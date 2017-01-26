Выходить из штопора кандидат в космонавты учился на земле. С детства

Стать космонавтом ему помешали врачи. Они отсеивали претендентов одного за другим. И на последнем этапе, когда со всеми заданиями в отряде космонавтов он справился и уже готовился к сдаче экзаменов, врачи нашли какой-то только им ведомый микроскопический изъян.



В отряде остались 12 счастливчиков. А космос на расстоянии вытянутой руки увидели только трое. Сказав последнее «прощай» мечтам, Зуфар Габдуллин отправился продолжать службу.

Ушёл в подполье



Зуфару не исполнилось и семи лет, когда он угодил в колонию.



В войну лиха хлебнули все, а их семья бедовала пуще многих: дом сгорел, глава семейства пропал без вести. Позже в архивах нашлись документы, выяснилось, что отец, командир взвода дивизионной разведки, погиб под Сталинградом, форсируя Волгу.



Семья ютилась в бане — Зуфар с сестрой и мама с ослепшей свекровью. Единственной кормилицей была мама. Да только много ли в колхозе заработаешь? Председатель колхоза прямиком заявил вдове: можно. И стал набиваться в кавалеры.



Завидев однажды у калитки тарантас ненавистного ухажера, Зуфар схватил отцовское ружье и, не раздумывая, жахнул по колесу повозки. Жеребец рванул с места так, что из тарантаса кулем вывалился начальник всея деревни. При падении он сломал руку. А пацану, своему обидчику, решил сломать судьбу.



Добиться этого было несложно. Колония жила по первобытным законам: верховодили сила и наглость. Самый младший по возрасту, Зуфар не мог похвастать ни одним из этих качеств. И через восемь месяцев обид и унижений пустился в бега.



Каким-то чудом ему удалось добраться до соседней деревни, где жил его дядя, брат матери. Он и приютил бедового племянника. Зуфар, как партизан, отмахав по ночному лесу семь километров, время от времени наведывался в родной дом, а спозаранку, таясь от односельчан, бежал к ближайшей опушке, чтобы скрыться в густых зарослях, как дикий зверек.



Жизнь в подполье закончилась ранней весной. Отправившись на очередную побывку, он приметил стаю собак посреди леса. «Что они тут делают?» — едва промелькнул в голове недоуменный вопрос, как кипятком ошпарила догадка: волки!



Ближайшая лесина в ту же минуту стала его убежищем. Волки почему-то не обращали на него никакого внимания. И тут на просеке показалась лошадь с возницей в санях. Пройдя с десяток метров, лошадь вдруг встревоженно заржала и припустилась в обратную сторону. Мужичонка от неожиданности вывалился из саней, матерясь и барахтаясь в сугробе. Приподнявшись на карачки, изумленно повертел головой. Заметив волков, на секунду оцепенел. Но быстро нашелся: нашарил выпавший из саней топор, вскочил на ноги и дико заорал — то ли от страха, то ли тщась напугать стаю. Хищники неторопливо потрусили в чащу.



Зуфар кубарем скатился с дерева.



— Возьми меня с собой, — закричал он мужику, в котором признал заведующего фермой.



— Ты откуда здесь взялся? — удивился тот. Поразмыслив с минуту, заключил: — Выпустили, значит, домой вертаешься.



За пятёрку — два беляша



Зуфару в родной деревне покровительствовать было некому. В школе засомневались, что он осилил программу за первый класс, и заставили заново изучать азбуку. Так нечаянно он стал отличником, вошел в образ и получил в конце концов блестящий аттестат. Открыл в себе тягу к точным наукам. Контрольных по математике ждал, как манны небесной. Ну, не манны, так пирожков — это точно!



Отец одного из одноклассников слыл человеком жуликоватым, и потому семья не бедствовала. Пройдоха сумел даже лошадью обзавестись — неслыханная по тем послевоенным годам роскошь. Только с сынком осечка вышла. Зуфар, видя, что у соседа по парте трудно с учебой, решил протянуть руку помощи: стал за него задачки решать. Учительница после каждой контрольной диву давалась: выйдет парень к доске — ни уха ни рыла не смыслит, а письменные задания щелкает, как орехи. Митрофанушка радостно бежал домой, восхищал успехами родителей. Суфлер сладострастно впивался зубами в пирожок, заработанный по твердой таксе — по два беляша за пятерку.



Математичка, суровая атеистка, в мистические фокусы не верила. Поэтому автор подметных работ недолго наслаждался кулинарными изысками маменьки одноклассника. Однажды тайное стало явным.



— Что ты творишь?! — сорвалась на визг училка. — Он же дураком останется...

В порыве гнева она огрела Зуфара толстенной деревянной линейкой по голове. «Это его беда, а у меня — своя: кушать хочется», — едва не выпалил в сердцах мальчишка.



На математичку зла не таил. Она переживала даже за самого распоследнего обормота: за двойки оставляла после уроков, заново объясняла тему, решала задачи и не отпускала из класса, не удостоверившись, что материал усвоен. Теперь таких учителей днем с огнем не сыщешь.



Этот эпизод стал единственным недоразумением, случившимся с ним в школе. Он был авторитетным учеником: возглавлял учком и школьную производственную бригаду, которая гремела на всю округу. Зуфара за агрономические рекорды делегировали на республиканский слет. Толкового парня приметило и руководство колхоза — на смену незадачливому Дон Жуану уже пришел новый человек. Правда, с жертвой огнестрельного предупреждения встреча все же состоялась. Нужен был лес для дома — не век же в бане куковать. Председатель колхоза, перед которым заискивала вся деревня, никак не ожидал увидеть бедового пацаненка в кабинете. Выслушав просьбу, криво усмехнулся, но, решив не связываться с оторвой, документ на рубку леса выдал. На целых два кубометра. На делянке, где даже дрова заготавливать считалось зазорно: сплошь тщедушный корявый сухостой да гнилье.



Закончив восьмой класс, Зуфар начал поднимать сруб. Дом тот, кстати, до сих пор стоит. Вот только крыша из добротной кровли слажена не им — его ждали иные высоты.



Остров наваждения



Конкурс в Балашовское военное авиационное училище выдался умопомрачительным — 17 человек на место. Но отступать было некуда: учебу в Челябинском сельхозинституте пришлось оставить из-за жалкой стипендии, которой хронически не хватало.



В авиаторы кого попало не брали. Врачи зверствовали: едва неладное заподозрят — без разговоров от ворот поворот. После такого фильтра осталось уже пять человек на место. Математика окончательно урезала ряды покорителей неба. Но даже те, кто теоремы одолел и с задачами справился, тоже рано торжествовали: впереди ожидал психологический тест. Многие резались на мрачном испытании — на парня падала огромная стена. Ребята пригибались, втягивали голову в плечи. Зуфар прикинул: «Что-то из этого помещения ни одного трупа до сих пор не выносили. Разыгрывают!»



Курсант Габдуллин учился истово: трижды становился стипендиатом имени Фрунзе, стремительно вырос до звания старшины. Из стипендии в сумасшедшие, по деревенским меркам, 90 рублей пятьдесят ежемесячно отправлял маме.



Красный диплом дал право выбора места службы. Зуфару очень хотелось воочию увидеть, как «утро красит нежным светом стены древнего Кремля». Но московский адрес его войсковой части оказался заманухой: служить отправили на остров Возрождения в Аральском море. Об этом периоде своей жизни он предпочитает не распространяться — табу. Его право. Только чем там занимались ученые министерства обороны СССР — секрет полишинеля. Казахские телевизионщики выдали не один видеосюжет, связанный с проводившимися на острове испытаниями биологического оружия.



Впрочем, у свежеиспеченного лейтенанта были и другие цели, кроме боевых и учебных вылетов. Заочно поступил в Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина, один за другим освоил 28 типов самолетов и вертолетов.



Огнетушитель для генерала



А потом была Караганда. Семье начальника передового поискового командного пункта выделили жилье в одном подъезде с квартирой первого секретаря обкома партии. Столь трогательная забота объяснялась связью Габдуллина с программой освоения космоса.



Самого полковника больше заботила оценка непосредственных руководителей. Однажды в Караганду с инспекцией прибыл командующий округом генерал-полковник Дмитрий Язов, будущий министр обороны СССР. В соседней части он приказал снять со щита огнетушитель и проверить его исправность. Огнетушитель оказался пустой «консервной банкой». И второй, и третий, и десятый по счету были мертвы. Язов побагровел от досады.



— Что это такое?! — гремел командующий, сверля глазами огромный, как дирижабль, живот командира части. — Будешь круглосуточно на посту, пока огнетушители не зарядят.



В прескверном настроении генерал-полковник приехал к вертолетчикам-поисковикам.



— У этого Габдуллина, — раздраженно проворчал он, — похоже, тоже нет ни одного исправного огнетушителя.



— Никак нет, товарищ командующий,— возразил начальник поисковиков,— лично все проверял.



Не ожидавший такой прыти, Язов тут же приказал одному из техников принести огнетушитель.



— Направь струю на меня. Туши!



Офицер, растерявшись, замешкался.



— Слышал приказ? — рявкнул Язов.



Огнетушитель шмякнулся оземь. Шипя, из сопла вырвалось белое облако, в котором по колено исчез командующий. Свита оцепенела.



— А еще говорят, где начинается авиация, там кончается порядок, — как ни в чем не бывало произнес Дмитрий Язов. — Врут! Габдуллин, у тебя все огнетушители исправны? Проверять будем?



— Как прикажете. Но я лично проверял. На каждом — моя подпись.



— Ну, верю, верю. Мы у тебя проведем сборы по службе войск. Готовься.



На сборы на три дня приехали офицеры со всего военного округа. Прошли они как по писаному. Язову это понравилось, и пока не перевели генерала в Москву, он регулярно посещал приглянувшуюся часть.



ЧП союзного масштаба



Зима в ноябре вовсю пировала на просторах Сибири, в хмельном буйстве хороня под снегом все, что было доступно взору. С каждым днем таяли шансы поисковиков найти контейнер космического спутника. За три месяца они «прощупали» арктическую пустыню, тайгу и отроги Станового хребта. Капсула с ценнейшей информацией, добытой на орбите, словно растворилась на безбрежных якутских просторах.



После очередных докладов подчиненных лицо начальника Управления авиационной поисково-спасательной службы при Минобороны СССР все больше наливалось свинцом. Генерал-лейтенант давно забыл об отдыхе и сне. Угроза неминуемого ЧП ощущалась физически, как гайморит у «зеленого» солдатика, продрогшего на посту в промозглый предзимник.



Час икс приближался неумолимо: генералу сообщили, что через неделю его приглашают с докладом на госкомиссию. О чем докладывать? Расписаться в несостоятельности своих подчиненных? Что, спросят, у вас не нашлось хотя бы одного достойного профессионала, сумевшего выполнить задачу государственной важности?



Генерал приказал немедленно соединить с командиром воинской части в Караганде. Прервав на полуслове доклад полковника Габдуллина, он почти по-отечески сказал:



— Зуфар, ты удачливый, возьмись за поиск объекта. Понимаю, что это не твоя зона ответственности, но попробуй рискни. Считай, мандат генштаба у тебя на руках. К поиску, если сочтешь нужным, можешь привлечь кого угодно.



Нюрин схрон



Три вертолета с поисковиками на борту за сутки перебрались из Казахстана в Якутию. Летчики на одном дыхании одолели 3,8 тысячи километров.



Полковник рассчитывал только на своих подчиненных, никого привлекать не стал. Получив документацию за все месяцы бесплодных поисков, они стали заново изучать метеоусловия при спуске контейнера с орбиты, данные ПВО, баллистические характеристики и еще пару десятков всевозможных данных. Электронно-вычислительная машина Минск-31, которая конкурировала по занимаемой площади с иной «хрущевкой», казалось, вот-вот задымится, «переваривая» неисчислимые вводные и выдавая сотни вариантов расчетов.



Изможденные офицеры на вторые сутки беспрерывных бдений, попытались разжалобить командира: неплохо бы, дескать, и прикорнуть пару часов.



— Отставить! — отрезал Габдуллин. — Работаем, пока не будет готов оперативный расчет управления поиском.



Считали и снова пересчитывали. Не могли поверить: по всем данным выходило, что капсула спикировала неподалеку от Нюры — так по-семейному ласково жители Нерюнгри именуют свой город.



Поисковики разделились на три группы, наметили наиболее вероятную точку (квадрат 50 на 50 километров). Вертолеты взмыли в воздух. Кружили час, второй. Офицеры до рези в глазах всматривались в снежное покрывало, словно усеянное серебряными стразами.



— Командир, — вдруг буднично обратился к Зуфару Габдуллину бортинженер, — что-то оранжевое полощется на ветру.



Приземлились — и на мгновение онемели от радости: вот он, контейнер-невидимка! Изрядно припорошен снегом, только кусок яркого сигнального полотнища еще не обволокло сугробом. Погрузив драгоценный груз в вертолет, Габуллин предупредил все экипажи: ни слова о находке. Убежден был: на «чужой» территории лучше перестраховаться — не ровен час, налетят коршуны в лампасах, наложат лапу на добычу в погоне за звездочками да медалями, доказывай потом, что ты не верблюд. Экипажи вертолетов получили команду срочно вылетать в Свердловск. Лишь в аэропорту Кольцово Габдуллин созвонился со своим непосредственным начальником:



— Сергей Иванович, ваше задание выполнил. Через пару часов буду в Москве с грузом.



Герой Советского Союза генерал-лейтенант Сергей Мосиенко расстрогался чуть не до слез:



— Зуфар, ты меня от позора спас...



Генерал построил офицеров управления.



— Поставил Габдуллину задачу — и он выполнил ее за три дня. А генералу Суботину трех месяцев было недостаточно. Сейчас выйдет Габдуллин и расскажет, как это ему в чужой зоне удалось решить неразрешимую загадку. Я его беру к себе заместителем, — заявил начальник управления.



Шеренга офицеров была ошеломлена сообщением: все знали, что в Сибирском военном округе прорву времени бьются над головоломкой, а ее вдруг волшебным образом решил никому неизвестный полковник.



Гадкий штабной утёнок



Объявить Габдуллина своим заместителем генерал поторопился. Легендарный ас Великой Отечественной войны, от самолета которого шарахались тузы фашистского люфтваффе, в подковерной борьбе был не искушен, а у кандидата на увольнение в запас оказалась мохнатая рука не только в минобороне, но и в ЦК партии — они отстояли своего человечка. Но и Мосиенко не отвернулся от протеже.



— Переезжай в Москву, — предложил он Габдуллину. — Есть вакансия начальника дежурной смены центрального оперативного пункта. Года через два-три, глядишь, все образуется.



Служба в столице особой радости не принесла. Он прослыл гадким утенком среди штабистов. В кого ни ткни пальцем, угодишь в отпрыска генерала или партийного босса. «Паркетные» офицеры до самой выслуги протирали штаны, так и не испробовав настоящей «солдатской каши». Всю серьезную работу за них выполняли «чернорабочие», переведенные в столицу из действующих частей.



Пригляделся Габдуллин к великовозрастным лоботрясам и подготовил рапорт о сокращении личного состава на 10 процентов. Для начала. А ему по-дружески советуют:



— Не трогай ты это осиное гнездо, сожрут они тебя.



Однажды схлестнулся с серьезными чинами из штаба ВВС. Военные бились над задачей снижения веса спускаемых космических аппаратов. Когда дошла очередь до Габдуллина, он предложил убрать радиомаяки пяти частотных диапазонов, начиная с метрового и кончая дециметровыми волнами. Одного не учел в порыве новаторства: радиомаяки каждого диапазона опекала целая служба, возглавляемая старшим офицером, которые могли лишиться должности. Они так и заявили:



— Нас куда денете? Что мы будем наблюдать?



— А что вы сейчас наблюдаете? Припомните хотя бы один случай за пять лет, когда вы помогли в поиске спускаемых аппаратов,— спросил своих оппонентов Зуфар Габдуллин.



Все разом замолчали. Крыть оказалось нечем. Козыри были у тех, кто дальнейшее развитие системы поисков связывал с ГЛОНАСС.



Генные принципы



Выйдя на пенсию, Зуфар Габдуллин испробовал себя в роли банкира. И вроде все «срасталось». Но однажды компаньон сообщил, что серьезные люди готовы перечислить умопомрачительную сумму, а за обналичку хотят получить всего десять процентов. «Остальное наше. Заживем!»



Поразмыслив, Зуфар не согласился: «Так не бывает. За оставшейся частью придут. Не сегодня так завтра. Или через год. Я в такие игры не играю». И вышел из состава учредителей. Спустя несколько лет узнал: компаньонов нет в живых.



Большой город, когда человек не у дел, начинает изводить равнодушием, осознанием бесцельности, ненужности. Он убежал от этой душевной пустоты в суетном переполненном чужими людьми мегаполисе. Переехал в Менеузтамак, в село, где родился. Даже успел здесь председателем сельсовета поработать. Это вроде в прошлом, а забот все равно не убавилось — занимается пчеловодством и выращиванием лечебных трав, пишет картины и стихи, составляет исторический справочник Менеузтамака. А нынешней осенью сельчане избрали его депутатом райсовета.



Скучает ли по Москве? Смеется: только по москвичкам — внучке с дочерью. Дочь — его особая гордость.



— Вроде пошла по тропе, протоптанной мамой, — стала врачом, а характером — вылитая я, — говорит Зуфар. — Не только потому, что к авиации прикипела, — она и летчик, и парашютистка в свободное время. Принципиальная очень, фальши не сносит. Два года ее докторская диссертация гуляет по кабинетам околонаучной бюрократии. Открыто уже намекали: возьми в соавторы изобретения хорошего человека — и все проблемы будут сняты. А она ни в какую!



Что тут скажешь? Хорошие гены передались по наследству. Только состоявшиеся люди могут позволить себе иметь принципы.