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НОВОСТИ
27.01.17 14:51
В Башкирии с сегодняшнего дня заработала «горячая линия» по вопросам работы коллекторов
27.01.17 12:19
Прокуратура Краснокамского района добилась проведения ремонта в школе села Новонагаево
27.01.17 11:18
В Уфимском районе работникам опытного хозяйства задолжали более пяти миллионов рублей
26.01.17 12:58
Башкирские баскетболисты Кристина Ямалиева и Андрей Левчук примут участие в Матче звёзд АСБ
25.01.17 16:58
Башкирия и руководство Куйбышевской железной дороги подписали соглашение о сотрудничестве
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Начальное образование Сагит получил в сельской школе родного села Красная Горка. Отец видел в нем наследника, землепашца. Однако общение с красным командиром Рауфом Сафаровым из династии учителей круто изменило судьбу мальчика. По его рекомендации Сагит в 13 лет становится слушателем курсов по подготовке учителей в Уфе.
Опубликовано: 27.01.17 (10:30) Нуримановский район
Статьи рубрики Cоциум
Начальное образование Сагит получил в сельской школе родного села Красная Горка. Отец видел в нем наследника, землепашца. Однако общение с красным командиром Рауфом Сафаровым из династии учителей круто изменило судьбу мальчика. По его рекомендации Сагит в 13 лет становится слушателем курсов по подготовке учителей в Уфе.
Опубликовано: 27.01.17 (10:30) Нуримановский район
Статьи рубрики Cоциум
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
Атыктотакой 2017-01-28 20:01:45
Обмакнуть кисть в поэзию (Культура) 10.01.17 (10:06)
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наблюдатель 2017-01-27 21:25:30
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
наблюдатель 2017-01-27 20:53:40
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Асаба 2017-01-27 09:00:20
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
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В Башкирии учеников на автобусе развозил водитель, лишённый прав
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Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
наблюдатель 2017-01-26 16:47:10
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
северянин 2017-01-26 11:41:49
Благородных оленей в Башкирии станет больше
Иван 2017-01-19 11:02:22
Благородных оленей в Башкирии станет больше
Дина 2017-01-18 11:40:44
Рустэм Хамитов: «Шульган-Таш» - наше всё. Других таких точек нет
прохожий 2017-01-13 09:29:30
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Ильгиз 2017-01-10 23:20:53
В Башкирии ребёнок погиб после катания на горке
Татьяна 2017-01-08 21:31:14
Миллион кубометров снега вывезли из Уфы с начала зимы
Гость 2017-01-08 12:54:01
Миллион кубометров снега вывезли из Уфы с начала зимы
Васятка 2017-01-08 11:13:01
НОВОСТИ
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AHOHC
AHOHC
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
Атыктотакой 2017-01-28 20:01:45
Обмакнуть кисть в поэзию (Культура) 10.01.17 (10:06)
Светлана Урманцева 2017-01-28 13:46:35
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
наблюдатель 2017-01-27 21:25:30
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
наблюдатель 2017-01-27 20:53:40
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
Асаба 2017-01-27 09:00:20
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
северянин 2017-01-27 08:29:48
В Башкирии учеников на автобусе развозил водитель, лишённый прав
Ку 2017-01-26 23:42:08
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
наблюдатель 2017-01-26 17:01:05
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
наблюдатель 2017-01-26 16:47:10
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
северянин 2017-01-26 11:41:49
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
андрей ничков 2017-01-26 11:38:44
Трагедия власти и власть трагедии (Культура) 01.12.16 (10:50)
Дора, Уфа 2017-01-26 11:18:32