Крещенские морозы трещали по всей стране, но, пожалуй, именно в Бирске эти слова имеют особое значение: надо не закутывать зябко нос в кучу шарфов и нежно льнуть к батарее, а, напротив, бодро выскочить из дома, чтобы попасть если не на гала-концерт, то хотя бы на конкурсные просмотры фестиваля. Погода не подкачала, подрумянивала щеки участников творческого состязания, выпустила на улицы заводную старуху-вьюгу, своим разлохмаченным подолом театрально поднимающую на дорогах снежный туманный занавес.

Старинный, уютный городок превратился, без преувеличения, в шумную культурную столицу республики. Именно этот форум открыл марафон культурных событий нового года.



Творческое состязание проходит в Бирске вот уже в 23-й раз, что вызывает уважение. Фестиваль не стух, не превратился в некую обязаловку, которую, раз заявив, продолжают по накатанной проводить год от года, чтобы продемонстрировать свою активность и отметиться галочкой. Это объяснимо: у его истоков стояли люди неравнодушные и креативные, сразу поднявшие планку и задавшие высокий тон на десятилетия вперед. И надо сказать, их последователи дела доброго не посрамили.



Организацию, формат, программу праздника предугадать трудно. В этом году в программу введена номинация «Рэп-музыка». Если на прошлом фестивале рэперы выступили в роли Золушки, то ныне они — полноправные конкурсанты. Так как по каждой номинации, как и в прошлые годы, работало свое профессиональное жюри, что только добавляет оценкам объективности, организаторы не поленились и нашли судью-рэпера — профессионального музыканта афроамериканского происхождения Боджей Дэвида.



В отдельную номинацию были выделены «Вокальные ансамбли», как все же отдельный вид искусства. Тем более что именно от них поступило очень много заявок. Не остался в стороне и открытый в конце прошлого года уникальный культурно-образовательный центр «Умникум». Центр предоставил свои площадки для репетиций танцевальных коллективов, певцов и для джем-сейшна — креативной тусовки, во время которой музыканты по отдельности и сообща импровизируют на заданную тему.



А живые, профессиональные и яркие выступления ребят совершенно затмевали недавние новогодние потуги потускневших звезд центрального телевидения, стремящихся засветиться на всех телеканалах. Потому в этом году организаторы решились, по их словам, «пойти на жертвы» и отказаться от столичных знаменитостей. Думается, «жертв» мало кто оплакивал, а победители конкурса даже порадовались: благодаря этому призовой фонд увеличился. Гран-при, к примеру, составил 30 тыс. рублей.



Драйв фестиваля заразительно подействовал даже на суровых судей: председатель жюри в номинации «Эстрадная песня», народный артист республики Геннадий Родионов не выдержал и порадовал зрителей, исполнив «Три белых коня», «От зари до зари». А Боджей Дэвид блестяще сыграл роль Луи Армстронга, блеснув хитом «Let my people go».





Екатерина ТАРАН,

(Гран-при фестиваля) певица, студентка Института современного искусства (Москва):

— В больших городах, на масштабных конкурсах отношение к артистам совсем другое, не такое заботливое. Здесь очень тепло. И участники очень сильные, я даже не ожидала. Есть с кем посостязаться — это самое главное на таких форумах. Мне нравится, когда есть конкуренция, есть мандраж. Очень нравится и сам Бирск — красивый купеческий город.

Елена ШАРОВА.

г. Бирск

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Верь в себя!

- Группа RED HORSE народилась в Бирске около двух лет назад, — рассказывает ее лидер Марсель Сафуанов. — Состав: вокалистка Аня, с которой мы пели песни во дворе, бас-гитара, барабан и гитара. Причем бас-гитара и барабан — это, можно сказать, семейный подряд: Данил Глазырин и его папа Андрей. Название пришло не абы как, а с самыми разнообразными ассоциациями: red — красный, это цвет победы, цвет страсти и огня. А лошадь — свободолюбивое благородное животное, сильное и умное. И играем мы соответственно мощный интеллектуальный рок. Коняшка красная всегда висит у меня на гитаре как талисман.

Сам я историк по образованию и к гитаре пришел поздно — классе в 11-м, зато осознанно и сразу начал активную музыкальную жизнь. Участвовал в двух всероссийских «Студвеснах», стал финалистом форума «Селигер». Ездил соло, обрастал музыкой, текстами и наконец понял, что созрел для создания группы. Тексты приносит Аня, наигрывает основу мелодии, я делаю аранжировки. Темы у нас самые позитивные: так, первый наш альбом назывался «Верь в себя». Первая песня «Останусь» — про то, что, как бы ни было трудно, нужно оставаться самим собой и идти к своей цели.



В прошлом году мы дали больше 30 концертов, проехав по республике, для авторского рока это просто здорово. Весной выпускаем второй альбом. Вообще со своим репертуаром мы уже можем свободно дать концерт на полтора часа, держать зал без проблем. Весной планируем гастроли — уже по России.



В прошлом году мы сняли нашу первую короткометражку «Самый вкусный день» — про Бирск, про наше знаменитое «Яблоко». Его высоко оценили на республиканском фестивале любительских фильмов.



Аплодисменты!

Нынешний фестиваль собрал более 400 участников: из городов и районов республики, Москвы, Когалыма, Киева, Пермского края и Челябинской области. Гран-при фестиваля получили три участника: Екатерина Таран (Москва), группа «Инкес» (Уфа), танцевальный коллектив «Радуга» (Бирск).

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

На первом фестивале в январе 1995 года выступили 28 участников.

Средства от первых фестивалей шли на благоворительность: на нужды Свято-Никольского и Свято-Троицкого храмов, на оплату операций детям, на помощь погорельцам и строительство новой мечети, а рок-группа «ДНК» (Уфа) подарила свой приз — музыкальный центр — Бирскому детскому дому.

В 1996 году впервые прозвучала песня, написанная участниками благовещенской группы «Яна» Александром Богдановым и Владимиром Поляковым. С тех пор она стала гимном фестиваля.

В 1999 году к музыкально-песенным жанрам добавилась номинация «Хореография», которая со временем стала самой зрелищной частью.

Гостями форума были Вадим Байков, Ирина Понаровская, Ирина Салтыкова, Светлана Светикова, поп-дуэт «Карамель», группы «Стрелки», «Любовные истории», «Комбинация».

ФЕСТИВАЛЬ В ЛИЦАХ



Здесь очень тепло

Николай ХОРОШИЛОВ,

глава администрации Бирского района, председатель оргкомитета конкурса:

— Даже не верится, что вот уже в 23-й раз с этой сцены звучат слова «Здравствуйте, «Крещенские морозы». Событий-долгожителей в культурной жизни республики и даже страны немного. А наш праздник таланта, красоты и жизнелюбия живет, развивается, крепнет. Важно, что уровень мастерства участников растет. Для кого-то фестиваль — это трамплин в творческую жизнь, для других — очередная веха на пути в поисках себя.

Радик ЯФАЕВ,

начальник отдела культуры администрации Бирского района:

— Несмотря на кризисы и прочие прискорбные события, фестиваль живет. Из городского бюджета мы потратили как и в прошлом году, не очень большие деньги — около одного миллиона рублей. А долгожитель он потому, что организаторы придумывают что-то новое, привлекают все больше участников. Бирск вообще зачинатель работы по брендированию территории на республиканском уровне. Как раз с «Морозов» эта история и началась. Мы не зарабатываем на самом фестивале, но концепция «вкусного города» приносит свои плоды в виде инвестиционной привлекательности, например. Бирск это — не только «Морозы» и «Яблоки». «Доить» одно и то же сложно и неправильно, поэтому сейчас мы создали целый график мероприятий, которые сделают город событийной столицей как минимум северо-запада республики.



Мы участвовали в федеральной программе строительства центров культурного развития в малых городах России. Результатом стал наш уникальный «Умникум», соединивший культурный, образовательный аспекты и технопарк. Культура в нем завязана на высоких технологиях. В городе лет пять проходит «совсем детский» фестиваль «Винни-Пух». Школьники участвуют в форуме «Апрельские капели». А в прошлом году мы запустили фестиваль исторической реконструкции «Бирск — патриот России», на который приехали ребята из Самары, Тольятти, Оренбурга, Татарии. Сейчас продвигаем фестивали «Унесенные рэпом» и «Парк имени рока».

Альбина БЕЛЯЕВА,

студентка фармакологического колледжа:

— Я увлекаюсь танцами, участвовала и в фестивале, сначала в составе группы «Вавилон», потом Connеct. Года четыре хожу сюда уже как зритель. Нравится разнообразие коллективов, их стилей, творческих направлений. Конечно, больше люблю смотреть на выступления танцоров. Но, как мне кажется, за это время качество номеров ухудшилось в отношении синхронности и постановочной части. Быть может, дело в отсутствии хороших педагогов. Может, артисты уж очень волнуются: сама помню,

как руки-ноги тряслись на сцене.