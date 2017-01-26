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НОВОСТИ
26.01.17 12:58
Башкирские баскетболисты Кристина Ямалиева и Андрей Левчук примут участие в Матче звёзд АСБ
25.01.17 16:58
Башкирия и руководство Куйбышевской железной дороги подписали соглашение о сотрудничестве
25.01.17 12:01
В Уфе директор института не заплатил трём сотрудникам 92 тысячи зарплаты, имея на счету шесть миллионов
25.01.17 11:26
Башкирские паралимпийцы стали призёрами чемпионата России по лыжным гонкам и биатлону
25.01.17 11:08
В Уфе после смерти 12-летней девочки началась доследственная проверка одной из больниц
25.01.17 10:57
Башкирская сноубордистка Елизавета Салихова стала серебряным призёром чемпионата страны
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- Правда ли, что в стенах аграрного университета все желающие могут научиться делать сыры? И где они применяют полученные знания?
Опубликовано: 26.01.17 (10:27) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Вопрос эксперту
- Правда ли, что в стенах аграрного университета все желающие могут научиться делать сыры? И где они применяют полученные знания?
Опубликовано: 26.01.17 (10:27) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Вопрос эксперту
В Башкирии учеников на автобусе развозил водитель, лишённый прав
Ку 2017-01-26 23:42:08
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
наблюдатель 2017-01-26 17:01:05
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
наблюдатель 2017-01-26 16:47:10
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
северянин 2017-01-26 11:41:49
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
андрей ничков 2017-01-26 11:38:44
Трагедия власти и власть трагедии (Культура) 01.12.16 (10:50)
Дора, Уфа 2017-01-26 11:18:32
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
наблюдатель 2017-01-26 09:20:55
Подсчитали — призадумались (Экономика) 20.01.17 (11:02)
прохожий 2017-01-22 20:23:24
Твёрдые бытовые доходы (Cоциум) 19.01.17 (10:27)
Ассаби 2017-01-19 15:24:07
Благородных оленей в Башкирии станет больше
Иван 2017-01-19 11:02:22
«Ит Фест», «Хет Маркет» и другая безвкусица (Cоциум) 13.01.17 (11:11)
Асаба 2017-01-19 08:46:00
Благородных оленей в Башкирии станет больше
Дина 2017-01-18 11:40:44
Рустэм Хамитов: «Шульган-Таш» - наше всё. Других таких точек нет
прохожий 2017-01-13 09:29:30
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Ильгиз 2017-01-10 23:20:53
В Башкирии ребёнок погиб после катания на горке
Татьяна 2017-01-08 21:31:14
Миллион кубометров снега вывезли из Уфы с начала зимы
Гость 2017-01-08 12:54:01
Миллион кубометров снега вывезли из Уфы с начала зимы
Васятка 2017-01-08 11:13:01
НОВОСТИ
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AHOHC
AHOHC
В Башкирии учеников на автобусе развозил водитель, лишённый прав
Ку 2017-01-26 23:42:08
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
наблюдатель 2017-01-26 17:01:05
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
наблюдатель 2017-01-26 16:47:10
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
северянин 2017-01-26 11:41:49
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
андрей ничков 2017-01-26 11:38:44
Трагедия власти и власть трагедии (Культура) 01.12.16 (10:50)
Дора, Уфа 2017-01-26 11:18:32
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
наблюдатель 2017-01-26 09:20:55
Подсчитали — призадумались (Экономика) 20.01.17 (11:02)
прохожий 2017-01-22 20:23:24
Твёрдые бытовые доходы (Cоциум) 19.01.17 (10:27)
Ассаби 2017-01-19 15:24:07
Благородных оленей в Башкирии станет больше
Иван 2017-01-19 11:02:22
«Ит Фест», «Хет Маркет» и другая безвкусица (Cоциум) 13.01.17 (11:11)
Асаба 2017-01-19 08:46:00
Благородных оленей в Башкирии станет больше
Дина 2017-01-18 11:40:44