Невиданные снегопады и неочищенные улицы в январе заставили вспомнить и о такой проблеме городских дворов, как автомобили, брошенные хозяевами, припаркованные как попало и мешающие уборке снега.

В парламенте республики, понимая, что эта проблема не так проста, как может показаться на первый взгляд, привлекли к работе экспертов, поставив перед ними конкретную задачу. А именно: составить типовое положение, которое поможет всем муниципалитетам без сложностей и в законном порядке освобождать улицы от брошенных машин.



Такие автомобили никуда не ездят, разрушаются под дождем и снегом и больше похожи на груду металлолома, чем на средство передвижения. Но главная проблема не столько во внешнем их виде, сколько в безопасности: дети нередко используют ржавые машины для игр, бомжи — для пристанища.



«Часто бесхозные автомобили не только мешают уборке снега, но и проезду пожарных, машинам скорой помощи и других экстренных служб», — отметил заместитель председателя комитета Госсобрания РБ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Наиль Гиззатуллин.



Самое простое решение — эвакуировать брошенные автомобили — оказалось неприемлемым. Даже если машина стоит довольно долго, а ее владелец вообще не появляется, самовольный вывоз может быть определен как неправомерное завладение собственностью без цели похищения. Поэтому муниципалитетам предложат со-здать специальные комиссии, в которые должны войти представители администрации, ЖЭУ, участковый, которые будут вести учет брошенных транспортных средств. Прежде чем эвакуировать и утилизировать бесхозяйный (именно такой термин предложили использовать привлеченные к разговору юристы) автомобиль, комиссии предстоит скрупулезная работа — попытаться найти владельца ржавой «старушки», убедить его убрать машину. По истечении отведенного срока она будет вывезена на специализированную стоянку, и комиссии лишь останется зафиксировать все ее перемещения.



Кстати, проблема бесхозяйных авто актуальна и для спецстоянок. Как признался руководитель одной из них, сейчас у них находится около 200 автомобилей, владельцы которых не объявляются уже несколько лет. «Нам тоже необходимы такие комиссии, чтобы утилизировать невостребованные машины, — заявил он. — Сами мы такого права не имеем, а только принимаем автомобиль по акту и обязаны его хранить».



«Типовое положение, которое прописывало бы все действия комиссии, давно востребовано в муниципалитетах, ведь проблема брошенных автомобилей существует не только в Уфе, но и в других городах и даже селах республики, — отметил Наиль Гиззатуллин. — При этом мы не изобретаем велосипед — Москва, Питер и многие другие города страны такие положения имеют уже давно».



Между тем



В Общественной палате России хотят снять ответственность с водителей экстренных служб за поврежденные во дворах легковушки, так как хаотично припаркованные автомобили не только создают неудобства для жителей, но и могут привести к гибели людей при чрезвычайных ситуациях.