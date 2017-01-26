- Существуют так называемые прибрежные защитные полосы, которые не дают рекам обмелеть — вблизи них запрещена вспашка земель, выпас скота. У нас, куда ни глянь, и животным вольготно, и нуворишам ничто не мешает возводить хоромы у самой кромки озер и рек. Когда возьмутся за наведение порядка?



Максим Копылов.

г. Уфа.



— В республике продолжаются работы по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов. На Павловском водохранилище эта работа завершена. Нынче весь комплекс мероприятий будет выполнен по рекам Белая, Уфа, Дема. Там должен быть специальный режим хозяйственной и иной деятельности, связанной с ограничением строительных работ, передвижением автотранспорта, запретом вспашки прибрежных защитных полос. Это позволит предотвратить загрязнение, засорение и истощение поверхностных вод, сохранить среду обитания животного и растительного мира.



КСТАТИ

На территориях водоохранных зон запрещены:





— движение и стоянка транспортных средств, за исключением участков с твердым покрытием;

— сброс сточных, в том числе дренажных вод;

— разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.





Кроме того, в прибрежных защитных полосах водных объектов нельзя пахать землю, размещать отвалы размываемых грунтов и пасти скот.