«Нам надо продолжать работу по вовлечению республики в решение цивилизационных вопросов, — отметил глава региона на встрече со студентами БашГУ в Татьянин день. — В одиночку сегодня не может работать ни один регион. Мы должны развиваться в содружестве со всем лучшим. У нас проходят крупные международные форумы. Уфа в мае может принять IV конференцию руководителей социологических обществ мира».





По словам Р. Хамитова, республика претендует также на проведение Всемирного форума философов в 2025 году. То есть составлена напряженная программа крупных мероприятий. Это нужно не для удовлетворения самолюбия, но для того, чтобы нас знали, чтобы завязывались контакты между специалистами, и не только в интернете, чтобы мы вместе поднимали интеллектуальный уровень республики, отметил глава региона.



Для этого нужно, чтобы общество само выдвигало идеи, а задача власти — помочь их реализовать, уточнил он. Изменить мышление людей, которые не должны ожидать указаний от начальства, быть самостоятельными, — это самое сложное. Более свободное общество — это более развитая экономика.



По словам Р. Хамитова, прошлый год республика завершила с неплохими показателями. Например, отметил он, Башкортостан — единственный регион, в котором на четыре процента выросли продажи автомобилей, при этом в России они упали на пять-шесть процентов. То есть в обществе есть ресурсы, и люди ощущают себя достаточно надежно. Потребление электроэнергии, газа и воды выросло на 8, 5 процента — это значит, предприятия работают, уточнил он.



Однако об абсолютных успехах говорить рано, считает Р. Хамитов. У нас очень слабое коммунальное хозяйство, городские власти увлекаются внешним украшательством и решением третьестепенных задач. А ведь обычный человек обращает внимание прежде всего на простые вещи — на состояние дорог, например. Они и должны быть объектом внимания властей всех уровней, отметил руководитель республики.



Кстати



Рустэм Хамитов посетил лабораторию термометрии кафедры геофизики БашГУ, занимающуюся диагностированием состояния нефтяных и газовых скважин. На протяжении нескольких лет сотрудники кафедры выполняют научно-исследовательские проекты по заказам мировых нефтяных лидеров, а также ведут проект по термометрии со Сколковским институтом науки и технологии.

О чём ещё спрашивали главу региона

Нехватка мест в общежитии



— Я знаю, что последнее общежитие было построено в БашГУ 40 лет назад. Мы планировали решить этот вопрос к саммитам. Будем работать над проблемой.



Какие книги читает глава региона



— У каждого возраста свои приоритеты в чтении. Читаю в последнее время мало: то ли жизненный опыт довлеет, то ли ситуация вокруг. Больше занимаюсь самообразованием. Тем не менее могу назвать: «Экономия всего» А. Аузана, «Шум времени» Дж. Барнса, «Хорошие плохие книги» Дж. Оруэлла, «Сумма биотехнологий» А. Панчина, «Моя автобиография» Б. Франклина.



Получит ли БашГУ статус опорного вуза



— Десять лет назад такая возможность была, получить статус не смогли. Это было большое упущение: республика сразу выпала из конкурентной образовательной среды. Частично мы наверстали упущенное: УГНТУ получил статус опорного вуза, двойной, можно сказать. Он считается таковым и для «Газпрома». Есть возможность получить статус опорного для УГАТУ — как опорного для военно-промышленного комплекса. Настало время и для БашГУ, мы работаем с минобром по этому вопросу. Для нас это принципиально: когда оценивают субъекты РФ, рассматривают и такой показатель, как количество студентов на тысячу человек. По нему среди 14 регионов ПФО мы во второй — нижней половине рейтинга.



Состояние экологии в республике



— Сегодня даже наши нефтехимические предприятия в этом вопросе уходят на второй план. На первом месте по влиянию на экологию стоят автомобили: это три четверти газов и вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу. А решение есть. Ряд стран переходит на электромобили. Франция, например, собирается в 2025 году на 80 процентов перейти на этот вид транспорта. Даже в Уфе, говорят, видели один такой автомобиль — Tesla.



Создание единого катка для хоккейных команд всех вузов



— Строительство крытого катка с искусственным льдом обходится в 160 млн рублей. У нас в республике 16 таких катков, к 2020 году планируем довести это число до 20. Как вариант по упрощенной схеме можем, думается, внести в эту программу и студенческий каток.

Необходимость концертного зала для творческих коллективов вуза



— Решить эту проблему можно и нужно. Все, о чем мы с вами говорим, фиксируется и берется на заметку — для дальнейшего рассмотрения.