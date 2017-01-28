Популярный сайт «Википедия» работает достаточно оперативно. Только накануне стало известно, что российская прыгунья в длину Татьяна Лебедева потеряла две серебряные медали Игр-2008, и вот уже на страничке спортсменки упоминания об этих значимых наградах нет.

Но прежних заслуг у стерлитамакской атлетки, переехавшей в Волгоград для повышения мастерства, не отнять. Напомним, Лебедева становилась еще золотой медалисткой 2004 года, а также сохраняет серебро и бронзу сиднейской и афинской Олимпиад. Но что происходит в современном профессиональном спорте, если человек, уже давно завершивший карьеру, вдруг узнает, что пойман на допинге? Спустя долгие годы…



Обе серебряные медали были добыты Лебедевой в Пекине-2008: в прыжках в длину и в тройном прыжке. И вот только сейчас после повторной проверки в ее пробе якобы обнаружен запрещенный препарат туринабол. Обвинение в применении допинга Лебедева получила… в Татьянин день. Хотя сама экс-спортсменка узнала об этом накануне.



— Спустя восемь лет после Олимпиады мне остается только догадываться, что произошло, — не скрывает эмоций Лебедева. — Точно могу сказать, что никакого умысла использовать допинг у меня не было. Виновной я себя не считаю. От случайных ошибок, конечно, никто не застрахован. Но даже если где-то я ошиблась, доказать это можно только в судебном порядке. Моим кредо всегда было биться до последнего и никогда не сдаваться. Так же поступлю и в этот раз: адвокат работает, я буду подавать апелляцию в суд. Понимаю, что шансы минимальные, но все же.



Лебедевой также пришлось подать в отставку с должности члена исполнительного комитета Всемирной ассоциации олимпийцев. Это соответствует этическому кодексу МОК, где предельно ясно прописан вопрос применения допинга и наказания за это.



Ранее МОК провел две перепроверки допинг-проб, взятых на Олимпийских играх в Пекине и Лондоне. Всего было перепроверено 1243 пробы, 98 из которых оказались положительными.



Удивительно, но одной из своих многочисленных золотых медалей лишился и самый быстрый человек планеты Усэйн Болт. Пострадал представитель Ямайки из-за товарища по команде Несты Картера, также выявленного через годы на допинг. Таким образом, вся четверка спринтеров потеряла заработанное золото в эстафете 4х100 метров.



Российским легкоатлетам пришлось не только лишиться права участия в Олимпиаде в Рио-2016, но и вернуть часть завоеванных наград в двух предыдущих. Более двадцати спортсменов уже лишились медалей. Среди них, помимо Татьяны Лебедевой, известные атлеты Мария Абакумова, Анна Чичерова, Татьяна Лысенко, Сергей Кирдяпкин, Ольга Каниськина и многие другие. Допинг в профессиональном спорте был, есть и скорее всего будет — цена успеха велика. Вот только выглядит все уж как-то однобоко: россияне виноваты априори, а спортсмены других стран в основной массе «белые и пушистые».

Комментарий

Валентин Балахничев,

заслуженный тренер страны, более 20 лет являвшийся президентом Федерации легкой атлетики России:

— Знаю Татьяну Лебедеву много лет и не сомневаюсь в ее честности. Мы в федерации делали все возможное, чтобы защитить интересы спортсменов. Надеюсь, Таня докажет свою непричастность к допингу.



Метод, который использован WADA для выявления метаболитов туринабола, в настоящий момент подвергается справедливой критике научного сообщества. Разработкой занимался господин Родченков. Минспорта страны выделило ему миллионы долларов из средств налогоплательщиков, и я до сих пор не могу понять, зачем это было сделано.



Надеюсь, теперь уже Совет Федерации разберется в том, как принималось решение о выделении денег Родченкову. Специально для «Республики Башкортостан».