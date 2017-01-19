На войне он носил у сердца гранату — чтобы не попасть в плен

К приходу журналиста у жителя Уфы Ильгизара Гарифовича Хайрова все готово: книга о боевом пути родного танкового корпуса, газетные вырезки и, конечно, фотографии.

Брат на брата, брат за брата



— …Вот, видите? Наша семья. Мы в Татарстане жили, в деревне Новый Иштеряк (сейчас это Лениногорский район). Вот отец Гариф Хаерович, участник Первой мировой. Попал под хлорную атаку немцев, потерял обоняние, но выжил. После революции поддержал советскую власть, стал учителем в соседней деревне Сугушла.



В 1920 году в наших местах началось антисоветское восстание. Вожаки восставших приходят к отцу и говорят: «Все, теперь будешь не учителем, а муллой». Он ни в какую. Дают сутки на размышление: «Не согласишься — расстреляем».



— Стать муллой… Отец знал Коран?



— Да. Его отец, мой дедушка, рано умер. Вот папу (шестилетнего мальчика тогда) и отдали местному мулле на воспитание. Приходилось и готовить, и за скотиной присматривать. Ну и грамоте обучился: мулла его в медресе устроил.



Ну вот, расстрел ему грозит. Но хозяйка дома, где он квартировал, Фахира-апа, спрятала его в погребе. Приходят мятежники. «Сбежал», — говорит.



А потом появился папин старший брат Ахтям-бабай. Он был за восставших.



— Да, прямо как у Шолохова в «Донских рассказах». Брат на брата…



— Ну, тут по-другому. Ахтям-бабай переодел брата в женскую одежду, закрыл лицо и вывез к себе в деревню, в Каркали, под видом родственницы. Постовым не дал посмотреть под платок: она, мол, религиозная, заглядывать грех…



— Спас?



— Да. Вот только отец в погребе замерз сильно и мучился потом: чирьи пошли.



— А что с дядей стало, когда восстание подавили? Зачли спасение учителя?



— Зачли, не зачли… Судили. Дали года четыре.



— А в 1937-м это ему не аукнулось?



— А он вовремя уехал. В Донбасс на заработки. Вернулся незадолго до войны. Его не тро­нули.



Николай II добрый



— …А вот фотография мамы, Харвии Мухаметзяновны. Она дочь царского солдата, который 10 лет прослужил у Николая II в охране. Вернулся после службы, до революции еще, и получил земельный надел, построил дом, завел хозяйство. Потом вокруг образовалось село Тукмак.



Когда папа посватался, Мухаметзян-бабай отказал: «У него же нет ничего!» Но бабушка Гайша уговорила мужа: «Гариф и грамотный, и поет хорошо, и люди его уважают…» (Действительно уважали за грамотность, приходили продиктовать письмо или просто посоветоваться).



В общем, поженились. Жили душа в душу. Четверых сыновей вырастили, я старший, 1924 года рождения.



Помню, мы, пацаны, из школы приходим и давай пересказывать, что на уроках услышали: «Царь такой-сякой, кровавый, народ обижал…» А Мухаметзян-бабай: «Цыц! Вы же его не знаете! А я его видел, он добрый был… Проходит — честь часовому отдает. А в праздничные дни каждому, кого встретит, по рублю дарит…»



«Ну, сынок, готовься»



— А это что за снимок трех мальчишек? В середине это вы?



— Я. В июне 41-го. По бокам — мои друзья, оба Исмагилы. Слева Нуриев, он уцелел на войне. Справа Валеев — погиб. 22 июня нас отправили в Донбасс на учебу.



— В первый день войны???



— Давай по порядку…



До четвертого класса я учился в своей деревне Новый Иштеряк, где папа был учителем.



— Это сложнее, когда отец — учитель?



— Конечно. Контроля больше. Кто-то балуется, вертится… Он подойдет — шлеп меня линейкой по плечу: «Не вертись!». Потом ему легче наказать и настоящего виновника.



В 36-м году он меня отправил в село Старый Кувак (25 километров от дома). Опять в четвертый класс. Но в русскую школу!



— Понимал, что вам понадобится русский язык?



— Да. Ох, натерпелся я… Один татарин в классе. Представь себе мое положение! Как меня дразнили — Гололобый, Бритый, Мосол, Кумган… Ха-ха-ха…



Приехал папа навестить. Я со слезами: «Забери меня домой! Тут дразнят Кумганом… Мослом…» Он обнял меня и говорит: «Смотрю я на тебя, сынок… Ты не похож ни на мосол, ни на кумган. Подружись с ребятами — у тебя все наладится».



И действительно наладилось. Во время одной стычки за меня вдруг заступились двое, Петя Лапицкий и Ваня Осипов. Мы подружились, стали вместе играть, бегать на речку. Или пойдем на рынок — они мне подсказывают русские слова: «Это дрова… Это сено… А вон мясо…»



Восьмой класс я окончил в средней школе в Шугурове — папа туда меня перевел вместе с братом Атласом. Это уже 41-й год. Тут наш колхоз «Байрак» получает разнарядку наркомата трудовых ресурсов.



— Минтруд по-нынешнему.



— Ага. Направить троих ребят 16 лет в фабрично-заводское училище в Донбасс, в город Горловку.



— Да… Планово-распределительная экономика: Москва приказывает татарским подросткам ехать в Донбасс.



— …Но дело идет туго. Никто не хочет отправлять детей. Как-то в мае мама приходит: «Атисе…»



— Отец, значит. К мужу обращается.



— Да. Жалуется: «Отец… Меня женщины ругают. «Вот у Гарифа четыре сына, а ни одного не посылает в ФЗУ. А других уговаривает…» И сразу осеклась. Поняла, что лишнего сказала. Ха-ха-ха-ха… А папа посмотрел на меня… Я сразу понял его взгляд: «Ну, сынок, готовься».



Навстречу войне



— Вместе с двумя Исмагилами прошел я медкомиссию. Колхоз сшил нам форму. Сфотографировались втроем — и на сборный пункт в райцентр Шугурово. Собрали по району человек 30 для учебы в Донбассе. Посадили на грузовики и 22 июня отправили на станцию Бугульма. Там митинг в клубе железнодорожников. Объявляют: началась война. Народ буквально потемнел. Женщины заплакали.



А мы о своем думаем: «Теперь-то не поедем».



— Вы не осознали еще случившегося?



— Конечно. Нам же говорили: «Если завтра война, то малой кровью, на чужой территории… И пяди не отдадим…» Мы думали, быстро все кончится.



Ну, в вагон, и вперед. Дня через два прибыли в Горловку.



— Выходит, и начальство еще не разобралось, что происходит.



— Да. Приехали — все спокойно, вечерами полное освещение. Попали на шахту имени челюскинцев. Четыре часа — обучение в шахте, потом поднимаемся, грузим и отправляем уголь. Постепенно все тревожнее, тревожнее. Шахтеров стали брать в армию. В начале октября объявили: «Эвакуируемся в Казахстан, в Экибастуз». Поездом… На барже… 20 октября добрались до Куйбышева, но в город не пускают. Сидим голодные, холодные… Выясняется: в Куйбышев из Москвы перебирается правительство, город закрыт. Через сутки нас все-таки накормили, дали немножко денег, паспорта и говорят: «Все, по домам! Добирайтесь, как можете».Что делать? Залезаешь в грузовой вагон или на площадку цистерны… В Тукмак вернулся 1 ноября. Стал работать конюхом.



Только не плен



— А Совинформбюро выдает тревожные сводки...



— Больно было слышать об отступлении. А еще сообщают о зверствах фашистов: «Сожгли… Повесили…». К Москве подошли уже!



— В деревне это обсуждали?



— У нас Шарифулла-бабай, сосед… В Первой мировой войне участвовал, немецкий язык знал немножко... Вот он нет-нет, да… «Все может быть, — говорит. — Это же война». А другой сосед, кузнец… Он уже ждал.



— Когда немцы придут?



— Да. Папа ему: «Закир, телеңне тый!».



— «Придержи язык!»?



— Да, чтобы не болтал. А мы, молодые, верили в победу: «Головы сложим за Москву, но не сдадим!».



Почта приходила в сельсовет, а председателем к тому времени назначили папу. Вот он и принес мне повестку 20 августа 1942 года (мне еще 18 не было). И, когда провожал на войну, сказал: «Сын, в огонь идешь. Погибнешь — слава. Я переживу. Но не переживу, если сдашься в плен».



Даже имени не запомнил



— …Попал в 7-ю отдельную лыжную бригаду, которую сформировали в Казани. В январе 43-го отправили нас на Юго-Западный фронт.



Взводом у нас командовал младший лейтенант Крючков. Только из училища. Белый полушубок, портупея…



— Как в фильме «Горячий снег»? Помните?



— Да-да-да... Стал я у него связным. Дали мне ракетницу. И — куда командир пошлет с донесением: к ротному, батальонному…



— У связного больше шансов уцелеть, чем у простого пехотинца?



— Всегда отрываешься от своих. А где этот ротный? Ищи! Все же перемещаются. Компаса нет. Но я хорошо ходил на лыжах и ориентировался. Рос ведь в лесном районе.



Наступление начали 7 февраля. Бригада действовала вместе с 4-м гвардейским танковым корпусом в составе подвижной группы Попова. Задача — освобождение Донбасса.



— …Начало февраля. Только что окончилась Сталинградская битва. У фашистов в обороне брешь, приходится отступать.



— …Но огрызаются. Вот первый обстрел. Из минометов бьют, из пушек. Залегли мы. Но пацаны же еще, пацаны. Интересно! Приподнимаемся, смотрим: вон в тумане огоньки… Бах!.. Взрыв рядом! И хрип. Поворачиваюсь — одному из наших осколок в лицо. Захрипел и умер. Вот тогда до меня дошло: война убивает.



А нам надо дальше! Убитого с собой не понесешь. Я взял его документы, тело быстренько закопал в снег — и догонять своих. Документы командиру отдал. Чтобы не остался погибший без вести пропавшим. Но даже имени его не запомнил.



«Скачок» в окружение



— Вы помните, в каких местах это происходило?



— Сначала Красный Лиман прошли. А потом город… Как же его название…

Вот у меня книга «Кантемировцы» — о боевом пути 4-го гвардейского танкового корпуса. Тут и о нашей бригаде.



— Так… Схема действий корпуса. Удар на Славянск, Краматорск, Красноармейское. А южнее на Ворошиловград идет 3-я гвардейская армия. Между Красноармейским и Ворошиловградом — станция Дебальцево.



— Вот-вот, в тех местах. Задача — вперед, вперед! В мелкие бои не ввязываться. Узлы сопротивления обходить. Показывать, что у нас огромная сила.



— Только на схеме не обозначено, что с юга на Дебальцево прорывается 8-й кавкорпус, в составе которого действовала 112-я Башкирская кавдивизия Шаймуратова. Это Ворошиловградская операция Юго-Западного фронта, по-другому — операция «Скачок». Я читал о ней. Комфронта Ватутин задумал всего за неделю устроить врагу «второй Сталинград» в Донбассе. А танков Попову дали всего 137. И грузовиков не хватало.



— …Ну, пока-то враг отступает. 11 февраля входим в Красноармейское. А немцы поднакопили уже силы. Где-то около 15 февраля ударили… Мы — в ответ. Там рядом село Гришино — мы его взяли. Помогли удержать Красноармейское.



Станция вагонами забита, много трофеев нам досталось. С Минибаевым, это друг мой, набрали знаете чего? Белья! Мы же, как на фронт попали, бани не видели. С себя снимаем — в огонь. А чистое надеваем. Опять вши набились — опять меняем.



Там условия такие… Окопов не было. Хотя уже подтаивать начало, земля еще мерзлая, лопатой не возьмешь. А нашему взводу надо охранять переезд Гришино — Красноармейское. Залегли вдоль железнодорожной насыпи. За какими-то досками, ящиками. Замаскировались как могли.



Ну, вот… Фашисты лезут. Мы почти окружены. Танкистам уже нечем отбиваться. Собрали остатки горючего, часть танков взорвали и в ночь на 22 февраля оставили город. Первым отправили в тыл раненого командира одной из танковых бригад и знамя.

Задача операции «Скачок»



«Армии Юго-Западного фронта, нанося главный удар с фронта Покровское, Старобельск на фронт Краматорская, Артемовск и далее в направлении Сталино (Донецк), Волноваха, Мариуполь, а также нанося мощный удар из района юго-западнее Каменска в направлении Сталино, отрезают всю группировку противника, находящегося на территории Донбасса и в районе Ростова, окружают ее и уничтожают, не допуская выхода ее на запад и вывоза какого бы то ни было имущества».



С. М. Штеменко «Генеральный штаб в годы войны», М., 1989, стр. 94.



«Прорабатывая «Скачок», Н. Ф. Ватутин нацеливался еще дальше. […] Далеко идущие планы резко диссонировали с реальным состоянием войск Юго-Западного фронта и все ухудшавшимся по мере отдаления от баз снабжением. Разрыв между войсками и станциями снабжения в некоторых случаях превышал 300 километров. […] Состояние танковых соединений также было не блестящим. […]Однако заманчивая идея завершить зимнюю кампанию разгромом крупной группировки немцев кружила голову командующим фронтами и армиями и заставляла забыть о трудностях, которые испытывали вот уже два месяца не выходившие из боев войска».



А. В. Исаев «Освобождение 1943», М., 2012, стр. 17 — 18.



Бугорок в степи



— А вы с танкистами?



— А мы остались. Мы их прикрытие. Но немцы до вечера к нам не подходили. Видимо, не знали, что наши танки ушли. А потом пролетел наш самолет. Сбросил вымпел. Там приказ: выбираться к своим, в город Изюм. Это Харьковская область.



В районе наших позиций — противотанковый ров. И вот, когда настала ночь, мы, остатки лыжной бригады, по этому рву вырвались. Где-то около батальона.



И ночами… Лыжи бросили уже… Ныряем в балки… Немцы ночами ракеты пускают — мы ориентируемся: туда нельзя.



— Управление сохранялось?



— Рация разбита, связи нет. Никакого снабжения. Голод, неизвестность. Выбирались группами. Нашу вел взводный, лейтенант Крючков.



Вдруг овраг. Снеговая кашица и талая вода по грудь. Переправу не наведешь. Ну что? Оружие, документы над головой, и вперед. Обжигает, как кипяток! Прошли, и дальше. Шух… шух… шух… Все застыло на нас, лед хрустит.



Несколько суток выбирались. До того устали… Я на ходу спал, да и другие тоже. А кто падает, того не поднять. «Оставьте меня, стреляйте! Не пойду!» — «А, хочешь сдаться в плен? Предателем стать?» Только это действовало. Немножко пройдет и опять лежит. Опять поднимаем.



В конце уже, на закате, немцы нас все же обнаружили. Танк открыл огонь. Залегли. Перед нами бугорок. Его надо проскочить, и все, нас будет не видно. Командир говорит: «Ты проследи там…»



— Что значит «проследи»?



— Я понял, что мне последним идти.



Вжить… Взрыв. Пока немец заряжает, наши бегут...



— Да… Наперегонки со смертью.



— …Вот уже вчетвером только лежим, я последний. Опять взрыв. Бегом!!! Все, бугорок позади!



«Командир, наверное, это американцы»



— …Шли всю ночь. Какая-то деревня. Ни немцев, ни наших. Остановились, посты выставили. На рассвете — обоз в нашу сторону. У командира бинокль. «Не пойму, что такое. Глянь». Смотрю… Бушлаты, полушубки — вроде наши. Но на плечах погоны. Я говорю: «Командир, наверное, это американцы». Ха-ха-ха…



— Вы ведь ждали, когда же второй фронт откроют.



— Да... Ну, подходят. «Стой! Кто такие?» Окружаем их, оружие наготове. «Мы советские», — отвечает их старший. «Мы тоже, из окружения идем, за нами немцы. А почему вы в погонах?» — «А вот ввели недавно». Мы его даже пощупали (капитаном оказался): в самом деле наш. Ха-ха-ха…



Они нас привели к своим. Деревня Николаевка, совхоз «Большевик». Какое-то начальство... «Стройся!» Встаем в две шеренги. «Командиры! Пять шагов вперед!» Командир один, лейтенант Крючков. «Сержанты! Три шага вперед!» Вышли двое или трое. «Рядовые, сомкнись! По порядку рассчитайсь!» Счет до 31 дошел.



— То есть 62 человека. С командиром и сержантами 65 или 66. Горстка. А бригада — это же 3000 человек, так?



— Но это не из всей бригады. Из батальона. Батальонов три, еще другие подразделения. Выбирались как могли. Наверное, и другие группы вышли.



Дальше кого куда. Сорок человек, и меня в том числе, — в 60-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Комдив Монахов. Фронт тот же, Юго-Западный. Стояли в районе Изюма, на реке Северский Донец.



Аллах помог



— …Отправили меня в полковую школу учиться на командира отделения. Гоняли там как сидоровых коз. Имелись данные, что немцы готовятся к газовым атакам. Я вспомнил папу, который пострадал от хлора... Измучили нас тренировками. Четыре часа ходьбы и бега в противогазе… (А уже май, жарко). Два часа спать в противогазе... Прохождение газовой камеры: проверяли, хорошо ли подогнана маска. Потом это прекратилось. По слухам, наши союзники предупредили немцев: «Примените газ — мы тоже. Весь Берлин зальем». И немцы увезли с фронта емкости, из которых собирались нас травить.



Прибыло пополнение из Средней Азии. В основном под 40. Малограмотные. Религиозные. Винтовку изучают, прицеливаются, а стрелять в мишень отказываются, на ней же человеческий силуэт: «Нам нельзя. Коран запрещает убивать людей».



— Вообще-то мусульмане немало воевали.



— Ну, с врагами веры...



— А Гитлер — не враг?



— Видимо, они об этих вещах и не задумывались. Нельзя, и все.



У меня в отделении Абдуллаев — узбек из Сталинабада (сейчас Душанбе — И. С.), таджик Раимов, Урманов — кажется, туркмен, еще киргиз вроде был…



— Интернационал! На каком языке говорили?



— Команды — по-русски. Повезло с Абдуллаевым, он окончил сельхозинститут, прекрасно знал русский, стал моим помощником, переводил при необходимости.



А с остальными мучаюсь. Вот занятия по стрельбе. Еле заставил стрелять. Но не целятся! Все мимо мишеней! «Вас же в первом бою убьют!» — «Ничего, Аллах поможет».



Говорю Абдуллаеву: «Что делать будем?» А он хитрый: «Аллах поможет!». Придумал кое-что…



Идем на стрельбище. Бах-бах… Опять куда попало пуляют. А я… У меня один патрон в стволе винтовки и пять в магазине. Две пули в свою мишень, для хорошей оценки хватит. И четыре в соседние. Смотрим результаты. Мои азиаты ничего понять не могут. Откуда дырки в мишенях? Абдуллаев говорит: «Вот видите? Это воля Аллаха!»



Задумались они. Раз Аллах велит… И втянулись. Им уже интересно. Ха-ха-ха… А зрение-то хорошее, степное. Стали метко стрелять!



Мой ротный, старший лейтенант Шамсутдинов… Татарин, мы очень дружили с ним. «Ильгизар, — говорит, — что происходит у тебя в отделении? Как ты их научил?» Ну, раскрыл я секрет. И этот опыт распространили по всей роте.



Тут инспекторская проверка. Смотрят, как войска готовы к боям. Наша рота блеснула… Теперь уже ротного пытают: «Слушай, Шамсутдинов, как ты этого добился?» И наш опыт дальше пошел…



Красные тридцатирублёвки



— …Смотрю, мои, из Средней Азии, с большим удовольствием занимаются торговлей. Видимо, в крови это у них. За обедом, если в котелке сало, русским его предлагают: «Купи!» Или, когда нам табак выдают: «Командир, продай!» У некурящих покупают или выменивают, потом курящим продают.



И вот в первом же бою… Убило Раимова разрывом мины. Я не видел самого взрыва, потом смотрю: его буквально разорвало. Из-за пояса вывалились деньги, 30-рублевки. Такие красные купюры тогда были. А из вещмешка табак высыпался. Скопил…

«Ещё не наступление. Ещё арест»



— Так… Мы к летним боям перешли. Это Курская битва разворачивается?



— Курская — это севернее. Центральный, Воронежский, Степной фронты. 5 июля началось. А мы в наступление пошли 17-го…



Подожди. Перескочили. Еще не наступление. Еще арест. Сейчас расскажу.



Мы во втором эшелоне стояли. И вот ночной марш-бросок на Изюмский плацдарм. Это на берегу Северского Донца, пятачок, вдающийся в расположении немцев.



Марш-бросок — значит, все на себе. Каска. Шинель в скатке. Лопатка. Противогаз. Автомат или винтовка. Запасной диск или обоймы с патронами. Две ручные гранаты и одна противотанковая. Нож. Вещмешок — там НЗ (консервы, сухари) и личные вещи. А я еще прихватил запасной диск у пулеметчика: он отставать начал.



Большой привал. Все с себя снимаешь. Отдых. «Приготовиться к маршу!» Опять все на себя навьючиваешь, и вперед.



Прошли метров 30… И я с ужасом спохватываюсь: где автомат???



На войне личное оружие со временем становится частью тебя. Мой ППШ всегда на груди, он совсем не мешает, уже незаметен. Это и сыграло со мной злую шутку.



Доложил командиру роты Шамсутдинову, бросился назад. Нету! Сотни солдат прошли здесь. Конечно, кто-то поднял…



Ну, Шамсутдинов велел выдать мне новый автомат, в роте ведь имелся запас военного имущества. А утром, когда вошли в Изюм, меня задержали сотрудники особого отдела.



— Дошла до них весточка об утере…



— Дошла. «Где ваш автомат?» Показываю. Но все ведь на учете. Сверяют. Номер не тот, что записан в красноармейской книжке. «А… Бросил оружие! Трус… Изменник… Ты арестован!»



Начинается следствие. Допрашивают моих подчиненных, командиров, комсорга. Ну и меня. Я твержу: «Не изменник! Не трус! Все вышло случайно!» Меня даже на «место преступления» провели. Показал, как все было.



Ночь без сна. Слезы, слезы. Не от страха. Расстреляют? Пусть стреляют, думаю. Заслужил. Горько, что опозорил семью…



И вот трибунал. Два следователя, комбат, комроты, комсорг. А главный — незнакомый подполковник. Перебирает мои документы — красноармейскую книжку и комсомольский билет. Я без ремня и без пилотки. И в сапогах на босу ногу: даже портянки забрали. Уже почти полумертвый... Подполковник давай меня обличать: «…Вот он, ваш трус с сердцем зайца и душой хорька! Возьмите его. Пусть кровью смоет свой позор!»



Комроты Шамсутдинов выводит меня на улицу. По спине — шлеп, шлеп. Это комбат и ком­сорг в знак поддержки. Возвращают имущество. Наконец доходит: я спасен… Спасибо вам, дорогие мои! Комбат, комроты, комсорг. Заступились. Я по сей день их благодарю!



…Но почему «с душой хорька»? Нет, не прав был подполковник!



— Вас разжаловали в рядовые?



— Нет, оставили командиром отделения.

Из журнала боевых действий 60-й гвардейской стрелковой дивизии*



«17 июля 1943



Части дивизии занимали исходное положение для атаки. Артиллерия на О.П. согласно схемы.



В 5.20 17.7.43 началась арт. подготовка наступления. После полуторачасовой арт. подготовки в 6.50 17.7.43 части дивизии (180 гв. сп. и 175 гв. сп.) при поддержке танков 141 тп. и во взаимодействии с авиацией, обрабатывающей передний край и глубину обороны противника, начали атаку переднего края обороны противника.



180 гв. сп.



В 6.50 полк[…] начал атаку переднего края обороны противника на участке: отм. 86.1 Группа курганов, что северо-восточнее Бурханово, южная опушка рощи, что южн. Донецкой. Пять танков «КВ» поддерживали атаку пехоты.



1-й с/б



1-я рота имела задачу атаковать Группу курганов, что сев-вост. Бурханово — в лоб, 2-я и 3-я роты — действовать на флангах и уничтожать огневые точки на Курганах.



Батальон, поднявшийся в атаку, был встречен ураганным огнем из ДЗотов, особенно кургана 1.5, под огнем противника залег, дальнейшее продвижение успеха не имело.



К-р б-на решил блокировать ДЗоты на курганах, с этой целью были созданы две штурмовые группы, каждая в составе: стр. взвод, 3 ст. пулемета, 6 пт. ружей и отделение сапер.



Попытки блокировать ДЗоты противника в течение дня повторялись трижды. Системой огня из ДЗотов и артминометным огнем из глубины обороны противник выводил группы из строя. Штурм.группы несли большие потери. В течение дня 17.7.43 г. задача блокировки ДЗотов была не выполнена.



3-й стр. б-н



Начавший атаку переднего края обороны противника в р-не Юго-Зап. отм 86.1, на подступах к переднему краю был встречен сильным огнем из ДЗотов. Под воздействием фланкирующего и косоприцельного огня противника батальон залег […] Неся большие потери, дальнейшего успеха в продвижении не имели […] Поставленную задачу батальон не выполнил…»



*Источник — pamyat-naroda.ru. Стиль документа сохранен.



О.П. — огневые позиции

гв. сп. — гвардейский стрелковый полк

тп. — танковый полк

с/б — стрелковый батальон

ДЗот — деревоземляная огневая точка

К-р б-на — командир батальона

стр. — стрелковый

ст. — станковый

пт. — противотанковый



Бои местного значения



— …Чуть ли не в тот же день началось наступление. Изюм-Барвенковская наступательная операция.



Нас в отделении десять человек. У меня флажки — сигналы подавать: вперед, назад, рассыпаться в цепь и так далее. Все обучены. Вооружены… от пуза! Это не 41-й, не 42-й год. Гранаты — только бери, патронов — целые мешки. У солдат винтовки, у меня автомат. И два ручных пулемета. На отделение положен один, а в моем два. Взял второй на всякий случай.



— А кормили как?



— Кормили хорошо. Тушенка, колбаса, яичный порошок. Американцы по ленд-лизу обеспечивали уже. Перед боем накормили кашей. Ничего жидкого: если ранит в живот — конец.



Ну вот. Перед нами вражеский укрепрайон. Первые линии в 400 метрах. Надо взять. А немцы укреплялись там с марта 43-го.



Саперы ночью сделали проходы в минных полях и немецкой колючке: столбики срезали, заграждения веревками оттащили. Солнце взошло — и артподготовка. Часа полтора. И бомбардировщики, штурмовики работают… Там кошмар… Бьют так, что у нас земля ходуном ходит.



Стихло. Небо темное от пыли, гарью пахнет. Взлетела зеленая ракета. Вперед!



— «За Родину, за Сталина!» не кричали?



— Нет. «Вперед, вперед!»



— А матерились?



— Это да. Если душа просит.



…Думали, после такой артподготовки ничего живого там не должно быть. И вдруг… Ожили их огневые точки. Пулеметы, минометы, артиллерия… Вкопанные танки… Один мой упал… То ли ранен, то ли убит. Другой упал… Раненые кричат… Залегли мы. До первой траншеи немцев метров сто. А по лежачему бить легко — пожалуйста, лежачего бьют. Ротный, взводный кричат: «Вперед!» Командир отделения должен первым. Встаю… «Впере-е-ед! Впере-е-ед! Короткими перебежками!» Тут по правой ноге — что-то тяжелое. Падаю… Вижу: мои добежали до прохода в колючке и опять залегли.

Что со мной-то? Из голенища кровь. Ясно. Пуля пробила правую голень. Хочу встать — не получается. Подползает санитар. Забирает автомат, отдает свою винтовку. Перевязывает. Все, кончился мой бой.



— Зачем санитар оружие поменял?



— Мне в тыл надо. Опираться удобнее на винтовку. Да и нельзя в тыл без оружия, даже если еле ползешь.



— Вышло все, как тот подполковник сказал: «Пусть кровью смоет…» А взяла ваша рота траншеи?



— По-моему, два дня там шла атака. Безрезультатно. И все это наступление… Ничего не получилось. В сводках сообщали: «В районе города Изюма шли бои местного значения».



«Мы вас не ждали»



— …Кость не задело. Отправили в батальонный госпиталь легкораненых. Это в палатках — лето же. Сестра берет…типа проволоки такой. Марлю наматывает, каким-то раствором смачивает… и в дырку. Зубы сжимаешь... Кричать стыдно. Ха-ха-ха… Кричат, когда уж очень, очень больно.



Однажды пришел к нам сам командующий фронтом — тогда уже вместо Ватутина у нас Малиновский был. Мы его уважали, знали, что он сам в прошлом солдат. «Благодарю за службу, — говорит. — Скорее выздоравливайте и в строй».



Я две недели лечился. Выспался как положено… 1 августа 43-го направили в 23-й танковый корпус. Командиром отделения роты автоматчиков 56-й мотострелковой бригады. Опять я с танкистами. Садимся на броню, человек пять, и вперед. На разведку или куда… Освобождаем Донбасс. В тех местах, где воевали в феврале. В начале сентября опять взяли Красноармейское. Потом Чаплино… Синельниково… В октябре — Запорожье.



— А враг уже другой? Не тот, что в феврале?



— Совсем другой. Страшно боялся окружения.



Вот залетаем в какую-то деревню. Немцев нет. Местные говорят: «Только уехали. Вон пыль видна». Мы за ними... Так и гоняли. На сто километров от главных сил отрывались. Уже горючего нет. Тут уж приказ: «Остановиться. Ждать распоряжений».



— А как вас встречали местные жители?



— Кто с радостью… А кто… «Мы вас не ждали». Это уже на Правобережной Украине. Видимо, немцы раздали колхозную землю, а тут опять советская власть.



— А может, просто имели в виду, что вы быстро наступали? «Не ждали так быстро»?



— Может. В общем, в октябре взяли Запорожье (не мы, наша бригада не успела поучаствовать в этом деле). А дальше уперлись в оборону у Кривого Рога. Тут тяжелые бои.



Беспокоящий огонь



— …23 ноября. Мы в какой-то деревне примерно в четырех километрах от передней линии немецкой обороны. Идет сосредоточение сил для прорыва. Танки стоят замаскированные. Рядом мы щели вырыли для танкистов и себя. Неглубокие, не больше полуметра в глубину и ширину и метров десять длиной, только чтобы укрыться от осколков.



Немец постреливает. Методичный беспокоящий огонь. Через каждые 20 минут, секунда в секунду, бросает по одному снаряду. Но довольно далеко от нас.



Ужин. Поели каши. Выбираемся втроем из щели к колодцу помыть котелки. И… Никакого свиста. Взрыв! Метрах в десяти. Когда рядом взрывается, свиста не бывает. Бросило на землю. Я… Отупел что ли. Заползаю в щель. Осколками срезан ремень, разорвана телогрейка, но живот не задело. Боль в ягодице, не так чтобы сильная. «Командир! Меня ранило!» — «Куда?» — «В задницу». — «Ха-ха-ха!»



Осматриваемся. Один убит. Украинец. Маленький осколок попал в висок. И еще один контужен. Оглохший, он залезает в щель и наступает мне на правую ногу. И вот тут я почувствовал боль...



— В эту же ногу раньше пуля попала?



— Да. Только теперь ниже. Вытащили меня и в санбат. Он стоял недалеко, в деревушке. А там…



Лимонка у сердца



— …Я же всегда помнил напутствие отца перед отъездом на фронт: «Не переживу, если попадешь в плен». А как не попасть в плен? Придумал. Взял лимонку, выпрямил усики чеки, к кольцу запала привязал узкий ремешок. Гранату зашил во внутреннем кармане телогрейки, а ремешок за пазухой. В случае чего дернул, и все. Сам погибнешь и немцы рядом.



Ну вот, санбат. Меня начинают раздевать — а в кармане лимонка! Ха-ха-ха… Шум… Паника… «Вызывайте саперов!» Я говорю: «Да не надо саперов». Усики обратно согнул, взрыватель вывернул: «Вот, берите. А вот вам граната. Все, безопасно».



Успокоились. Раздели. Три осколка в меня попало. Один даже видно, из ноги торчит. Ягодицу прошил и в голень вонзился.



— Вот и думай тут: повезло — не повезло…



— Конечно. Тот осколок, который ремень порвал… Чуть ниже или выше… Живот мог разворотить.



— Но и так ведь тяжелое ранение.



— Тяжелое. Кость голени пробило. Вкололи морфий. «Считайте про себя до пятидесяти». — «Раз, два, три…» Очнулся уже в палате. На ноге гипсовый сапог.

Лечат. Вроде заживает — а потом свищ на раненом месте. Врачи удивляются: все же сделали. Был бы рентгеновский аппарат… Но не было.



Отправили в Днепропетровск. Потом еще дальше, на северо-восток, в Константиновку. Не заживает… Дальше — в Ленинакан, в Армению. И где-то через полгода после ранения комиссовали меня с инвалидностью: «Езжай домой, там разберешься».



— Кончилась ваша война.



— Кончилась. В мае 44-го вернулся в родной Тукмак.



— А рана?



— Свищ гноился. А где-то через полгода… В бане парился — и из раны вышел кусочек кирзы! Осколком его туда затащило. Выскочил наконец, и все зажило. Хотя еще хромал.



Вторая мама



— Ну вот, вы дома. Встречают вас родители…



— Встречают папа и его молодая жена Зулейха.



Да, так вот… В августе 43-го, когда мы освобождали Донбасс, я получил письмо из дома. Что мама умерла. Она болела диабетом...



Потом моего брата Атласа призвали в армию, отправили на Дальний Восток. Отец в Каркалях, в пяти-шести километрах от дома, работает в сельсовете. Дома в Тукмаке двое моих братишек, Чулпан и Ильдус, считай, без присмотра. Гайша-аби, бабушка, уже старая, от нее помощи мало, хозяйство некому вести. И вот папа пишет мне на фронт: «Как ты посмотришь на то, что я женюсь?» Советуется. Я отвечаю: «Папа, женись. Только с условием: чтобы эта женщина не обижала моих братишек». Мачеха ведь в дом придет.



В Каркалях работала Зулейха, завфермой. Приглянулась ему. Вдова. Мужа убили в первые дни войны.



Только она… боится! Между ними разница двадцать лет. И у жениха четверо сыновей!



— Она чуть старше вас, получается.



— Да, на пять лет всего.



Папа — к ее родителям: «Прошу руки вашей дочери. Пожалуйста, уговорите ее согласиться». А она колеблется.



Тут случай помог. Случился падеж на ферме. Овец-то кормить нечем. Прокуратура начинает разбираться... Отец говорит Зулейхе: «Ну давай, увольняйся и переезжай ко мне, поженимся». Так и согласилась. Стала хозяйкой в доме. И нашей второй мамой.



— Не мачехой?



— Она оказалась замечательной женщиной! Ребята сразу к ней привыкли.



Но это еще не все…



В селе была одна начальница… По партийной линии. Сама хотела выйти замуж за папу. И в отместку устроила так, что его призвали в трудовую армию.



— Какие страсти в татарской глубинке! А трудовая армия — это сурово. Почти ГУЛАГ.



— Папа попал на железную дорогу под Москвой. Там на погрузке-разгрузке работали подростки, кажется, беспризорные. А он был вроде воспитателя. В 44-м по распоряжению Сталина начали проводить демобилизацию учителей. В апреле папа вернулся. Стал работать в школе. Через семь лет его наградили орденом Ленина — «за успехи в работе…» Как это… «…в лоне просвещения» что ли?



— На ниве просвещения.



— Да, на ниве просвещения. А еще Зулейха ему дочку родила. У нас сестренка появилась.



«Решай по совести»



— …Я окончил лесной техникум в Бузулуке, направили меня в Башкирию, в Гафурийский район помощником лесничего. Потом пошел по комсомольской линии, руководил райкомом. Женился. Вот смотри — на фото моя жена Сажида.



— Красавица. Хоть в артистки иди.



— Она была бухгалтером.



А я, между прочим, второй раз в армию пошел. Когда в техникуме учился, к нам приехал писатель Борис Полевой. Рассказал о Маресьеве, какой он герой. Так ярко выступил… Думаю: «Вот Маресьев без ступней летал, а я-то лишь хромой. Могу еще Родине послужить!» Стал тренироваться и избавился от хромоты. В 51-м году как секретарю райкома комсомола мне присвоили звание лейтенанта и вскоре призвали политработником. Направляют в Забайкалье, в Оловянинский район. А жену туда не пускают! Это рядом с Китаем и Монголией, пограничный район. А она, видите ли, дочь репрессированного «кулака». Нельзя! Еле добился, чтобы пустили. Да, была у нас большая любовь... Два сына родились.



Отслужил семь лет. Вернулся в Башкирию. Работал в обкоме партии, в Орджоникидзевском райкоме и исполкоме райсовета, потом заместителем директора электролампового завода по общим вопросам. «По общим» — значит, я отвечаю за снабжение, за продукты для рабочих, за жилье… В том числе за спирт отвечал… Чувствуешь, какое это место? Можно было «крутиться», да? Но сколько раз меня проверяли! И никаких претензий. Знаешь, почему? Потому что я всегда помнил слова отца: «Сынок, ты большим человеком стал. Делай все по закону. Если законом не прописано — решай по совести. И помни: если хоть рубль своруешь, потом всю жизнь будешь отмываться». Вот я и действовал по закону и по совести.

Командир отделения роты автоматчиков 56-й мотострелковой бригады Ильгизар Хайров в эвакогоспитале в г. Константиновка (декабрь 1943)...

…и лейтенант, замкомандира зенитно-артиллерийской батареи по политчасти в Забайкальском военном округе (1953). // Фото из семейного архива.

Друзья Исмагил Нуриев, Ильгизар Хайров и Исмагил Валеев перед отправкой на учебу в Донбасс, июнь 1941. // Фото из семейного архива.