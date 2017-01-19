Здоровый образ жизни нынче популярен чрезвычайно. Но больше всего приверженцев у этого движения появляется в канун новогодних каникул. С каждым годом растет число людей, собирающихся наконец-то провести это время не на диване перед телевизором, а на лыжах, коньках или в бодрых прогулках по заснеженном лесу.

Оливье начинает и выигрывает



Чаще всего благими намерениями дело и заканчивается. Во всяком случае, ни на лыжне в парке Якутова, ни на катке в парке «Ватан» аншлага в зимние каникулы я не заметила. Десяток энтузиастов на миллионный город — не в счет. Максимум, на что обычно хватает большинства сограждан, — это выйти на улицу, чтобы поглазеть на ближайшую городскую елку и нагулять аппетит перед очередным застольем.



Обидно, честное слово. А женщинам обидно вдвойне: перед Новым годом многие изводят себя диетами, записываются на фитнес, бегают и танцуют, чтобы влезть в нарядное платье. Неужели все труды насмарку после щедрых праздничных трапез? Ужасаясь печальной перспективе, прекрасный пол начинает стонать о грядущей утрате стройности еще в конце декабря, закупая при этом все самое вкусное и калорийное на праздничный стол. Мужчины присоединяются к хору страдалиц чуть позже, окончательно отлежав бока на диване.



Стонут они не зря: по статистике, за время длительных новогодних каникул средний россиянин прибавляет от двух до пяти килограммов. Многолетние традиции просто так не стряхнешь. Зато январское пьянство и обжорство в итоге может послужить неплохим стимулом взяться, наконец, за себя. К концу каникул даже самые далекие от спорта сограждане, распухнув от оливье и пельменей, начинают грезить бассейном и спортзалом.



Фитнес-обострение



— Сколько можно жрать! — упрекнула себя и других объевшаяся за моим рождественским столом подруга. — Я вот абонемент в крутой фитнес-клуб купила. Начинаю новую жизнь прямо завтра.



Поскольку это не первый сгоряча купленный ею и быстро заброшенный абонемент, она, заметив улыбки на наших лицах, запальчиво добавила:



— И не смейтесь, на этот раз у меня будет персональный тренер! Не даст схалтурить.

Я и сама неоднократно и с переменным успехом посещала подобные заведения. Сразу после новогодних каникул, разумеется. Поэтому авторитетно заявляю: чем круче фитнес-клуб, тем больше в нем соблазнов заниматься не спортом, а делами, имеющими к нему лишь самое отдаленное отношение. Поплескаться в джакузи, понежиться в сауне, посидеть в спорт-баре, потягивая полезный травяной чаек и общаясь с такими же «спортсменками». Поэтому персональный тренер — дело важное и нужное. Он, по крайней мере, не даст забыть, куда и зачем ты пришла.



Кстати, сами фитнес-тренеры к идее измотать организм тренажерами и аэробикой, едва выйдя из-за праздничного стола, относятся неодобрительно. Алкоголь и жирная пища дают нагрузку на сердце и печень, поэтому приступать к тренировкам следует лишь через пару дней после окончания всех возлияний, утверждают они. Перед визитом в спортзал стоит устроить себе разгрузочный день, а начать следует с чего-нибудь спокойного типа йоги или плавания.



И уж точно никуда не годятся новогодние каникулы в постоянном режиме «застолье — тренировка — застолье», как мечтается некоторым. Иначе вместо бодрости и приятной мышечной усталости после интенсивных занятий можно раз за разом ощущать лишь головокружение, слабость и тошноту.



— Обычно большинство новичков приходит в спортзал именно в январе, — утверждает Гузель, фитнес-тренер одного из уфимских клубов. — А уже через месяц-другой в строю остаются лишь самые стойкие. Следующая волна энтузиастов нахлынет весной, чтобы привести себя в форму к началу пляжного сезона.



Не читайте что попало



Не следует думать, что здоровым образом жизни после праздников одержим лишь прекрасный пол. Когда за дело берутся мужчины, нам за ними просто не угнаться. Ведь дамы пекутся обычно лишь о фигуре, а наши доблестные защитники — об организме в целом. Причем иногда настолько усердно, что членам их семей впору кричать «караул!».



Артура «накрыло» в прошлые новогодние каникулы, когда он, устав от беспробудного обжорства и пьянства, прочел несколько случайно подвернувшихся брошюрок от апологетов правильного питания, лечебного голодания и прочих методов сурового обращения с собственным организмом. Он решительно отказался от мяса и чая, объявив их медленными ядами, и перешел на отвары трав, сырой кабачок и пророщенную пшеницу.



Жена сначала отнеслась к причудам благоверного одобрительно, тем более что от такой диеты он похудел и посвежел. «Мне же проще, готовки меньше», — философски пожимала она плечами. Но следом в опалу отправились металлические ложки, шампунь для волос и вся домашняя бытовая химия. Каждый вечер Артур гордо расхаживал по дому в маске из горчицы на голове, обливался ледяной водой, регулярно подхватывая простуду, и многословно рассуждал о чистке организма от шлаков и паразитов. Покончив со своими «недостатками», он взялся за домашних. Ужинать мама с дочкой старались до прихода главы семейства с работы, иначе их ждали испепеляющие взгляды и лекция об исключительной пользе сыроедения. Обнаруженные в холодильнике недозволенные продукты немедленно отправлялись им в мусорное ведро.



Ситуацию спасли старые армейские друзья, которых супруга призвала на помощь. Они забрали Артура на несколько дней на рыбалку, а назад вернули уже более или менее нормальным человеком. В нынешние зимние каникулы жена особо бдительно следила за тем, какую литературу он приносит домой. Кажется, на этот раз пронесло.



Но информацию о самой интересной мотивации к похудению я обнаружила в социальной сети. Неизвестный мужчина, судя по всему, находящийся в отчаянии, написал, что торжественно клянется сбросить 10 килограммов к концу наступившего года. Если же этого не произойдет, то он перечислит тысячу рублей каждому, кто в течение сегодняшнего дня напишет комментарий к его крику души.



Это сообщение набрало почти полторы тысячи комментариев с пожеланиями удачи и рецептами исполнения задуманного. Так что вариантов у товарища немного: сбросить-таки эти злосчастные 10 килограммов или продать квартиру, чтобы расплатиться со всеми «доброжелателями». Удачи тебе, неизвестный смельчак!

КОМПЕТЕНТНО



Артём РАТНИКОВ,

медицинский психолог:

— В общественном сознании живет любовь к круглым цифрам и датам, к которым нам так нравится привязывать начало изменений в своей жизни. В этом есть определенный смысл: человек бессознательно готовится к определенной дате. Она может иметь символическое значение (Новый год — новая жизнь, новый я), может являться удобной точкой отсчета (не курю с первого января). К сожалению, чаще всего это пустые обещания самому себе и возможность отсрочить изменения: сегодня еще поживу по-прежнему, а уж завтра, с первого числа, с понедельника… Но это «завтра» так и не наступает. Никогда не нужно откладывать на потом: лучше подумайте, что нового вы можете сделать прямо сегодня, в настоящий момент. Ведь будущее всегда начинается в настоящем.