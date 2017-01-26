Поговорка «всякий труд почетен» особенно актуальна в кризис. Многие помнят, как выживали люди в 90-е, когда преподаватели, месяцами не получавшие зарплату, вынуждены были идти в продавцы, а инженеры — в грузчики. Финансовые трудности и сегодня заставляют многих искать дополнительную работу. Еще бы разглядеть ее, честно оплачиваемую, среди сомнительных предложений полчищ мошенников.

Секта по объявлению



Доходы моего родственника Андрея от кризиса серьезно пострадали: предприятие, где он много лет трудился, стало выплачивать сотрудникам в качестве жалованья какие-то смешные суммы. Найти же новую достойную работу 46-летнему мужчине оказалось непросто. Вот и пришлось искать дополнительный заработок. Благо, призывы от многочисленных работодателей нынче красуются на любом сайте и на каждом уличном столбе. Казалось бы, стоит только решиться — и лишняя пара десятков тысяч в кармане.



Андрей прошерстил интернет-портал, предлагающий невероятное количество способов подработки в свободное время, и пришел в ужас от обилия незнакомых слов. «Мерчандайзер, супервайзер, промоутер — кто все эти парни? Я, похоже, отстал от жизни», — загрустил он. Увы, и прочие мало-мальски соблазнительные объявления при внимательном рассмотрении оказались «с душком».



Например, набор текстов на компьютере. Казалось бы, чего проще: сидишь себе вечерами дома, печатаешь, семья на цыпочках ходит, чтобы не мешать. Вот только все переговоры с подобными работодателями почему-то заканчивались одинаково: нужно сначала заплатить то за внесение в какую-то базу, то за диск с заказами. Работодатели, выпрашивающие деньги у будущих сотрудников, — однозначно мошенники, в наше время это известно уже практически всем.



Еще одно популярное предложение — загадочная «работа в офисе в вечернее время, без опыта, дружный коллектив». Подобными вакансиями, предлагающими график с 18 до 22 часов, кишмя кишит любая интернет-доска объявлений. Увы, Андрею так и не удалось выяснить, для чего такое количество дружных коллективов по вечерам собирается в офисах города. Секта, что ли? На всех собеседованиях предлагали заполнить анкету и, не отвечая на уточняющие вопросы, опять-таки под разными предлогами просили денег. Например, за обучение. А как-то вечером в обшарпанном полутемном кабинете очередного «работодателя» даже попытались продать «спецодежду для будущей работы». Воображение Андрея тут же нарисовало зловещий черный плащ и маску для совершения мрачных ритуалов. Он немедля ретировался.



Приятная прогулка



Андрей совсем было приуныл. Но однажды, возвращаясь с очередного собеседования, увидел на подъезде объявление: требуются распространители рекламы. За три-четыре часа ежедневной вечерней подработки обещали заплатить 20 тысяч рублей в месяц. Отправившись по указанному адресу, он остался доволен: офис выглядел обжитым, денег не просили, а симпатичные девушки-менеджеры сразу перешли к делу. Каждый день нужно проходить по определенному маршруту и оставлять на подъездах визитки компьютерного центра. Ему выдали увесистую пачку визиток, инструкцию, карту микрорайона и предложили приступить к работе немедленно, а через три дня пригласили на подписание трудового договора.



«Четыре часа для мужчины в расцвете сил — это просто приятная прогулка, — утешал себя Андрей, выйдя вечером после работы на маршрут. — И на фитнес можно не тратиться». Натянув капюшон до самых бровей — все-таки неловко перед соседями, привыкшими считать его серьезным профессионалом, он развернул полученную инструкцию.



«У вас очень важная миссия», — сообщил ему листок. Начал смену, дошел до «контрольной точки» маршрута, встретил конкурента — обо всем нужно сразу же докладывать менеджерам, причем для каждого случая свой номер телефона. Перепутал, замешкался — нарушение. Не менее строго регламентировалось засовывание визиток за домофон: поместил не той стороной или не под нужным углом — нарушение. Инструкция пугала супервайзерами, присматривающими за каждым шагом. Нервно оглянувшись, Андрей отправился по маршруту.



Три дня он мерз, настырно пробираясь по сугробам и отбиваясь от собак возле частных домов, но «важную миссию» худо-бедно выполнял. Обещанные 20 тысяч грели душу. Однажды пришлось спасаться бегством от разгневанного конкурента, а часом позже возвращаться, убирать со «своих» домов чужие визитки и заново раскладывать свои. Кстати, попавшуюся на глаза рекламу конкурирующих фирм нужно было срывать и сдавать в офис: за каждое «вражеское» объявление обещали заплатить по 30 копеек.



— Отработанные дни — это неоплачиваемая стажировка, разве вас не предупредили? — прощебетала девушка-менеджер. — А вот и договор, все честь по чести: получать будете по 500 рублей за каждый вызов мастера из домов с вашего маршрута. Что значит «а как я проверю, сколько было вызовов?». Мы сами все посчитаем. Да вы не волнуйтесь, хоть пара в неделю всегда бывает. И да, еще штрафы за каждое нарушение. Подпишите вот здесь.



За ним уже выстроилась очередь новобранцев, в основном пенсионеров и старшеклассников. Зачем им вообще платить? При таком наплыве желающих достаточно каждому три дня поработать бесплатно, чтобы реклама на наших подъездах не переводилась.



«И угораздило же влипнуть», — удивился сам себе Андрей и поехал домой. Плюнул он на эту подработку в свободное время. А через месяц, наконец, посчастливилось найти хорошую работу. Только объявления на сайтах и заборах были уже ни при чем.

Самые распространенные схемы мошенничества на рынке труда



«Вы сами влияете на свой доход»



На собеседовании работодатель расскажет о том, что в их компании ваш доход зависит только от вас. Но для того чтобы сделать первый шаг к финансовым успехам, необходимо приобрести продукцию для распространения на определенную сумму. Если денег не хватает, вам любезно предложат оформить у них же кредит, заверив, что в ближайшее время затраты окупятся сторицей.



«Тестовое задание»



Работодатель ищет удаленных специалистов для работы над крупным проектом. Чтобы проверить пригодность кандидата, ему предложат в сжатые сроки выполнить «тестовое задание», весьма сложное и объемное — разработать некий проект, написать статью. Бесплатно получив результат, мошенники испарятся. Никогда не беритесь за тестовое задание, выполнение которого займет у вас больше двух-трех часов.



«Возьмите с собой паспорт»



Если от вас на первом же собеседовании потребуют переписать все паспортные данные в анкету, то работу вы можете так и не получить, а вот оформленный на ваше имя кредит — запросто.



«Работа на дому»



Нередко встречаются предложения надомной работы по изготовлению пуговиц, сборке шариковых ручек и т. п. Людям продают некачественные материалы и запчасти для этой работы втридорога, а изготовленный товар потом не принимают по причине «несоответствия стандарту».



Будьте уверены — все эти процессы давным-давно автоматизированы и выполняются на конвейере, что стоит намного дешевле ручной сборки.



По данным интернет-портала по трудоустройству.