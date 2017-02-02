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Состязания между профессорско-преподавательскими составами и сотрудниками аграрных вузов проходили уже в восьмой раз. По сложившейся традиции, победу в общекомандном зачете праздновали хозяева, в этот раз представители Башкирского государственного аграрного университета. Хотя конкуренция на спортивных площадках, водных дорожках и лыжне была нешуточная.
Вехи Спартакиад
Прямая речь
Михаил УЛЬЯНОВ,
преподаватель Рязанского ГАТУ:
— В Уфу приезжаю уже во второй раз. Красивый город, а главное, много снега, что очень важно для лыжников. Жаль, что не удалось попасть в призеры. Тем не менее хочется сказать большое спасибо за хорошо подготовленную лыжню.
Татьяна КОЗЛОВА,
преподаватель кафедры физкультуры Волгоградского ГАУ:
— Было приятно, когда уже на вокзале нас встречали, брали интервью — столько внимания! Почувствовали себя этакими звездами спорта. От спартакиады, прежде всего, ждали встреч со старыми друзьями и новых знакомств.
Михаил БЕГЛОВ,
заведующий кафедрой физкультуры Саратовского ГАУ:
— Я участвовал практически во всех спартакиадах, начиная с самой первой. А сейчас в состязаниях по мини-футболу удалось занять первое место. Разве не здорово?
Тем временем
В конце января на лыжной трассе имени Малухина в Уфимском районе состоялся чемпионат республики по лыжным гонкам. Почетным гостем среди соревнований стал наш прославленный биатлонист Максим Чудов, воспитанник Михайловской школы лыжных гонок.
Опубликовано: 02.02.17 (10:56) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Спорт
Состязания между профессорско-преподавательскими составами и сотрудниками аграрных вузов проходили уже в восьмой раз. По сложившейся традиции, победу в общекомандном зачете праздновали хозяева, в этот раз представители Башкирского государственного аграрного университета. Хотя конкуренция на спортивных площадках, водных дорожках и лыжне была нешуточная.
Вехи Спартакиад
Прямая речь
Михаил УЛЬЯНОВ,
преподаватель Рязанского ГАТУ:
— В Уфу приезжаю уже во второй раз. Красивый город, а главное, много снега, что очень важно для лыжников. Жаль, что не удалось попасть в призеры. Тем не менее хочется сказать большое спасибо за хорошо подготовленную лыжню.
Татьяна КОЗЛОВА,
преподаватель кафедры физкультуры Волгоградского ГАУ:
— Было приятно, когда уже на вокзале нас встречали, брали интервью — столько внимания! Почувствовали себя этакими звездами спорта. От спартакиады, прежде всего, ждали встреч со старыми друзьями и новых знакомств.
Михаил БЕГЛОВ,
заведующий кафедрой физкультуры Саратовского ГАУ:
— Я участвовал практически во всех спартакиадах, начиная с самой первой. А сейчас в состязаниях по мини-футболу удалось занять первое место. Разве не здорово?
Тем временем
В конце января на лыжной трассе имени Малухина в Уфимском районе состоялся чемпионат республики по лыжным гонкам. Почетным гостем среди соревнований стал наш прославленный биатлонист Максим Чудов, воспитанник Михайловской школы лыжных гонок.
Опубликовано: 02.02.17 (10:56) Республика Башкортостан
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AHOHC
AHOHC
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Асаба 2017-02-02 08:41:03
В Уфе север и юг соединят трамваи
Пассажир 2017-01-31 19:00:29
Сыпучие надежды (Экономика) 31.01.17 (10:30)
прохожий 2017-01-31 18:30:40
Вся правда об уфимском тоннеле (Экономика) 31.10.12 (16:52)
Вильданов Р.Ф. 2017-01-30 11:01:01
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
Атыктотакой 2017-01-28 20:01:45
Обмакнуть кисть в поэзию (Культура) 10.01.17 (10:06)
Светлана Урманцева 2017-01-28 13:46:35
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
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северянин 2017-01-27 08:29:48
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