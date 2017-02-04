"Resbash"-Культура - Страсти по «Антигоне»
НОВОСТИ
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04.02.17 22:48
Под Уфой маршрутный автобус с пассажирами попал под поезд. Есть пострадавшие
04.02.17 21:08
В Башкирии 526 осужденных находятся в розыске
04.02.17 20:15
В Баймакском районе украденных телят увезли на лошади
04.02.17 20:09
Похититель мотоцикла в Чишминском районе признался полицейским, что не смог его продать
04.02.17 20:01
В Благоварском районе закрыт салон микрозаймов
04.02.17 16:34
В Башкирии водитель столкнулся со встречной машиной, обгоняя снегоуборочную технику
04.02.17 12:07
В Уфе состоится суточный заплыв моржей
04.02.17 12:00
Житель Октябрьского потерял на колёсах 35 тысяч рублей
04.02.17 11:56
Житель Мелеуза подарил даме сердца краденую микроволновку
04.02.17 11:48
В Уфе мужчина отобрал телефон у школьника
04.02.17 11:43
Житель Башкирии задержан при перевозке крупной партии наркотиков
04.02.17 11:37
В Уфе в рамках операции «Должник» выявлены 279 злостных штрафников
04.02.17 08:55
"Салават Юлаев" проиграл московскому ЦСКА - 1 : 5
04.02.17 00:20
Ещё одна юная представительница Башкирии примет участие в шоу «Голос. Дети»
04.02.17 00:17
Уфа и Астана стали городами-побратимами
04.02.17 00:14
В Башкирии директор предприятия "срубил" с клиентов 2,4 миллиона рублей за несуществующие срубы
04.02.17 00:09
В Чишминском районе глава сельсовета состарил бумагу, чтобы "выписать" жене землю
04.02.17 00:02
Белоречанку лишили телефона за размещенную в соцсети нацистскую символику
03.02.17 16:53
В Сибае ветераны пели для одиноких стариков
03.02.17 16:17
Спасатели освободили руку уфимки из блендера
03.02.17 14:59
Давлекановскую бабушку два раза ограбил односельчанин
03.02.17 14:45
Динар Гильмутдинов: В Уфе пассажиров в рейсовом автобусе вёз наркоман
03.02.17 13:59
Башкирия вошла в жилищную пятёрку
03.02.17 13:27
Уфимская управляющая компания повышала коммунальные платежи
03.02.17 13:10
В Татышлинском районе открылся Дом культуры
03.02.17 11:04
В Уфе наркосбытчице дали 4 года колонии
03.02.17 10:52
В Уфе четверо мужчин грабили женщин, на которых выходили через сайты знакомств
03.02.17 10:42
В Аскинском районе отдыхающий попал под колёса «Приоры» во время утренней пробежки
03.02.17 10:26
В Уфе бомж зарезал 35-летнего мужчину
03.02.17 10:16
Башкирия получит на поддержку бизнеса 256 миллионов рублей
03.02.17 09:32
Учалинец стал фигурантом сразу двух уголовных дел
03.02.17 09:28
Житель Хайбуллинского района покалечил свою двухлетнюю дочь
02.02.17 16:10
Константин Толкачёв назвал существование некоторых партий в Башкирии политической фикцией
02.02.17 16:03
Башкирия укрепилась в лидерах промышленности страны
02.02.17 15:34
Республика откроет ещё пять межрайонных центров делового сопровождения бизнеса
02.02.17 15:19
Пик в Чегемском ущелье назовут именем Мустая Карима
02.02.17 15:10
В Уфе проводят проверку по факту смерти ребёнка
02.02.17 14:52
В Иглинском районе две девушки пострадали на тюбинговой трассе
02.02.17 14:36
Сбытчики фальшивых купюр в Башкирии получили 12 лет на троих
02.02.17 14:33
В Уфе похититель задержан в торговом центре ночью
02.02.17 14:24
В Башкирии директора обязали вернуть школе присвоенные 220 тысяч рублей
02.02.17 14:23
В Уфе в субботу пройдут сельхозярмарки
02.02.17 14:15
Уфимцу дали 16 лет колонии за сбыт наркотиков
02.02.17 13:57
В феврале будем отдыхать четыре дня подряд
02.02.17 13:56
В Уфе пенсионерка устроила пожар, а потом выпала из окна
02.02.17 13:43
Башкирия привлекла дополнительные федеральные средства
02.02.17 13:36
Виноват — бери лопату
02.02.17 13:29
В Уфе пройдет «День сдачи ЕГЭ родителями»
02.02.17 12:35
В Уфе мужчина пытался украсть из магазина более 100 пачек жевательных резинок
02.02.17 12:27
В Башкирии прикрыли сайты по изготовлению взрывчатки в домашних условиях
02.02.17 12:23
Житель Бирского района зарезал сводного брата за оскорбление матери
02.02.17 11:39
В Уфе задержаны гаражные воры
02.02.17 11:27
В Белебее водитель на «семёрке» сбил пешехода на переходе
02.02.17 10:41
В Белорецке у инвалида украли кресло
02.02.17 10:35
В Уфе судебного пристава поймали на взятке
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