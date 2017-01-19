Понятно, год на год не приходится. Особенно в сельском хозяйстве, где многое зависит от погоды. Впрочем, эксперты утверждают: нынче ее влияние уже не столь существенно, а результат все больше зависит от производства и технологий. Так каким все же выдался для аграриев прошедший год?





Добрый урожай



Если брать только производство зерна, то успешным. По сведениям минсельхоза региона, местные хлеборобы намолотили 3 млн 321 тыс. тонн. И это на 315,2 тыс. тонн больше прошлого года. Ровно на центнер выше, чем годом ранее, и урожайность зерна — 18,8 центнера с гектара. Хотя, по оценкам экспертов, погода этому не очень-то и благоволила. Особенно во второй половине лета, когда дождей не было вообще. Это не позволило собрать ожидаемый урожай яровых. В то же время засуха оказалась экономически выгодной. В наших условиях зерно повсеместно приходится сушить: сначала в валках, потом в зерносушилках. Нынче же оно подсохло на корню. Его засоренность и увлажненность были в два-три раза ниже, чем обычно, утверждает эксперт по растениеводству Артур Нугуманов. Поэтому и затрат аграрии понесли гораздо меньше. Во-первых, основную часть полей убирали напрямую, это значительно снизило трудозатраты и сэкономило горючее. Во-вторых, зерно почти не пришлось сушить и чистить. В итоге практически весь урожай был убран к началу сентября, что также нехарактерно для нашей климатической зоны. Таким образом потери из-за жары были компенсированы минимумом затрат при уборке и подработке зерна. Именно поэтому нынешний урожай и называют добрым. Во всех смыслах.



Порадовала и сахарная свекла. Ее собрали 1 млн 355 тыс. тонн. А это на четыре процента больше, чем в 2015 году, констатируют в аграрном ведомстве. Хотя в сентябре прогнозы были более чем осторожные — 1 млн тонн. Уж больно щуплыми казались корнеплоды к началу уборки. Но с сентября зачастили дожди, и постепенно их вес начал расти, в итоге урожай свеклы превзошел все ожидания.



Коров всё меньше



В животноводстве окончательные итоги еще не подвели — цифры на суд общественности выносят лишь к началу февраля, ссылаясь на специфику работы органов статистики. В аграрном ведомстве апеллируют цифрами за 11 месяцев года. По ним тоже можно сделать кое-какие выводы.



К началу декабря крупного рогатого скота в республике было более 1 млн 98 тыс. голов. Это минус семь процентов к 2015 году. Коров стало меньше почти на пять процентов, лошадей — на два процента. В то же время на 20 процентов выросло количество птицы, на 10 процентов — свиней, на три процента — овец и коз.



Некоторые специалисты объясняют снижение молочного поголовья оптимизацией отрасли. Мол, мы и так берем количеством, а не эффективностью. У нас больше всех в стране коров, потому и лидируем по валовому производству молока. А вот по продуктивности дойного стада республика в списке отстающих. Причину многие видят в том, что большая доля в производстве молока у нас принадлежит личным подсобным хозяйствам, где о высокой эффективности говорить не приходится. В этом кроется и основная причина низкой товарности молока. Как неоднократно отмечали эксперты «РБ», на переработку поступает около 700 тысяч тонн молока, хотя по отчетам его у нас производится не менее 1,7 млн тонн (за 11 месяцев получено 1,64 млн тонн). Потому сейчас взят курс на увеличение производства молока в сельхозпредприятиях, тогда как в личных хозяйствах поголовье сокращается. Нужно отметить, что прогресс здесь уже есть. Как отметили в республиканском минсельхозе, в ушедшем году животноводы двух хозяйств надоили по восемь тонн молока от коровы, чего раньше не было. Самыми продуктивными в минувшем году стали коровы сельхозкооперативов «Урожай» Аургазинского и «Герой» Чекмагушевского районов. В этих хозяйствах средний надой на буренку составил 8 тыс. 74 кг и 8 тыс. 25 кг молока соответственно. Семитысячные удои получают в 17 сельхозпредприятиях. К примеру, в совхозе «Алексеевский» в прошлом году от каждой коровы надоили 7 тыс. 930 кг молока, в АП имени Калинина — 7 тыс. 828, в СП «Нерал-Матрикс» — 7 тыс. 780. В общем, флагманы отрасли делом показывают, в каком направлении нужно двигаться.



Что же касается роста поголовья свиней, птицы и мелкого рогатого скота, то это, несомненно, успех прошлого года. Именно поэтому в регионе растет производство мяса (за 11 месяцев рост составил один процент) и яиц (в прошлом году — на треть).

Мнение

Радил МУХМЕТДИНОВ,

профессор:

— Лучшее достижение аграриев в прошлом году — это хлеб. Такого хорошего урожая, считаю, не было за последние десять лет. Я много лет проработал в сельском хозяйстве, но не припомню, чтобы уборку хлеба заканчивали к сентябрю. Уверен, что это еще аукнется, в хорошем смысле этого слова. Ведь благодаря своевременной уборке качество нынешнего зерна на порядок выше. И здесь причина не только в погоде, но и в самих хлеборобах, которые вовремя отсеялись, внесли удобрения в достаточном количестве. Да и своевременная помощь государства не прошла даром. Хочу еще отметить, что многое нынче зависит от организации работ. Почему такие сельхозпредприятия, как «Урожай», имени Калинина и «Базы», год от года поступательно двигаются вперед? Потому что руководители там работают давно и качественно — Радик Рафиков, Анатолий Коваленко и Вадим Соколов знают свое дело.



Снижение молочного производства в прошлом году в первую очередь связано с личными подсобными хозяйствами. Население сейчас активно сокращает поголовье коров, предпочитая покупать молоко в магазине. И это проблема прежде всего муниципалитетов — сельская молодежь не желает вести сельский образ жизни.





Инфографика Дмитрия ФАЙЗУЛЛИНА.