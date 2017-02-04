Спектакль французского драматурга Ануя стал премьерной постановкой нового сезона в Башкирском драмтеатре и предметом жарких споров и не совсем корректных высказываний в соцсетях. Возможно, кому-то наше обращение к постановке, идущей четыре месяца, покажется запоздалым. Однако причины высказаться все же есть.



Одной из них стал приезд известного московского гостя — театрального критика Алексея Бартошевича, успевшего за краткий визит посмотреть три спектакля Башдрамы и высказать свое мнение по поводу двух из них, в том числе «Антигоны» в постановке Фарита Бикчентаева.

Предвижу возражения: а что, своего мнения нет? Однако, согласитесь, послушать компетентного в своей сфере человека всегда нелишне.

«Что он Гекубе? Что ему Гекуба?»



Напомним, Антигона — старшая дочь фиванского царя Эдипа. Ее братья соперничали между собой за власть в Фивах. Один из них, Полиник, выступил против брата, оба они погибли в сражении. Этеокл как защитник Фив удостоился подобающих похорон. Тело Полиника как изменника родины осталось непогребенным по запрету нового властителя Фив царя Креона. Антигона тайно предала земле его тело. За нарушение запрета Креон осудил Антигону на погребение заживо. Приговор привел в отчаяние ее жениха, Гемона, сына Креона, и он убил себя.



Камешек, а точнее, увесистый булыжник, сопровождаемый, тем не менее, многочисленными реверансами в сторону театра и его худрука, первым бросил в фейсбуке один из известных блогеров. Зацепил сразу, кстати, заголовок его опуса: «Башдрам забыл, что спектакль — это продукт, а клиент — зритель». (Здесь и далее орфография и стиль блогера сохранены.) Понятно, что ныне времена рыночные. Но искусство — это нечто большее, чем оказание «культурных» услуг.



«Мы знаем, что башкирский зритель любит смотреть постановки про любовь, приключения, житие звездных особ. А говорит ли о чем-то для него слово «Антигона»? На 98 процентов очевидно, что нет», — утверждает фейсбучный критик. — Я не говорю, что российской и мировой классики в национальном театре не должно быть. Пусть будет. Дозировано». Согласные с блогером пользователи прибегли к любимому аргументу: национальный театр должен ориентироваться на национальную драматургию: «Мировую классику можно посмотреть где угодно, а произведения Мустая Карима и других башкирских авторов — только у нас». Выбор пьесы, чувствуется, больное место для блогера: «Особенно настораживает, что таких, далеких от чаяний, менталитета и конъюнктурных ожиданий зрителя спектаклей в последнее время стало очень много на подмостках Башкирского театра. Они не находят отклика у зрителя, потому что чужды ему».



Насколько же уместна и своевременна «Антигона» на сцене Башдрамы? Дадим слово Алексею Бартошевичу.



«Здорово, что вы взяли эту пьесу, очень современную, несмотря на то, что написана она была в 1942 году. Война. Окуппированный Париж, в котором прекрасно существовали немцы. Сопротивления особенного еще не было. Соглашательство, конформизм — с точки зрения здравого смысла немыслимо представить себе, что победа над Гитлером возможна. Логика, историческая справедливость — все рухнуло, умерло. Что можно было этому противопоставить? Только ненависть, бунт вопреки здравому смыслу, инструмент, который позволяет чувствовать себя человеком, когда верить не во что.



И как же оказалась современна пьеса, которая учит человека хранить свое достоинство вне зависимости от того, будет ли какая польза от его противостояния или нет. Главное, у любого из нас есть долг — долг перед собой, и отнять его нельзя. И это важно именно сейчас, когда традиционные идеалы ставятся под сомнение, выбиты опоры из под ног».



Вспомним, кстати, то, чего Бартошевич мог не знать. В первые же годы существования театра в его репертуаре значились «Царь Эдип» Софокла, «Скупой» и «Лекарь поневоле» Мольера, «Макбет» Шекспира, «Магомет» Вольтера — наряду с пьесами местных авторов. Ау, 98 процентов зрителей, не знающих, кто такая Антигона. Сознаетесь ли вы, что сто лет назад Софокл что-то значил для тех, давно ушедших в мир иной театралов, и совершенно безразличен вам? Кстати, одна из зрительниц, принадлежащая, очевидно, к двум процентам, высказала здравую мысль по поводу репертуара национального театра: «Рада, что Башдрама наконец обрела лицо настоящего академического театра, имея в репертуаре не только пьесы местных авторов, комедии, музыкальные постановки, но и образцы высокой драматургии мирового масштаба. Ведь именно на таких пьесах должно расти мастерство наших актеров».

Героиня и деспот



«Мне показалось, что это хороший радиоспектакль для трансляции по каналу «Юлдаш». Потому что смотреть было нечего. Невнятная игра Лилии Галиной, с очень плохой дикцией, и игра Олега Ханова, затмевающая по мастерству всех и все», — уныло комментирует постановку еще один театрал, в унисон блогеру утверждающий, что ему было неинтересно.



Кроме откровенного недоумения никакого внятного аргумента привести не могу. Потому что оторваться от дуэта Ханов — Галина (Креон — Антигона) невозможно — и на слух, и воочию. Галина юна, но бесспорно составила достойную пару маститому Ханову. Летящая пластика хрупкой девочки, скрывающей за гибкими передвижениями между эклектичными декорациями сцены нетерпеливую нервозность, позволяет передать свойственное молодости плохо сдерживаемое ожидание. Легкими взмахами рук Антигона будто дирижирует судьбами тех, кого она вовлекла в действо, в котором она — автор и режиссер. Но вот судьба ее определена, и безмятежный покой застывает на юном личике человека, выполнившего свой долг перед собой.



Наблюдая за этими двумя, до рыдания, до боли душевной погружаешься в мир чистой трагедии, не оставляющей надежды на счастливый финал. По устойчивому мнению, Антигона — героиня, мученица, Креон — тиран, деспот, главный злодей. Человеческая добродетель торжествует над неправедными законами. Но в пьесе Ануя и спектакле Башдрамы аксиома не срабатывает. И это как нельзя лучше выражается в игре Олега Ханова. Улыбчивый, благосклонный к невесте единственного сына, он спокоен и благодушен: ну напортачила дура-девчонка, так свои же люди, прикроем, исправим, и все будет хорошо, и все будут счастливы.

Пока то самое слово «долг» не встает между ними непреодолимой преградой, каменной стеной: у каждого он свой. Креон уже слышит, как весть о преступлении Антигоны змеей ползет среди людей. И лицо его становится лицом человека, которому нужно решиться на поступок, рвущий сердце, толкающий в бездну отчаяния, но, по его логике, необходимый.



Гибнет Антигона, умирает единственный сын, а он, правитель, должен жить дальше и делать свое дело как ни в чем ни бывало. Трагедия свершилась, и Бикчантаев ставит гениальную и страшную «точку». Креон созывает совет, но отсылает его и в постепенно темнеющем зале фигура царя медленно погружается в сумрак. Его лицо становится чудовищно искаженной кривым оскалом маской, маской трагедии. Лицо человека, потерявшего все, оставшегося жить в полном одиночестве, с непреходящей болью совершенного в распятом сердце. Наблюдать эту страшную метаморфозу не только интересно. Это еще и больно.



Не забудем, конечно, и филигранную игру Алмаса Амирова, с безупречным талантом заменившего собою целый Хор, жизнерадостную красавицу Исмену (Гульназ Хайсарова и Гульмира Исмагилова), Кормилицу (Алсу Галина-Гафарова) — живое воплощение порядка, муштры, бесстрастной невозмутимости и не испытывающую, конечно, никаких теплых материнских чувств к отбившейся от рук своевольной Антигоне.



Алексей Бартошевич: «Очень часто пьесу толкуют как произведение о том примерно, как Зою Космодемьянскую допрашивают офицеры СС. Это поставить очень легко: вся правота — на этой стороне, неправда — на той. Плюс вашего спектакля в том, что перед нами — трагедия Креона, человека, который у нас на глазах переживает крушение всей своей жизни. Это трагедия — столкновение равноправных сил, стоящих друг друга противников, и никакого деления на правых и неправых здесь нет.



Тут надо сказать и о сценографии спектакля (художник по костюмам и сценограф Альберт Нестеров): перед нами картина строящегося государства. Где-то уже есть колонны, там часть здания, окруженного лесами. И Креон ответственен за то, чтобы эти леса не рассыпались. «Вспыхнуть и красиво умереть гораздо легче, — говорит Креон, — чем каждый день заниматься этой грязной работой. Но кто-то должен этой работой заниматься».



Я не театровед, я зритель, оценивающий спектакль на уровне «нравится — не нравится». Поэтому еще раз предоставим слово профессионалу.



Алексей Бартошевич: «На моей памяти это лучший спектакль Фарита Бикчантаева. Он выстроен с логической ясностью, без малейшего сантимента. Было бы правильно, чтобы этот спектакль попал на какие-нибудь хорошие фестивали».

Досье



Алексей Бартошевич — театровед, историк театра. Родился в театральной семье. Внук Василия Качалова и сын Вадима Шверубовича, основателя постановочного факультета Школы-студии МХАТ. Доктор искусствоведения, профессор РАТИ. Великий Барт — так его называют ученики и друзья.