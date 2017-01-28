Начальное образование Сагит получил в сельской школе родного села Красная Горка. Отец видел в нем наследника, землепашца. Однако общение с красным командиром Рауфом Сафаровым из династии учителей круто изменило судьбу мальчика. По его рекомендации Сагит в 13 лет становится слушателем курсов по подготовке учителей в Уфе.



В те годы остро ощущалась нехватка кадров для просветительской работы, особенно среди башкир и татар. В Булекей-Кудейском волкоме в резерв обучения была включена и кандидатура 15-летнего Сагита Мифтахова, и он был направлен в областную совпартшколу в Стерлитамак. После ее окончания как один из лучших выпускников поступил в Коммунистический университет трудящихся Востока (КУТВ) в Москве.



Учебу в университете он завершил в 1927 году. Жизнь его стремительна: учитель общественных предметов в Уфимской средней школе имени В. И. Ленина, завуч, преподаватель рабфака.



А с 1930 года — директор Башкирского техникума искусств. Будущих артистов он находил, выезжая в самые отдаленные районы республики.



Возглавляя объединенные башкирский и русский театры республики, Мифтахов вывел на сцену целую плеяду талантов, ставших корифеями башкирской культуры: режиссера Булата Имашева, композитора Загира Исмагилова, руководителя Башкирского народного ансамбля песни и танца Файзи Гаскарова.



Творческий путь драматурга Мифтахова до обидного короток – 12 лет. Всего из-под пера писателя вышли десять пьес. «В стране панов» была поставлена на сцене республиканского театра в 1929 году и имела большой успех. Впервые в башкирской литературе в основу произведения легли события международного уровня, что было новаторством по тем временам.



Сагит Мифтахов по праву относится к числу создателей национальной оперы. Он — автор либретто опер «Акбузат», «Сакмар» (в соавторстве с М. Хаем), последняя готовилась к представлению в Москве на декаде Башкирской культуры и искусства, намеченной на 1941 год. Но декада не состоялась: началась Великая Отечественная война.



В рабочем блокноте Мифтахова 30-х годов обозначен план будущего произведения о Салавате Юлаеве. Судя по нему, мы могли бы получить грандиозную героическую эпопею, но замыслы остались нереализованными.



Мидхат Гайнуллин, известный литератор и ученый, сообщал о том, что Всеволод Вишневский писал, как Юлтый и Мифтахов работают над пьесой «Рейд Блюхера». Он упоминает и о пьесе «Великий шквал», которая практически была завершена. Но эти произведения пропали.



Между тем смутное время царило в стране. Есть документ, свидетельствующий о том, что Сагит Мифтахов мог попасть в жернова репрессий. Это выписка из протокола заседания бюро Кировского РК ВЛКСМ о его исключении из рядов ВЛКСМ. За политическую беспечность, за покрывательство и связь с врагами народа — буржуазными националистами Магадеевым и Сафаровым — такой была формулировка.



Судьба отпустила талантливому, незаурядному человеку немилосердно мало времени: в 35 лет Сагит Мифтахов, уйдя добровольцем на фронт, сложил голову на Волховском фронте.



В родном селе Красная Горка одна из улиц названа в память о нем. Его имя присвоено Нуримановскому районному народному театру. Редакция баймакской районной газеты в честь своего первого редактора учредила ежегодную премию имени С. М. Мифтахова.