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Крещенские морозы трещали по всей стране, но, пожалуй, именно в Бирске эти слова имеют особое значение: надо не закутывать зябко нос в кучу шарфов и нежно льнуть к батарее, а, напротив, бодро выскочить из дома, чтобы попасть если не на гала-концерт, то хотя бы на конкурсные просмотры фестиваля. Погода не подкачала, подрумянивала щеки участников творческого состязания, выпустила на улицы заводную старуху-вьюгу, своим разлохмаченным подолом театрально поднимающую на дорогах снежный туманный занавес.
Старинный, уютный городок превратился, без преувеличения, в шумную культурную столицу республики. Именно этот форум открыл марафон культурных событий нового года.
Екатерина ТАРАН,
(Гран-при фестиваля) певица, студентка Института современного искусства (Москва):
— В больших городах, на масштабных конкурсах отношение к артистам совсем другое, не такое заботливое. Здесь очень тепло. И участники очень сильные, я даже не ожидала. Есть с кем посостязаться — это самое главное на таких форумах. Мне нравится, когда есть конкуренция, есть мандраж. Очень нравится и сам Бирск — красивый купеческий город.
Елена ШАРОВА.
КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Верь в себя!
- Группа RED HORSE народилась в Бирске около двух лет назад, — рассказывает ее лидер Марсель Сафуанов. — Состав: вокалистка Аня, с которой мы пели песни во дворе, бас-гитара, барабан и гитара. Причем бас-гитара и барабан — это, можно сказать, семейный подряд: Данил Глазырин и его папа Андрей. Название пришло не абы как, а с самыми разнообразными ассоциациями: red — красный, это цвет победы, цвет страсти и огня. А лошадь — свободолюбивое благородное животное, сильное и умное. И играем мы соответственно мощный интеллектуальный рок. Коняшка красная всегда висит у меня на гитаре как талисман.
Сам я историк по образованию и к гитаре пришел поздно — классе в 11-м, зато осознанно и сразу начал активную музыкальную жизнь. Участвовал в двух всероссийских «Студвеснах», стал финалистом форума «Селигер». Ездил соло, обрастал музыкой, текстами и наконец понял, что созрел для создания группы. Тексты приносит Аня, наигрывает основу мелодии, я делаю аранжировки. Темы у нас самые позитивные: так, первый наш альбом назывался «Верь в себя». Первая песня «Останусь» — про то, что, как бы ни было трудно, нужно оставаться самим собой и идти к своей цели.
Нынешний фестиваль собрал более 400 участников: из городов и районов республики, Москвы, Когалыма, Киева, Пермского края и Челябинской области. Гран-при фестиваля получили три участника: Екатерина Таран (Москва), группа «Инкес» (Уфа), танцевальный коллектив «Радуга» (Бирск).
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
ФЕСТИВАЛЬ В ЛИЦАХ
Николай ХОРОШИЛОВ,
— Даже не верится, что вот уже в 23-й раз с этой сцены звучат слова «Здравствуйте, «Крещенские морозы». Событий-долгожителей в культурной жизни республики и даже страны немного. А наш праздник таланта, красоты и жизнелюбия живет, развивается, крепнет. Важно, что уровень мастерства участников растет. Для кого-то фестиваль — это трамплин в творческую жизнь, для других — очередная веха на пути в поисках себя.
Радик ЯФАЕВ,
— Несмотря на кризисы и прочие прискорбные события, фестиваль живет. Из городского бюджета мы потратили как и в прошлом году, не очень большие деньги — около одного миллиона рублей. А долгожитель он потому, что организаторы придумывают что-то новое, привлекают все больше участников. Бирск вообще зачинатель работы по брендированию территории на республиканском уровне. Как раз с «Морозов» эта история и началась. Мы не зарабатываем на самом фестивале, но концепция «вкусного города» приносит свои плоды в виде инвестиционной привлекательности, например. Бирск это — не только «Морозы» и «Яблоки». «Доить» одно и то же сложно и неправильно, поэтому сейчас мы создали целый график мероприятий, которые сделают город событийной столицей как минимум северо-запада республики.
Альбина БЕЛЯЕВА,
— Я увлекаюсь танцами, участвовала и в фестивале, сначала в составе группы «Вавилон», потом Connеct. Года четыре хожу сюда уже как зритель. Нравится разнообразие коллективов, их стилей, творческих направлений. Конечно, больше люблю смотреть на выступления танцоров. Но, как мне кажется, за это время качество номеров ухудшилось в отношении синхронности и постановочной части. Быть может, дело в отсутствии хороших педагогов. Может, артисты уж очень волнуются: сама помню,
Опубликовано: 26.01.17 (10:27) г. Бирск
Статьи рубрики Культура
Крещенские морозы трещали по всей стране, но, пожалуй, именно в Бирске эти слова имеют особое значение: надо не закутывать зябко нос в кучу шарфов и нежно льнуть к батарее, а, напротив, бодро выскочить из дома, чтобы попасть если не на гала-концерт, то хотя бы на конкурсные просмотры фестиваля. Погода не подкачала, подрумянивала щеки участников творческого состязания, выпустила на улицы заводную старуху-вьюгу, своим разлохмаченным подолом театрально поднимающую на дорогах снежный туманный занавес.
Старинный, уютный городок превратился, без преувеличения, в шумную культурную столицу республики. Именно этот форум открыл марафон культурных событий нового года.
Екатерина ТАРАН,
(Гран-при фестиваля) певица, студентка Института современного искусства (Москва):
— В больших городах, на масштабных конкурсах отношение к артистам совсем другое, не такое заботливое. Здесь очень тепло. И участники очень сильные, я даже не ожидала. Есть с кем посостязаться — это самое главное на таких форумах. Мне нравится, когда есть конкуренция, есть мандраж. Очень нравится и сам Бирск — красивый купеческий город.
Елена ШАРОВА.
КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Верь в себя!
- Группа RED HORSE народилась в Бирске около двух лет назад, — рассказывает ее лидер Марсель Сафуанов. — Состав: вокалистка Аня, с которой мы пели песни во дворе, бас-гитара, барабан и гитара. Причем бас-гитара и барабан — это, можно сказать, семейный подряд: Данил Глазырин и его папа Андрей. Название пришло не абы как, а с самыми разнообразными ассоциациями: red — красный, это цвет победы, цвет страсти и огня. А лошадь — свободолюбивое благородное животное, сильное и умное. И играем мы соответственно мощный интеллектуальный рок. Коняшка красная всегда висит у меня на гитаре как талисман.
Сам я историк по образованию и к гитаре пришел поздно — классе в 11-м, зато осознанно и сразу начал активную музыкальную жизнь. Участвовал в двух всероссийских «Студвеснах», стал финалистом форума «Селигер». Ездил соло, обрастал музыкой, текстами и наконец понял, что созрел для создания группы. Тексты приносит Аня, наигрывает основу мелодии, я делаю аранжировки. Темы у нас самые позитивные: так, первый наш альбом назывался «Верь в себя». Первая песня «Останусь» — про то, что, как бы ни было трудно, нужно оставаться самим собой и идти к своей цели.
Нынешний фестиваль собрал более 400 участников: из городов и районов республики, Москвы, Когалыма, Киева, Пермского края и Челябинской области. Гран-при фестиваля получили три участника: Екатерина Таран (Москва), группа «Инкес» (Уфа), танцевальный коллектив «Радуга» (Бирск).
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
ФЕСТИВАЛЬ В ЛИЦАХ
Николай ХОРОШИЛОВ,
— Даже не верится, что вот уже в 23-й раз с этой сцены звучат слова «Здравствуйте, «Крещенские морозы». Событий-долгожителей в культурной жизни республики и даже страны немного. А наш праздник таланта, красоты и жизнелюбия живет, развивается, крепнет. Важно, что уровень мастерства участников растет. Для кого-то фестиваль — это трамплин в творческую жизнь, для других — очередная веха на пути в поисках себя.
Радик ЯФАЕВ,
— Несмотря на кризисы и прочие прискорбные события, фестиваль живет. Из городского бюджета мы потратили как и в прошлом году, не очень большие деньги — около одного миллиона рублей. А долгожитель он потому, что организаторы придумывают что-то новое, привлекают все больше участников. Бирск вообще зачинатель работы по брендированию территории на республиканском уровне. Как раз с «Морозов» эта история и началась. Мы не зарабатываем на самом фестивале, но концепция «вкусного города» приносит свои плоды в виде инвестиционной привлекательности, например. Бирск это — не только «Морозы» и «Яблоки». «Доить» одно и то же сложно и неправильно, поэтому сейчас мы создали целый график мероприятий, которые сделают город событийной столицей как минимум северо-запада республики.
Альбина БЕЛЯЕВА,
— Я увлекаюсь танцами, участвовала и в фестивале, сначала в составе группы «Вавилон», потом Connеct. Года четыре хожу сюда уже как зритель. Нравится разнообразие коллективов, их стилей, творческих направлений. Конечно, больше люблю смотреть на выступления танцоров. Но, как мне кажется, за это время качество номеров ухудшилось в отношении синхронности и постановочной части. Быть может, дело в отсутствии хороших педагогов. Может, артисты уж очень волнуются: сама помню,
Опубликовано: 26.01.17 (10:27) г. Бирск
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AHOHC
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Ку 2017-01-26 23:42:08
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северянин 2017-01-26 11:41:49
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андрей ничков 2017-01-26 11:38:44
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наблюдатель 2017-01-26 09:20:55
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прохожий 2017-01-22 20:23:24
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Ассаби 2017-01-19 15:24:07
Благородных оленей в Башкирии станет больше
Иван 2017-01-19 11:02:22
«Ит Фест», «Хет Маркет» и другая безвкусица (Cоциум) 13.01.17 (11:11)
Асаба 2017-01-19 08:46:00
Благородных оленей в Башкирии станет больше
Дина 2017-01-18 11:40:44