Нефтекамск — город читающий. Убеждаешься в этом сразу, как только входишь в здешний Библиоцентр. Едва закончилась экскурсия для учеников младших классов, как холл заполнили воспитанники детского реабилитационного центра. Поручив их своим сотрудникам, Зухра Ганиева приглашает в свой кабинет.

Учитель, менеджер, журналист



— Я не библиотекарь, — неожиданно начинает она. — Специалист по связям с общественностью — так называется моя должность. Разрабатываю различные проекты и акции, поддерживаю связь со СМИ, встречаюсь со спонсорами, приглашаю к сотрудничеству партнеров различного уровня — от городской администрации до бизнесменов. Поэтому, когда предложили участвовать в республиканском конкурсе, долго сомневалась. Но в администрации города меня поддержали. На состязание я повезла фильм о том, как проходил городской конкурс видеороликов, посвященный Году кино. Участвовало в нем более двух тысяч школьников и педагогов. Ежедневно по местному телевидению транслировали ролики с участием известных в Нефтекамске людей, медийных лиц. В обсуждении работ принимал участие весь город. Поэтому считаю, что Гран-при, врученный мне в номинации «Снимается кино», мы завоевали вместе.



Филолог по образованию, она 14 лет проработала в школе. Потом, когда семья перебралась из Николо-Березовки в Нефтекамск, была менеджером в крупной фирме. А весь город знает ее как ведущую эфира, журналиста местного телевидения.



Как уловить спонсора



— Когда пригласили в центральную библиотеку, долго не раздумывала, — продолжает Зухра Ганиева. — Помогли навыки, полученные ранее. Сейчас много говорят о том, что книгу теснит интернет. Я не согласна, «живое» чтение ничто не заменит. Но молодежь надо заинтересовать. А чем?



Во-первых, предоставить возможность для самовыражения в привлекательном формате. Во-вторых, стимулировать интерес хорошими призами. А еще пригласить в качестве соорганизатора Управление образования — чтобы мероприятие приобрело масштабный характер.



Самая ответственная часть — привлечение спонсоров: они ж привыкли к постоянному попрошайничеству со стороны различных бюджетных учреждений, физических лиц. Тут важно предлагать сотрудничество, убедить спонсора в том, что проект выгоден ему же.



Так я обратилась к бизнесмену и депутату горсовета в одном лице — честолюбивому молодому человеку, интеллектуалу, коллекционеру, меценату. Пригласила его в Библиоцентр, сделала обзорную экскурсию, рассказала о видеопроекте, принять участие в котором могут известные люди города. Когда предполагаемый спонсор узнал о возможности запуска проекта только при наличии хорошего призового фонда, с легкостью предложил помощь.



Читать — модно!



В 2015 году весь учебный год шел конкурс «Читать классику классно и модно». Первая четверть была посвящена творчеству Есенина. Его стихи читали сольно и хором, в том числе на национальных языках, пели романсы, даже рэп исполняли. Во второй четверти конкурсантам было предложено проявить себя в знании жизни и творчества Мустая Карима. Третью посвятили экранизации литературной классики, четвертую — Великой Победе. За призы боролись все образовательные учреждения города. Надо сказать, бороться было за что: состязание поддержали многие меценаты.



Здесь необходимо уточнить: одним из них был супруг нашей героини, известный в городе бизнесмен и, конечно, поклонник литературы. Того же Акунина читали вместе, дома — своя библиотека, подобранная со вкусом и учетом интересов каждого. Жаль вот только, не оценил пока супруг любимого Зухрой Булгакова, заветный ее роман «Мастер и Маргарита», который она может цитировать страницами. Ничего, все еще впереди. Чтение — главное увлечение в семье. Шестилетний Таир «Колобков» да «Красных Шапочек» уже перерос. А дочь Камила мамину стезю выбрала, учится на филолога.



...В зале библиотеки царило оживление. В самом разгаре конкурс «Что внутри?». Суть в том, что по нескольким цитатам нужно узнать, какая книга завернута в бумагу. Что и говорить, привлекательный, интригующий формат.