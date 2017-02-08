Благодаря реализации Республиканской адресной инвестиционной программы в четырех районах Башкортостана в прошлом году появились новые больницы и фельдшерско-акушерские пункты.

Как сообщили в Минэкономразвития РБ, в Салавате ввели в эксплуатацию многофункциональную больницу. В том же году в Чишмах завершено строительство взрослой и детской поликлиник, рассчитанных на 400 и 200 посещений за смену, соответственно.

Кроме того, в регионе введены в эксплуатацию в 2016 году два фельдшерско-акушерских пункта. Один из них находится в деревне Киекбак Калтасинского района, другой — в селе Кадырово Илишевского района.

Всего в 2016 году за счет средств РАИП введено в эксплуатацию 99 различных объектов, включая учреждения образования, здравоохранения, культуры и коммунальной инфраструктуры.