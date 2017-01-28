Башкирские футболисты начали второй учебно-тренировочный сбор в кипрской Айя-Напе. В рамках сборов подопечные Сергея Семака проведут три контрольных поединка. Два соперника уже известны. Это болгарские «Берое» (матч состоится 29 января) и «Левски» (2 февраля). Еще один спарринг пройдет 6 февраля — за день до окончания сборов.

Между тем уже определяются контуры состава команды, что будет продолжать выступление в весенне-летней части чемпионата. В частности, официально оформил свои отношения с «Уфой» хорват Иван Пауревич.



Контракт с полузащитником подписан на три с половиной года. Пауревич уже выступал за нашу команду в 2014 — 2016 годах, сыграв за «Уфу» 61 матч в чемпионате и Кубке России. При этом легионер забил пять голов, в том числе отличился двумя мячами в важнейшей игре заключительного тура сезона 2015/2016, в которой наша команда одержала победу над московским «Спартаком» и сохранила место в премьер-лиге. В июне 2016 года 25-летний полузащитник перешел в клуб чемпионата футбольной лиги Англии «ХаддерсфилдТаун», за который выступал в осенней части текущего сезона.



Вратарскую линию скорее всего усилит экс-голкипер «Анжи» Александр Беленов. Он отправился с «Уфой» на Кипр. Беленов выступал за махачкалинскую команду с 2016 года, перейдя туда из краснодарской «Кубани». В текущем сезоне 30-летний футболист провел в премьер-лиге 17 матчей, в которых пропустил 18 мячей. Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов отметил, что хотел бы видеть голкипера в своей команде.



Наконец еще одним новичком «Уфы» может стать молдавский защитник Каталин Карп. 23-летний игрок уже прошел медосмотр в башкирском клубе. Для того чтобы Карп стал уфимцем, осталось выполнить лишь некоторые формальности. Срок соглашения составит три с половиной года.



Предыдущим клубом защитника был румынский «Вииторул». Ранее Карп играл в составе двух других румынских команд — «Стяуа» и «Клуж», а также в дубле и юношеских командах киевского «Динамо». За сборную Молдавии потенциальный новичок «Уфы» провел 11 матчей и забил один гол.