01-10 23:20:53
В Башкирии ребёнок погиб после катания на горке
Татьяна 2017-01-08 21:31:14
Миллион кубометров снега вывезли из Уфы с начала зимы
Гость 2017-01-08 12:54:01
НОВОСТИ
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AHOHC
AHOHC
Баланс будущего (Экономика) 07.02.17 (09:33)
Асаба 2017-02-08 15:31:48
Поддержать рождаемость (Cоциум) 07.02.17 (09:33)
Дарина 2017-02-08 15:07:59
Баланс будущего (Экономика) 07.02.17 (09:33)
наблюдатель 2017-02-07 16:50:08
Поддержать рождаемость (Cоциум) 07.02.17 (09:33)
читатель, уфа 2017-02-07 10:12:32
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
Асаба 2017-02-06 09:13:08
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
Вакил 2017-02-05 19:14:24
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
прохожий 2017-02-05 18:01:16
Кто в квартире живёт? (Cоциум) 03.02.17 (09:57)
наблюдатель 2017-02-04 12:25:22
Не водой единой (Cоциум) 02.02.17 (10:56)
житель с аскино 2017-02-04 11:54:43
Стыдная болезнь (Cоциум) 02.02.17 (10:56)
Асаба 2017-02-03 15:14:08
Сыпучие надежды (Экономика) 31.01.17 (10:30)
Асаба 2017-02-02 08:41:03
В Уфе север и юг соединят трамваи
Пассажир 2017-01-31 19:00:29