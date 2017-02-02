Известно, что балкарского поэта Кайсына Кулиева, которому в этом году исполняется 100 лет, и Мустая Карима связывала искренняя дружба. Кайсын говорил про Карима так: «Если бы я ничего не читал о Башкирии, кроме книг Мустая Карима, и не видел ни одного башкира, кроме Мустая, то и тогда я мог бы считать, что знаю Башкирию и ее народ».

Карим бывал на родине своего друга, в том числе в Чегемском ущелье, о котором писал: «Как-то в давние годы на родине Кулиева мы шли с ним над самой пропастью, над облаками. Рискованной была тропа, а для него привычной. И я тогда подумал о характере человека, который начал путь с этой тропы. С какой уверенностью и каким достоинством шагает он! И с этой же поступью, и с той же статью шагал он и по жизни. Тропа эта началась в Чегеме и вернулась в Чегем».



Ныне тропа эта знаменита не только тем, что по ней неспешно прогуливались два знаменитых поэта.



В 2012 году появилась идея увековечить память Кайсына Кулиева, осуществив необычный проект — соорудив каменную стену с мраморными стелами, на которых с помощью компьютерной графики были бы запечатлены стихи поэта на балкарском и русском языках. Проект был назван «Сто шагов к Кайсыну».



В возведении стены участвовали все желающие. Добровольные пожертвования шли на оплату гранитных плит, их обработку, использование техники. Среди добровольцев, собиравших в самосвалы камни из речки Жылги, поднимавших и устанавливавших гранитные глыбы, готовивших раствор, были врачи и адвокаты, судьи и поэты, артисты и работники телевидения.



Строительство стены было закончено к ноябрю 2015 года. Открытие состоялось в день рождения Кайсына Кулиева.



Стена представляет собой 350-метровую каменную кладку, где в нишах установлены мраморные плиты, на которых высечены 100 стихотворений классика балкарской литературы, а также высказывания о нем 25 известных людей, в том числе и Мустая Карима.



Это уникальный, не имеющий аналогов в мире архитектурный ансамбль и литературный памятник.

Досье

Кайсын Кулиев родился 1 ноября 1917 года. Рано потерял отца. Первые стихи написал в 10 лет. В 1935-м поступил в Театральный институт в Москве и одновременно посещал лекции в Литературном институте. В 1940-м вышла его первая книга стихов «Здравствуй, утро!». В том же году был призван в ряды Красной Армии, с началом войны воевал в Латвии, под Орлом был ранен и попал в госпиталь.



Поэт вернулся на фронт корреспондентом боевой газеты «Сын Отечества». Пастернак называл его кавказским Есениным. Лишь в мае 1956 года, после возвращения балкарцев на историческую родину, в Москве напечатали книгу стихов поэта. В 1990 году ему посмертно была присуждена высшая литературная награда страны — Ленинская премия.

В этой сакле родился будущий балкарский поэт.

Встреча в Ташкенте: Давид Кугультинов, Кайсын Кулиев и Мустай Карим.//Фото из архива автора.

Изеу — субботник по-балкарски на стройплощадке.