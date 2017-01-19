— Приходи в нашу монтажку, — позвонила она. — Я увлеклась и чуть не забыла об интервью.

Увлекаться, «гореть» каждым выпуском — для известного в республике

журналиста БСТ Гузель ХАМИТОВОЙ качественный телепродукт без этого немыслим. О любви к «творческим погружениям» мы и решили поговорить.





Музыковед — универсальная специальность



— По образованию вы музыковед. Телевидение, на которое пришли 14 лет назад, — перст судьбы или осознанная цель?



— Забавно, что в юности я мечтала быть следователем, геологом или детским кардиологом… Но окончила два факультета УГАИ им. З. Исмагилова — полюбила музыковедение и башкирский фольклор. Работала в родном Зианчуринском районе, ездила в экспедиции. После замужества вернулась в Уфу, на работу в альма-матер, поступила в аспирантуру. А еще — общалась с соседями по общежитию, телевизионщиками. И втайне мечтала создать передачу о народном творчестве. Правда, первый сценарий, по которому сняли фильм, был о знаменитом Вахите Хызырове. Но я тогда еще преподавала в академии…



— …И настоящим членом телекоманды стали после программы о потрясшем страну теракте на Дубровке.



— Среди заложников были мой брат Марат Абдрахимов и его друг Борис Лапин. Тогдашний главный редактор Луиза Фархшатова пригласила меня на программу «Знак вопроса». Эфир был очень тяжелый, я плакала. Позже мне предложили работу на ТВ. Так появилось русскоязычное «Золотое наследие». Этот проект об истории башкирских народных песен выходил почти девять лет и стал лауреатом I Международного телевизионного конкурса «Содружество» и межрегионального конкурса «Земля и люди», получил грант Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Интересная деталь: о том, идти ли мне на телевидение, я спросила свою тетю, которая умела гадать на бобах. И бобы дали самый лучший ответ, который только может быть!



— Бытует мнение, что журналист может состояться, только пройдя школу новостной службы. Вы миновали этот этап. Согласны ли с таким мнением?



— Чтобы работать в новостях, нужно иметь определенный склад ума. Разные типы людей — разный стиль работы. Думаю, работать в информационной службе я бы смогла, но мне бы там не хватило раскрытия. Две-три минуты для меня очень мало. Мне важно художественное погружение. Музыковед — специальность универсальная. Посредством музыки можно узнать любую область. Мне интересны в ней строение, гармония. Так и на телевидении: всегда хочу дойти до самой сути, провести расследование.



«Военкор» на защите природы



— Как возник проект «Следопыт»?



— Я очень люблю путешествия, в туризме свой человек. Все мои передачи — своеобразные матрешки: из фольклорного «Золотого наследия» родился туристический «Следопыт»; теме выживания в дикой природе стало тесно в рамках «Следопыта» — появился «Позывной «Барс», программа о работниках МЧС, где раскрылся как рассказчик спасатель 1-го класса Юрий Туманов; «Мистический Башкортостан» вырос из материала о загадочных местах, которые выпадали из формата «чистого реализма».



— Вы активный участник экологических акций и субботников, многие годы занимаетесь защитой знаменитого памятника природы — Аскинской ледяной пещеры. О каких проблемах, на ваш взгляд, в первую очередь должны говорить журналисты, специализирующиеся на экологической тематике?



— Мне кажется, экологическая журналистика подняла все местные проблемы — просто почему-то мало что делается. Нужно постоянно творить пусть небольшие, но благие дела. У нас есть отделение Русского географического общества, защитники бурзянской пчелы, родиолы иремельской, Гумеровского ущелья, той же Аскинской пещеры — вот кому необходимо помогать.



— И все-таки — нет грамотного освещения темы?



— Сейчас во всей журналистике печальная тенденция — журналист не ищет тему сам, а берет ее из соцсетей, блогов. Работает по схеме «нам тему подсказали — мы тему осветили». Журналистика стала послесловием. Это неправильно.



Дух Урала и новые планы



— География ваших путешествий обширна и увлекательна. Какие места в республике вы особенно любите?



— Если за год я не посетила озеро Талкас, гору Иремель, Капову и Мурадымовские пещеры, значит, что-то не доделала. Талкас — это детство и родители, Иремель — первое преодоление, Шульганташ — таинство истории моего народа. Есть в Шульганташе что-то такое, что меня постоянно зовет. Быть может, родовая память.



— Знаю, что вы занимаетесь духовными практиками, работаете над передачей «Мистический Башкортостан». Есть ли у нас в республике места силы уровня челябинского Аркаима?



— По поводу Аркаима: да, хорошо раскручен, гора Шаманиха — кратер потухшего вулкана, там просто «прописана» сильная энергетика. Типичная аномальная зона с особыми камнями и кривыми березами. Но у нас есть места и покруче. Одни только ахуновские менгиры в Учалинском районе чего стоят! Там есть почва и для духовных исканий, и для официальной науки: неподалеку стоят каменные чаши — валуны на ножках; поодаль — еще один мегалитический комплекс. На территории Ахуновского комплекса проводились раскопки, археолог Никита Савельев сделал вывод, что люди там не жили, это было святилище. Так что для меня новый проект «Мистический Башкортостан» — возможность понять мировоззрение древнего человека. Помимо Ахуновского кромлеха и Иремеля рекомендую также посетить целебные источники Нарыстау и Аушкуль и храм в селе Табынском, где мироточат иконы.



Уральские горы — одни из самых древних на планете, и уральская энергетика очень мощная. Это место пересечения самых разных народов, камни для которых были священны. Кстати, я сама вот уже лет шесть собираю необычные камни. Есть даже идея создать музей камней.



— Во время съемок в таком экстремальном формате, наверное, бывает немало мистических или просто забавных случаев…



— Немало. Однажды поздно ночью мы закончили съемки на озере Йылкысыккан, известном своей «мертвой водой». Наш оператор Ринат, скептик до мозга костей, забыл какую-то вещь и решил за ней вернуться. Назад он прибежал с круглыми глазами и убежденностью в том, что за ним кто-то гнался. А на просмотре обнаружилось, что на части материала потерян звук… Забавные истории тоже случаются. Как руководитель программы я всегда осматриваю локацию до съемок, а непосредственно во время них прячусь в укромном месте. И вот в пещере Салавата Юлаева я кое-как забралась в единственную, очень узкую нишу. Съемки прошли, ребята пещеру покинули, а я понимаю, что никак не могу вылезти! Начали меня искать, я подала голос. Долго меня вытаскивали и долго потом смеялись…