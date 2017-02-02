Выбирая предметы, по которым предстоит сдавать ЕГЭ, старшеклассники подсознательно готовят себя к будущей профессии. Чтобы помочь им сделать выбор, в Туймазы приехали руководители, профессора, доценты семи ведущих вузов республики.

Нужен ли Туймазам политолог?



Если говорить о ситуации на примере Туймазов, подготовка выпускников к учебе в вузах и их последующему трудоустройству ведется достаточно активно. Школы занимаются совместной научно-исследовательской работой с местным филиалом УГАТУ, дружат с УГНТУ. Две из них недавно стали партнерами школьной лиги Роснано (для тех, кто не в курсе: первоочередная задача лиги — выстроить плодотворный диалог образовательных учреждений, бизнеса и производства). Однако ситуация далека от идеала.



— В прошлом году в наш центр занятости населения обратились более двух тысяч человек, из них 129 — выпускники ссузов и вузов, — говорит глава администрации района Айдар Суфиянов. — Часть удалось трудоустроить, но на сегодня на учете стоят 28 молодых специалистов. Десять из них — юристы, экономисты, политолог, менеджер — имеют высшее образование, 18 — среднее специальное. В то же время в районе 785 вакантных мест. Да, большинство из них — это рабочие специальности. Однако многие предприятия и учреждения не первый год испытывают острую нехватку инженеров-механиков, технологов, конструкторов, программистов, электронщиков, врачей.



По мнению председателя совета ректоров башкирских вузов, ректора педагогического университета имени М. Акмуллы Раиля Асадуллина, с такой же проблемой сталкиваются и многие другие муниципалитеты. В числе прочего виной тому слабое взаимодействие работодателей с вузами. И в этом, на его взгляд, повинны обе стороны.



— Тем не менее мы уже избавились от прежнего академического снобизма, — подчеркнул Асадуллин. — И ездим по городам и районам не учить, а учиться у производственников. Ведь они лучше нас понимают, какие именно работники им необходимы. В то же время надеемся, что работодатели начнут активнее заказывать нужных им специалистов. Ведь мы можем многое. К примеру, если авиационный университет попросят подготовить инженера-технолога со знанием албанского языка, он без проблем выстроит индивидуальную программу обучения и непременно предоставит такого специалиста.



Нам крайне важно выстроить качественные долгосрочные отношения с работодателями и муниципалитетами. Почему? Число выпускников школ ежегодно сокращается на 400 — 700 человек. В нынешнем году учебу в школах Башкортостана завершат около 20 тысяч юношей и девушек. Башкирские вузы предложат им примерно 11 тысяч бюджетных мест. Треть из них — магистратура. Казалось бы, есть шанс, что на «бюджет» поступят самые достойные. Но ежегодно чуть ли не половина выпускников школ уезжает учиться в вузы за пределами республики. В первую очередь малую родину покидают дети, которые показали лучшие результаты в учебе. Возвращаются, как правило, единицы.



По сути, сейчас наши школы работают на другие регионы. В основном поставляем кадры в Москву и Санкт-Петербург. Конечно, каждый волен выбирать, где ему будет лучше. Но проблема в том, что большинство детей поступают не в МГУ, МИФИ или Бауманку, а в весьма посредственные учебные заведения, которые далеко не ровня вузам Башкортостана.



По мнению ученого сообщества, от этого страдают и учебные заведения республики, и дети. Ведь сейчас в системе профобразования выстраивается новая модель обучения, которая, в числе прочего, подразумевает трудоустройство студентов не по окончании вуза, а во время учебы. То есть уже на третьем курсе под них готовят конкретные рабочие места. А уехавшие рискуют оказаться за бортом. Результаты подобной политики видны уже сегодня: в прошлом году 228 выходцев из Башкортостана, которые окончили московские институты и университеты, написали обращение к главе региона Рустэму Хамитову с просьбой трудоустроить их в республике. Возможно, в ручном режиме проблема будет решена. Но удастся ли это сделать, если такие обращения будут поступать ежегодно, — большой вопрос.



Будем строить отношения



Руководители вузов не скрывают, что заинтересованы в целевом обучении студентов. По словам ректора БашГУ Николая Морозкина, механизм заключения трехсторонних договоров между вузом, работодателем и «целевиком» уже отработан. Главное условие — после учебы молодой специалист должен поработать на конкретном предприятии три года. В противном случае его обяжут вернуть все деньги, потраченные на обучение. Профессиональная подготовка подростка под конкретное производство снимает проблему мотивации обучения — он точно знает, чего от него ждут и к чему должен стремиться.



Тем не менее ряд руководителей к такому сотрудничеству относится с опаской. И если готовы направлять «целевиков» в вузы, то в сравнительно небольших количествах. Одна из причин такой осторожности — не все могут просчитать, какие именно специалисты понадобятся им через несколько лет.



Однако многие предприятия, организации и учреждения не против долгосрочных отношений с высшими учебными заведениями. Так, в ОАО «УТС-Туймазыхиммаш» три года назад появились кафедры БГУ и УГАТУ. А руководитель Строительной фирмы № 3 Ильфир Минибаев сообщил, что готов ежегодно принимать и трудоустраивать студенческие стройотряды. Он считает, что это выгодно всем: студенты смогут обкатать полученные знания на практике, а работодатель получит через них доступ к современным знаниям и технологиям.



Главы соседних муниципалитетов предлагают больше внимания уделять сельскохозяйственным районам. В частности, готовить фермеров, в том числе узкопрофильных. По их словам, именно фермерские хозяйства оказывают влияние на экономику сравнительно небольших муниципалитетов. Однако на фермеров в вузах практически не учат. Зато учат профессиям, которых на рынке труда явный переизбыток.



Еще одним видом взаимовыгодного сотрудничества вузов и производителей, по мнению Р. Асадуллина, могут стать наукоемкие разработки студентов. Да, высшая школа сегодня не бедствует. К примеру, в УГАТУ на приобретение современного оборудования за последние семь лет израсходовали 1,1 миллиарда рублей. Однако у ряда университетов, которые занимаются научно-технической деятельностью, не всегда хватает средств, чтобы довести их до ума.



Зарубежный диплом — без отрыва от Уфы



Ректоры встретились с туймазинскими старшеклассниками, которые заканчивают учебу в нынешнем году. И постарались не только попиарить свои учебные заведения, но и честно рассказать о ситуации в высшей школе. За последние три года число вузов в стране сократилось на треть, филиалов вузов — на две трети. Конечно, учиться в вузах, особенно, технических, непросто. К примеру, довольно большое количество студентов отсеивается из УГАТУ.



— Из-за этого мы ежегодно теряем 30 — 40 миллионов рублей, — признается ректор университета Николай Криони. — Но сознательно идем на это, чтобы не уронить престиж и готовить только качественных специалистов.



С другой стороны, толковым студентам делают такие заманчивые предложения, о которых раньше можно было только мечтать. В частности, несколько университетов участвуют в международных образовательных проектах, в рамках которых студенты могут получить дипломы вузов Германии, Великобритании, Франции, Японии, Китая.



— По нашим оценкам, до 15 процентов ребят поступают в вузы, ориентируясь на их красивые названия, — заметил в завершение Р. Асадуллин. — А нужно обращать внимание не на обертку, а на содержание. В том числе — сможет ли выпускник по окончании учебы устроиться на работу.