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Если будет придерживаться стратегии развития агропромышленного комплекса республики на 2016 — 2020 годы, то сможет, считают в республиканском минсельхозе. Пока же Башкортостан на седьмом месте.
Как далеко до заветной цели и что необходимо предпринять для ее достижения? Судя по данным аграрного ведомства, худшие из лучшей пятерки находятся практически рядом. Например, объемы валового производства сельхозпродукции у нас нынче составляют 159 млрд рублей, а в Воронежской области с ее пятым местом — 200 млрд рублей. Глава минсельхоза Ильшат Фазрахманов считает, что к 2020 году село может достичь уровня в 230 млрд рублей. Причем рентабельность производства в сельхозорганизациях к этому времени должна достичь 20 процентов, а производительность труда за год — двух миллионов рублей на работника.
Мнение
— 4,2 млн тонн урожая зерна — для нас вполне реальная цифра. В лучшие советские годы и по 6,5 млн тонн получали. Но тогда, конечно, и пашни было гораздо больше. Прежде всего у хлеборобов республики есть большой потенциал по урожайности. Даже если мы сможем справиться с технологическими неурядицами, не будем растягивать сроки сева и уборки урожая, то сумеем поднять продуктивность полей на один-два центнера с гектара. А это уже неплохо.
Инфографика Дмитрия ФАЙЗУЛЛИНА.
Опубликовано: 03.02.17 (09:57) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Экономика
Если будет придерживаться стратегии развития агропромышленного комплекса республики на 2016 — 2020 годы, то сможет, считают в республиканском минсельхозе. Пока же Башкортостан на седьмом месте.
Как далеко до заветной цели и что необходимо предпринять для ее достижения? Судя по данным аграрного ведомства, худшие из лучшей пятерки находятся практически рядом. Например, объемы валового производства сельхозпродукции у нас нынче составляют 159 млрд рублей, а в Воронежской области с ее пятым местом — 200 млрд рублей. Глава минсельхоза Ильшат Фазрахманов считает, что к 2020 году село может достичь уровня в 230 млрд рублей. Причем рентабельность производства в сельхозорганизациях к этому времени должна достичь 20 процентов, а производительность труда за год — двух миллионов рублей на работника.
Мнение
— 4,2 млн тонн урожая зерна — для нас вполне реальная цифра. В лучшие советские годы и по 6,5 млн тонн получали. Но тогда, конечно, и пашни было гораздо больше. Прежде всего у хлеборобов республики есть большой потенциал по урожайности. Даже если мы сможем справиться с технологическими неурядицами, не будем растягивать сроки сева и уборки урожая, то сумеем поднять продуктивность полей на один-два центнера с гектара. А это уже неплохо.
Инфографика Дмитрия ФАЙЗУЛЛИНА.
Опубликовано: 03.02.17 (09:57) Республика Башкортостан
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НОВОСТИ
04.02.17 20:09
Похититель мотоцикла в Чишминском районе признался полицейским, что не смог его продать
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AHOHC
AHOHC
Кто в квартире живёт? (Cоциум) 03.02.17 (09:57)
наблюдатель 2017-02-04 12:25:22
Не водой единой (Cоциум) 02.02.17 (10:56)
житель с аскино 2017-02-04 11:54:43
Стыдная болезнь (Cоциум) 02.02.17 (10:56)
Асаба 2017-02-03 15:14:08
Сыпучие надежды (Экономика) 31.01.17 (10:30)
Асаба 2017-02-02 08:41:03
В Уфе север и юг соединят трамваи
Пассажир 2017-01-31 19:00:29
Сыпучие надежды (Экономика) 31.01.17 (10:30)
прохожий 2017-01-31 18:30:40
Вся правда об уфимском тоннеле (Экономика) 31.10.12 (16:52)
Вильданов Р.Ф. 2017-01-30 11:01:01
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
Атыктотакой 2017-01-28 20:01:45
Обмакнуть кисть в поэзию (Культура) 10.01.17 (10:06)
Светлана Урманцева 2017-01-28 13:46:35
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наблюдатель 2017-01-27 21:25:30
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