Мало кто знает, что в середине 70-х космодрому Байконур начала угрожать нехватка пресной воды. Ею запитывались из Сырдарьи, но к употреблению она стала малопригодна. Как тогда тайком шутили, «испортилась по приказу Брежнева». Дело в том, что генсек дал команду кратно увеличить хлопковые плантации в Узбекистане. В угоду высочайшему повелению под топоры пошли даже фруктовые рощи. Строились новые километры арыков, воду в которых чистой назвать было никак нельзя. Ее вместе со стоками начали сбрасывать в реку. И вся эта грязь по течению пошла прямиком в Казахстан. Вдобавок и Сырдарья стала мелеть. Чтобы исправить ситуацию, пригласили буровиков из Башкирии, чьей задачей было строить новые водяные скважины. Возглавил экспедицию Рудольф Авхадеев.





Секретные трубы



Как он вспоминает, водоносные горизонты обнаружили неподалеку от космодрома на глубине 200 метров. Добуриться до них никаких технических сложностей не составляло. Настораживало одно: 40 скважин надо было обустроить в очень сжатые сроки, добиться такой скорости было непросто.



— Дело было не в нас, — вспоминает Рудольф Авхадеев. — Работать мы умели. Но снабжение, черт возьми, снабжение — в этом и была загвоздка. В стране тотальный дефицит, буквально все приходилось выбивать, а команда одна: «быстрее, быстрее, быстрее». А вот как быстрее — вопрос. Ведь даже гравий для засыпки требовался специальный. Непременно одной формы и одного размера. Его возили откуда-то из-под Волгограда, и в очередь за ним выстраивались загодя. Получить уникальное сырье вне выделенных фондов не представлялось возможным. Пусть даже оно и необходимо для космического объекта. Важных строек тогда по всей стране было не счесть.



Однако никаких проблем не возникло. Бурение курировали военные, а для них, как выяснилось, препятствий не существовало. Все необходимое тут же появлялось, как по волшебству.



— Помню, полковник-«секретчик» для каких-то таинственных нужд попросил пробурить на полигоне скважину. Обычную, не водяную. При этом поинтересовался, какие трубы предпочтительнее. Я ответил, что из инертного материала, лучше всего асбестовые — полимерных тогда еще не производили. Но при этом заметил, что такие трубы нужного ему диаметра с резьбой не выпускают. «Пусть вас это не тревожит, — улыбнулся «секретчик». — Все, что потребуется, будет». И точно. Трубы, которых и в природе-то не существовало на просторах СССР, у нас появились буквально через считаные дни! Где полковник их раздобыл, до сих пор гадаю.



Посиделки в ракетной шахте



За время пребывания на Байконуре Рудольф Авхадеев исколесил весь громадный космический комплекс, был лично знаком со многими офицерами. Поэтому ему нет-нет да и доводилось бывать там, куда посторонним вход заказан. Например, в ракетной шахте. Нарушить должностные инструкции рискнул один из знакомых офицеров. Повстречав буровика, который на полигоне уже давно стал своим, предложил организовать междусобойчик. Ну и выпить за встречу. Авхадеев отказался — жара стояла под сорок пять градусов.



— Не боись, — успокоил служивый. — Все по высшему разряду организуем.

Застолье проходило в… ракетной шахте! Понятно, ракеты там не было, а скатерть-самобранка отличалась изобилием. Главный же плюс таких «посиделок» заключался в прохладе (вентиляционные системы работали исправно) и укромности.



Довелось башкирскому буровику присутствовать и при запуске космического корабля «Союз-22». Старт он наблюдал в непосредственной близости, хотя, как и все, кто не имел прямого отношения к процессу, должен был находиться как минимум за два десятка километров от стартовой площадки. Но опять выручили знакомые офицеры.



— Зрелище было впечатляющим. Огромное, как мне показалось, в полнеба облако пламени, из которого медленно-медленно выползает космический корабль. И все это сопровождается оглушающим «свисторевом». Почему-то больше всего я опасался, что из-за высокой температуры корабль взорвется. А еще горячо желал удачи экипажу — Валерию Быковскому и Владимиру Аксенову.



Город-клон в цветных тонах



Теперь Казахстан — заграница, хотя сам Рудольф Авзагеевич таковой его не считает. Для него он навеки свой. Как и Монголия, где ему в первый раз довелось работать в середине 80-х. Расквартированные здесь советские войска нуждались в питьевой воде. Монгольские степи были на нее крайне скудны. Водяные скважины бурили не только для армейских нужд, но и для местного населения.



— В Монголию я поехал с женой, — вспоминает буровик. — Она у меня медик, поэтому с работой проблем не возникло. Устроилась в больницу при советском посольстве. Квартиру нам дали в Улан-Баторе. Квартал, где мы жили, был клоном советского города — такие же девятиэтажки, школы, детсады. За одним исключением: у нас дома были серые, а здесь их красили в разные цвета. Выглядело очень эффектно. Почему-то у нас до этого тогда еще не додумались.



Жена Авхадеева Эмма Гизетдиновна вспоминает, что монгольская детвора почти поголовно носила куртки, пошитые на салаватской швейной фабрике.



— В Уфе их было не достать, а в Монголии продавались в любом магазине. Естественно, покупала для знакомых. Кстати, зарплату нам выдавали частично монгольскими тугриками, а частично долларами. Но доллары там не котировались. Кстати, стоили они тогда дешево — за один «бакс» давали чуть больше 60 копеек.



Вся Батбаярова родня



Почти все время посланец Башкирии проводил в разъездах. За ним закрепили служебный «рафик», причем, каждый раз в поездку он отправлялся в сопровождении целой свиты местных жителей.



— Водителем у меня был монгол Батбаяр, — вспоминает буровик. — Узнав, что мы едем на буровую, он каждый раз просил: «Можно брата с собой возьму? Он родителей хочет навестить. Их аймак (монгольская деревня — ред.) как раз по пути». Я неизменно соглашался, а утром всегда наблюдал одну и ту же картину. В салоне машины уже находились брат Батбаяра, жена брата Батбаяра, сестра жены брата Батбаяра, подруга сестры жены брата Батбаяра, дядя подруги сестры жены брата Батбаяра, седьмая вода на киселе брата Батбаяра. Короче, салон набит пассажирами под завязку. И всем приспичило навестить родителей брата Батбаяра. Аймак, как потом выяснялось, вовсе не по пути, приходилось делать крюк. Но я не обижался. Монголы очень добрые люди, и оказать им, в общем-то, мелочную услугу труда не составляло. Зато почета и уважения потом хоть отбавляй. А вот ссориться с ними накладно. Повздорил с одним, считай, на тебя косо будут смотреть все родственники и знакомые обиженного.



Рудольф Авзагеевич уже давно на пенсии, но годы работы на буровых вспоминает с ностальгией. Как утверждает, не водой единой были наполнены эти непростые, но интересные будни.