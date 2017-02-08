На площади перед иглинским Дворцом культуры случайные прохожие оказались свидетелями необычного действа: хаотичные поначалу движения сотни подростков в разноцветных футболках внезапно превратились в танец. Так здесь отозвались на Всемирный день борьбы против рака.

— Каждый наслышан о страшном недуге, но не всякий знает о симптомах. Этим флешмобом мы хотели привлечь внимание к необходимости вести здоровый образ жизни, своевременной диспансеризации, — говорит инициатор действия местный врач Альберт Гилязев. — А как привлечь внимание молодых? Выбрали яркий флешмоб. Собралось много волонтеров из учебных заведений райцентра, раздали футболки с эмблемой нашей Школы здоровья. Прохожим раздавали памятки «Десять шагов в борьбе с раком».



Выпускник медуниверситета, он прошел ординатуру в Питере, вернувшись в республику, стал работать врачом в сельской больнице. «И здесь я понял: люди просто не знают, что многих болезней можно избежать, — делится наблюдением Альберт Гилязев. — Еще великий Пирогов говорил, что болезни лучше предупреждать, чем лечить. Так возникла идея открыть в районе Школу здоровья, в которой бы мы доступным языком рассказывали, как лучше следить за своим состоянием. Сегодня был первый опыт».



— Школа здоровья — хорошее дело, — считает заместитель главы администрации Иглинского района Альберт Валиахметов. — Диспансеризация и профилактика позволяют выявлять симптомы болезни, не допускать их перехода в хронические стадии. А то, что так необычно отметили День борьбы против рака… Молодым нравится, а значит, мы и эти методы работы будем использовать, лишь бы польза была.