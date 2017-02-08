"Resbash"-Cоциум - Внимание, начали…
НОВОСТИ
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09.02.17 13:58
В Уфе в выходные пройдут сельхозярмарки
09.02.17 13:57
В Башкирии с начала года подорожали овощи и бензин
09.02.17 13:38
В Башкирии подсчитали доходы населения
09.02.17 12:55
В Башкирии предложили вступать в брак с 15 лет. В исключительных случаях
09.02.17 12:53
Жителю Агидели предъявлено обвинение в убийстве ребёнка с особой жестокостью
09.02.17 12:49
Чиновники в Уфимском районе нарушили земельное законодательство
09.02.17 12:38
Жителя Уфы лишили прав за пьяного водителя, купившего поддельные права на его имя
09.02.17 12:29
Рано утром в промзоне Орджоникидзевского района Уфы произошёл пожар
09.02.17 11:51
Тимур Захаров стал серебряным призёром Универсиады в состязаниях шорт-трекеров
09.02.17 11:41
Антон Бабиков представит Башкирию на чемпионате мира по биатлону
09.02.17 11:30
«УГНТУ-ВНЗМ» уступил в Астрахани местному «Динамо»
09.02.17 11:28
В Башкирии задержан пьяный водитель, скрывшийся после наезда на пешехода
09.02.17 11:18
В Башкирии водитель на «Калине» сбил двух пешеходов
09.02.17 09:57
В Сибае водитель направил ружьё на инспектора ДПС
09.02.17 09:28
Жительница Белебеевского района отработает 150 часов за жестокое обращение с сиротой
08.02.17 17:13
В Уфе гаражи уберут из дворов и зон отдыха
08.02.17 17:09
Жителя Белорецка будут судить за ДТП, в котором погибла семейная пара
08.02.17 17:01
В Башкирии 2,2 тысячи квартир переведут на индивидуальное отопление
08.02.17 16:51
В Уфе директор незаконно прописал в «Империи» десятерых человек
08.02.17 16:49
В Башкирии за год на производстве погибли 117 человек
08.02.17 16:47
В Башкирии реальные долги по зарплате могут составлять миллиард рублей
08.02.17 16:45
В Башкирии в детском саду обнаружили крупу неизвестного происхождения
08.02.17 16:40
Аэропорт «Уфа» второй год подряд назвали лучшим в стране
08.02.17 16:21
Пенсионер из Стерлитамака, напавший с ножом на подростков, признан невменяемым
08.02.17 15:47
Антикризисный план в Башкирии дополнят новыми пунктами
08.02.17 15:45
Из Казани в Уфу не доехала партия пива на шесть миллионов рублей
08.02.17 15:05
Башкирии выделена субсидия на создание новых мест в общеобразовательных организациях
08.02.17 14:57
В Уфе хирург оштрафован на 25 тысяч за липовую справку
08.02.17 14:50
Житель Октябрьского осуждён за сбыт «синтетики»
08.02.17 14:50
Дефицит бюджета Башкирии увеличится до 10 миллиардов рублей
08.02.17 13:40
Уфа готовится отметить 28-ю годовщину вывода войск из Афганистана
08.02.17 13:01
В США снят фильм о трагедии над Боденским озером
08.02.17 12:30
В Башкирии сельчанин ограбил дом умершего соседа сразу после похорон
08.02.17 12:23
Уфимец осуждён за убийство семилетней давности
08.02.17 12:12
Каждый начинающий фермер Башкирии получит три миллиона
08.02.17 11:58
Житель Салавата предстанет перед судом за мошенничество с машинами
08.02.17 11:50
В Башкирии за 7 февраля в ДТП пострадали восемь человек
08.02.17 11:43
В Уфе ожидаются морозы до - 33°С
08.02.17 11:02
Учитель из Уфы награждён медалью «За службу образованию»
08.02.17 10:59
В Башкирии появились медсёстры-координаторы
08.02.17 10:57
Сегодня получат гранты республики 38 молодых учёных Башкирии
07.02.17 20:59
В Уфе сват на свата топор поднял. И убил
07.02.17 16:28
Башкирский сноубордист Всеволод Мартынов завоевал серебро на первенстве России
07.02.17 15:57
Житель Октябрьского задержан за покушение на убийство
07.02.17 15:47
Уфимка отсудила 70 тысяч у хозяина злобного питбуля
07.02.17 15:26
В Буздякском районе двое браконьеров предстанут перед судом
07.02.17 15:09
Житель Уфы нанёс ножевые ранения таксисту, вступившемуся за девушку
07.02.17 14:52
В Уфе коммунальщики восстановили поврежденный ими балкон
07.02.17 14:40
В Уфе ожидается «большая вода»
07.02.17 14:39
Башкирия перевыполнила план по легализации «серых» работников
07.02.17 11:53
В Уфе девушка, лишённая прав, сбила на пешеходном переходе ребёнка
07.02.17 11:41
Уфа стала самым «естественно прирастающим» миллионником в России
07.02.17 11:40
В Башкирии тягач въехал в «ВАЗ». Погиб водитель легковушки
07.02.17 11:32
В России отзыву подлежит автомобиль Porsche стоимостью 80 миллионов рублей
07.02.17 11:22
В Уфе директор фирмы задолжал работникам 200 тысяч, имея в распоряжении 89 миллионов рублей
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