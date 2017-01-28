Похоже, муниципальные чиновники потихоньку учатся работать в рыночных условиях — буквально перед самым Новым годом премьер Дмитрий Медведев подписал ряд постановлений о создании в стране новых территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Среди них есть два города Башкортостана — Белебей и Кумертау. А это значит, что в регион придут значительные федеральные средства.



Как чиновники, раньше просто ждавшие субсидий из регионального бюджета, сумели перестроиться? Как обычно: было бы счастье, да несчастье помогло. Мировой кризис добрался и до периферийных российских городов, затянув в «воронку» некоторые населенные пункты Башкирии. Одно дело, когда кризис переживает небольшое предприятие. И совсем иное, когда работы лишаются тысячи, а то и десятки тысяч человек. История моногорода Пикалево, где ситуацию пришлось разруливать президенту страны, обозначила глубину проблемы — если градообразующее предприятие переживает трудности, то вместе с ним страдает и все население. После этого и возникла программа поддержки таких муниципалитетов, был создан Фонд развития моногородов.

Бремя молодых



Попадание в число ТОСЭР предусматривает немалые льготы и преференции для инвесторов как по налогам, так и в части предоставляемой инфраструктуры и земельных участков. Иными словами, участие в федеральной программе помогает диверсифицировать экономику и, образно говоря, перейти из разряда «моно» в «стерео». В список российских моногородов вошла шестерка из Башкортостана: Белебей, Белорецк, Благовещенск, Кумертау, Нефтекамск, Учалы. Первыми сумели получить статус ТОСЭР Белебей и Кумертау. Не знаю, совпадение ли, но подход к работе с многочисленными федеральными программами изменился с приходом к управлению молодых сити-менеджеров.



— Достижению положительных результатов развития нашей территории, безусловно, способствовало содействие руководства республики, — отмечает глава администрации Белебеевского района Азат Сахабиев. — Глава Башкортостана лично встречался с рабочими группами по модернизации моногородов, проводил совещания. Минэкономразвития активно участвовало в решении этого вопроса. Так что результат можно считать коллективным.



Предпосылкой движения Белебея в сторону создания ТОСЭР стало ухудшение социальных и экономических условий в городе, рассказывают о предыстории в администрации, — высокий уровень безработицы, спад производства на градообразующих предприятиях, рост социальной напряженности.



— Экономика города завязана на автопроме, — поясняет Азат Сахабиев. — Семьдесят процентов промпредприятий работают на автомобильную промышленность. И лет пять назад, когда только заговорили о кризисе, отечественный автопром начал хромать. Наши предприятия-поставщики автозаводов тоже стали испытывать трудности. Для наглядности: в 1998 году на них работало 12 тысяч человек, в 2004-м — уже семь тысяч, а сегодня — около четырех тысяч. Конечно, диверсификацию мы старались вести и раньше. Теперь доля градообразующего предприятия в экономике района не такая подавляющая: пять миллиардов рублей из 28 миллиардов, полученных нами в 2015 году. А ведь еще несколько лет назад были те же пять миллиардов, но из 16.



Сырный бренд



Автоград, каким ранее считался Белебей, вполне может скоро стать центром пищевой промышленности юго-западной части республики. Одним из основных инфраструктурных проектов, на основании которого город защитил заявку в Фонде развития моногородов, стал местный молочный комбинат. «Белебеевский сыр» уже превратился в узнаваемый бренд республики.

Продукцию предприятия можно купить не только в магазинах Башкирии, но и по всей России. Ваш корреспондент, к примеру, закусывал бутербродами с белебеевским сыром на новороссийских и анапских пляжах.



Впрочем, на самом комбинате считают, что резервы увеличения продукции не исчерпаны. Но для этого нужно расширять производство, здесь уже строят новые цеха. Однако проблема в том, что очистные сооружения при увеличении производства не справятся со своей задачей.



— Проект очистных сооружений можно считать уникальным для России, — рассказали журналистам на комбинате. — Из биогаза, производимого бактериями при очистке, будет вырабатываться электричество, которого хватит на поддержание очистного комплекса. Правда, в Фонде моногородов посчитали, что эта часть проекта не относится к ограничению инфраструктуры, и исключили ее из поддержки. Но мы сами это профинансируем.



Получается, в Год экологии в Белебее запустят современный, технологичный экологический проект. Кроме того, появятся новые рабочие места, возможность увеличить производство и, как результат, пополнить местный бюджет. Льготы резидентам ТОСЭР первоначально уменьшат поступления в бюджет, но мультипликативный эффект, увеличение поступлений от НДФЛ должны нивелировать это выпадение. А в перспективе вывести всю экономику региона на траекторию уверенного роста.



Ведь кроме «Белебеевского сыра» к местным брендам скоро можно будет отнести и белебеевские мясные деликатесы. Одним из пяти защищенных в Фонде проектов стало строительство мясоперерабатывающего предприятия на две тысячи голов и селекционно-генетического центра. Он, по мнению Азата Сахабиева, должен вовлечь в свою орбиту не только Белебеевский, но и близлежащие районы. Только по этому проекту будет создано 1,1 тысячи новых рабочих мест, а объем инвестиционных вложений составит 3,8 млрд рублей.



— При полной реализации проектов будет создан кластер по переработке сельхозпродукции, — говорит Азат Сахабиев. — Это приведет к притоку сырья на переработку из близлежащих районов, а значит, поможет увеличить его производство и даст толчок для развития соседям. Поэтому нельзя рассматривать наши проекты в отрыве от общих задач. Мы сможем существенно расширить территорию роста, развивая те секторы экономики, которые востребованы в смежных с городом районах, выступим драйверами социально-экономического развития всего юго-западного субрегиона.



Промышленный узел



После подписания постановления о создании ТОСЭР «Белебей» количество обращений предпринимателей в администрацию увеличилось. О своих намерениях по созданию здесь новых производств заявляют десятки бизнесменов. Среди предложений — изготовление оборудования для нефтяной, газовой, пищевой промышленнос-ти, по выпуску продуктов питания. Иными словами, создание ТОСЭР продолжает связывать субрегион в промышленный узел. Открытие новых предприятий — вот чего так не хватало здесь в последние десятилетия. Стратегия развития собственного производства, уход от модели девяностых, когда уникальные специалисты уходили в сферу «купи-продай», поможет, по мнению многих экономистов, в целом наладить жизнь.



— Мы рассчитываем, что экономические преобразования в полном объеме решат главную проблему — изменят монопрофильную структуру экономики города, — считает Азат Сахабиев. — Уверен, создание новых рабочих мест, положительная динамика роста экономики сыграют важную роль в демографии всего района. Прежде всего прекратится отток населения, особенно молодежи.



И это основная цель комплексной программы развития Белебея, признается сити-менеджер. Удержать молодежь в родных местах, создать благоприятную среду для ее творческого потенциала… «Изжить пессимизм, — уточняет Азат Сахабиев. — Пока нам удается идти в этом направлении. Соцопрос показал рост доверия к проводимой политике».



Сейчас в Белебее пять «якорных» инвестпроектов: производство металлоконструкций, мясокомбинат и селекционно-генетический центр, строительство завода пластмассовых изделий, комплексное техничес-кое перевооружение Белебеевского молочного комбината (он будет перерабатывать 196 тысяч тонн молока в год) и становление Белебея как экологически чистого города с максимально полной переработкой мусора. Завод «Автонормаль», как уже говорилось, является градообразующим, работает на автопром. Сохраняя прежнее направление, здесь осваивают и новые рынки: на БелЗАНе будут производить еще и авиакрепеж. Это направление здесь считают перспективным, есть потенциальные покупатели продукции. По подсчетам, за три года завод способен нарастить отгрузку продукции с нынешних пяти миллиардов рублей до восьми.



Кроме того, существует еще несколько проектов, которые нужно доработать. К примеру, есть предложение производить здесь геомембрану — материал, широко применяемый и в дорожном строительстве, и при закладке полигонов твердых бытовых отходов. Пока его покупают за валюту за границей. Есть идея, но пока нет финансов. «Этот проект перспективен, и мы будем его продвигать», — так настроены в администрации.



Городу уже удалось привлечь 239 млн рублей средств Фонда на развитие инфраструктурных проектов. Кроме очистного комплекса на молкомбинате будет строиться и энергоузел для предприятия АММА. Сравнительно молодой завод производит продукцию для нефтяной и газовой отрасли — блочно-модульные объекты различного назначения, металлоконструкции. Причем каждое изделие можно назвать уникальным, потому что оно разрабатывается и делается под спецзаказ.



Шесть лет назад, когда предприятие только появилось, здесь трудились десять человек, сейчас уже 60, а по соглашению, в дальнейшем коллектив расширится до 170. «Более половины нашего коллектива имеют высшее образование», — информирует нас начальник департамента строительства предприятия Кирилл Исаев.



Новый энергоузел позволит нарастить производство АММА. Ведь в самый пик ему не хватало мощностей, и инфраструктурный проект, реализуемый при поддержке Фонда развития моногородов, поможет снять эту проблему.



Кстати, название предприятия — не аббревиатура, как вначале мы подумали. «В Индии, с которой мы тесно сотрудничаем, это означает «мама», — пояснил нам Кирилл Исаев. Кроме индусов, продукцию белебеевцев получают и в Казахстане. Это экспортные направления. Среди покупателей продукции практически все отечественные нефте- и газовые компании.



Социальная модель



ТОСЭР потому так и называется, что вместе с экономическими комплексно будут решаться и социальные вопросы. К примеру, в Белебее разработана программа «Пять шагов благоустройства повседневности». Суть ее в том, что жители города и района должны чувствовать изменения к лучшему уже сейчас. А как этого достичь? Нужно активно заниматься благоустройством: прихорашивать дворы, строить и обустраивать социальные объекты.



— Наиболее крупные проекты по улучшению городской среды — капитальный ремонт корпуса младшеклассников средней школы №8, комплексное благоустройство территории городского пруда, строительство велодорожек, детского сада, реконструкция городского стадиона, организация детских игровых и спортивных площадок, — говорит Азат Сахабиев. — Уверен, в результате мы сможем существенно преобразить город, улучшить его среду для различных групп населения, создать условия для досуга жителей и гостей Белебея.



Четыре года нужно моногородам, чтобы доказать эффективность федерального проекта — он действует до 2020 года. Но уже в феврале 2019-го на петербургском форуме президент страны огласит список десяти лучших и десяти отстающих. «Наша задача, как и других моно- городов республики, войти в число первых, — говорит Азат Сахабиев. — Лучшим дадут гранты, и нам предстоит еще за них побороться для дальнейшего развития территорий.»

Между тем



В Кумертау, которому присвоен статус ТОСЭР, успешно реализуется проект по строительству маслоэкстракционного комплекса. На его инфраструктурное обеспечение из Фонда развития моногородов получены солидные средства. Среди потенциальных резидентов ТОСЭР, как сообщил глава города Борис Беляев «РБ» на Втором форуме малого и среднего бизнеса стран — участниц ШОС и БРИКС, швейные и кондитерские производства, мебельный цех и другие. Здесь даже появилось агентство по развитию территорий, миссия которого — «создание в городе благоприятной среды для рождения и развития инвестиционных бизнес-проектов». То есть, разработка и сопровождение инвестпроектов по принципу «одного окна», привлечение отечественных и иностранных инвестиций, подбор инвестплощадок, организация форумов, конференций.



«Если говорить о результатах, то рановато заявлять, что резиденты бурно пошли в эти города, — сказала на днях представитель Фонда развития моногородов Ирина Макиева. — Но, вместе с тем, я думаю, сейчас перед главами стоит амбициозная задача — рассказывать бизнесу, что такое ТОСЭР, какие льготы могут получить резиденты».

Что получают резиденты ТОСЭР?

Инфографика Дмитрия ФАЙЗУЛЛИНА.