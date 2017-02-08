- Слышал, в республике пройдет чемпионат трактористов. Где и когда будут проходить соревнования, можно ли будет прийти посмотреть на них? Что будут показывать?



Иван Капризов.

Уфимский район.



— Действительно, в республике летом пройдет VI Открытый чемпионат России по пахоте. Время и место проведения соревнований уже определены — с 25 июня по 1 июля на базе сельхозпредприятия «УралАгро»в Уфимском районе.



Традиционно чемпионат включает в себя ряд профессиональных состязаний, в том числе соревнования по «оборотной» пахоте и «Трактор-шоу» — конкурс на мастерство управления трактором. Лучшие механизаторы покажут скоростное вождение трактора с грузом на задней навеске. Уверен, будет интересно.



Приглашаем всех на эти уникальные соревнования. Мы постараемся организовать не только профессиональные состязания механизаторов, победителей региональных конкурсов и гостей из зарубежья, но и сделать масштабный праздник для посетителей разных возрастов и интересов. Во время чемпионата будут проходить тест-драйвы и показы сельхозмашин в работе, масштабная экспозиция техники и технологического оборудования для сельского хозяйства, конкурсы и зрелищная концертная программа.



Планируется также организовать «Живую ферму» и ярмарку, где все желающие смогут продегустировать продукцию лучших аграрных предприятий республики.