Понятие «концессия» в жилищно-коммунальную сферу вошло сравнительно недавно — закон был принят в 2013 году. Однако активно об этом заговорили позже, в конце 2015-го, когда в Уфе прошел небезызвестный форум «ЖКХ меняется». Именно тогда замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис преподнес концессию как панацею от всех бед, коими страдает ЖКХ, и как единственную возможность вывести его на новый уровень. Неэффективным муниципальным предприятиям, не способным поднять «коммуналку», жестко указали на дверь, а частному бизнесу сказали «добро пожаловать». Однако на деле все оказалось не так просто.





Переход с подвохом



Директор предприятия «Коммунальное хозяйство «Авдон» Уфимского района Михаил Карташов одним из первых в республике откликнулся на призыв переходить на концессию. И уже не раз об этом пожалел, ибо «современная» форма оказалась с подвохом. Впрочем, и избежать ее тоже было невозможно: по новому закону коммунальную инфраструктуру старше пяти лет можно передавать только в концессию.



— До 2008 года коммунальным хозяйством в Авдоне занимался МУП, — поясняет М. Карташов. — Затем было создано общество с ограниченной ответственностью. Как малое предприятие, оно платило налоги по упрощенной системе — 15 процентов с базы доходов минус расходы. Когда же мы перешли на концессию, по коммунальным услугам пришлось платить НДС. В итоге налоговая нагрузка возросла в три с половиной раза.

Напомним: речь идет не о промышленном гиганте, а о небольшом сельском предприятии, у которого каждая копейка на счету. Инженерные сети в селе изношенные и нуждаются в модернизации. Но ведь именно для того, чтобы привести инфраструктуру в порядок, и была придумана концессия: у МУПа денег на реконструкцию нет, а частное предприятие способно в нее вложиться. Источником же возврата инвестиций служит плата за коммунальные услуги.



Не единичный случай



Концессионное соглашение «Авдон» заключил на 25 лет, обязуясь вложить в теплосети села 35 млн рублей. Это, получается, больше миллиона в год. Однако откуда брать деньги, если расходы из-за налогов резко возросли? Особенно несправедливо это выглядит, если учесть, что предприятие по сути не изменилось: как было малым, так и осталось.



— Сейчас мы работаем «по нулям», — сетует директор. — Повысить тарифы на коммунальные услуги не можем — они ограничены предельными индексами, да и платежеспособность населения оставляет желать много лучшего. Государство, конечно, поддерживает, компенсируя часть выпадающих доходов, но ведь это не выход. Чтобы нормально развиваться, предприятие должно быть прибыльным. А у нас доходы после перехода на новую схему, наоборот, уменьшились. Средства, что мы вкладываем в «коммуналку», вынуждены зарабатывать другими видами работ.



Проблема в том, что случай этот отнюдь не единичный: на концессию должны перейти все малые предприятия, работающие в коммунальном хозяйстве. И им тоже придется столкнуться с той же проблемой, с которой столкнулся «Авдон».



— С одной стороны, государство всячески поддерживает и поощряет малый бизнес, а с другой — не учитывает вот такие «мелочи», которые мешают ему работать, — отмечает М. Карташов.



Изменить кодекс



Директор, впрочем, не сидит на месте и пытается бороться с несправедливостью. Однако сделать это не так просто. Решение о том, чтобы не применять статью 174.1 Налогового кодекса к концессионным соглашениям в ЖКХ, должно быть принято на федеральном уровне. Это избавило бы бюджет от необходимости компенсировать «выпадающие доходы» малым предприятиям и активизировало бы привлечение инвестиций в инфраструктуру населенных пунктов, тем более что проблема ее обновления стоит остро.



— За помощью в решении вопроса я обратился в комитет Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, минфин России, а также в Курултай, который вправе выступить с законодательной инициативой, — поясняет директор предприятия. — Там обещали вопрос рассмотреть. Поддержку оказывают министерство ЖКХ республики, госкомитет по тарифам, а также депутат Госдумы от Башкирии Павел Качкаев, курирующий коммунальное хозяйство.

Между тем

Процентная ставка для концессионеров, занимающихся водо- и теплоснабжением населения городов и сел, будет субсидироваться начиная с 2017 года, заявил в ноябре министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны Михаил Мень на заседании президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам.



«Будем субсидировать до пяти процентов, то есть концессионеры смогут кредитоваться под пять процентов, — уточнил чиновник. — Для этого у нас есть 5 млрд рублей в Фонде содействия реформированию ЖКХ. Средства сами по себе небольшие, прямыми субсидиями они не сработают на всю страну, не дадут должного эффекта, а субсидирование процентной ставки даст очень хороший эффект».